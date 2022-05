Kako s coachingom Endava pomaga svojim zaposlenim na karierni poti

V tem velikem mednarodnem podjetju pravijo, da je to ena od največjih prednosti, ki jo ponujajo na področju razvoja zaposlenih. Želijo si, da njihovi zaposleni rastejo, se razvijajo, odkrijejo svoje poslanstvo in na sploh uspejo v karieri.

Razvoj tehničnih veščin in učenje dela z novimi orodji sta procesa, ki sta dobro uveljavljena v številnih tehnoloških podjetjih. Po drugi strani pa je karierni razvoj zaposlenih nekaj, kar pogosto izostane. Ljudje velikokrat pogrešajo nekoga, ki bi jim pomagal opredeliti lastne cilje ter s pomočjo spraševanja in aktivnega poslušanja ponudil pomoč pri njihovem doseganju.

Endava, ki na prvo mesto postavlja svoje zaposlene, je marca letos organizirala prvi teden kariernega coachinga na ravni Adriatik regije. Glavni namen tega dogodka je bila izmenjava znanja o tej tematiki. Dvanajst Endavinih kariernih coachev je sodelovalo v seriji predavanj in panelnih razprav in dejstvo, da se je srečanj udeležilo povprečno 400 zaposlenih iz regije, kaže, kako veliko je zanimanje za to temo v podjetju in kako je ta aktualna v IT-svetu.

Dogodek je potekal pod sloganom Ko pomagamo drugim, tudi sami rastemo. To je glavno sporočilo kariernega coachinga v Endavi in neke vrste odgovor na hiter razvoj in rast IT-skupnosti v regiji.

Evolucija kariernega coachinga v Endavi

Pred petimi leti so v Endavi prepoznali potrebo po osebnem kariernem razvoju in mentoriranju. Vzpostavili so program kariernega coachinga, ki od prvega dne podpira vse zaposlene pri opredeljevanju in doseganju kariernih ciljev. Zakaj? Da bi zaposleni postali najboljši, kar so lahko.

Karierni coaching je precej več kot zgolj program za razvoj tehničnih veščin. Ko se nekdo pridruži Endavi ali obstoječi zaposleni menja projekt, oboje je seveda samo po sebi zahteven proces, program kariernega coachinga naredi svoje. Zaposlenim v Endavi omogoča, da karseda najbolje izkoristijo številne karierne priložnosti v podjetju.

Kaj pomeni biti karierni coach v Endavi?

Podjetje, ki ga vodijo njegove temeljne vrednote, trdno verjame, da je vzpostavitev kulture dajanja povratnih informacij, izmenjave znanja in visoke učinkovitosti ključnega pomena za ustvarjanje okolja, ki spodbuja uspeh.

»Vloga kariernega coacha je ključna pri podpori razvoja vseh sodelavcev. Medtem ko delo na vsakdanjih projektih prinaša mnogo priložnosti za razvoj in pridobivanje znanja, vloga kariernega coacha ponuja dodatno podporo in perspektivo, kako še lahko napreduješ v svoji karieri – naj bo to v trenutni vlogi ali v popolnoma drugi smeri. S tem ko coachi tesno sodelujemo in podpiramo sodelavce na poti kariernega razvoja, pridobivamo nove veščine, tako mehke kot tehnične,« opisuje vlogo kariernega coacha Slobodan Bogdanović, vodja discipline Projektno vodenje in karierni coach v Endavi Srbija.

Prednosti programa kariernega coachinga

Večina zaposlenih v Endavi vidi kot največjo prednost programa v že večkrat omenjeni podpori pri jasnem prepoznavanju, načrtovanju in doseganju zastavljenih ciljev na poti profesionalnega razvoja.

»V veliko zadovoljstvo mi je, ko vidim, da ljudje z mojo pomočjo napredujejo po zastavljeni poti. Ko ljudje rastejo in se razvijajo, so po navadi bolj srečni, tako v profesionalnem kot zasebnem življenju. Srečni in motivirani ljudje gradijo zdravo delovno okolje, povečujejo produktivnost in prinašajo poslovne uspehe,« pravi Robert Podlipnik, izkušeni vodja projektov in karierni coach v Endavi Slovenija.

Za uspeh ni skrivne formule in vsak karierni coach ubere svojo pot, kako bo pomagal sodelavcem. Ključna pa sta odločnost in želja po deljenju znanja in hkrati poslušanju ter aktivnem sodelovanju na poti posameznikovega kariernega razvoja. To je tisto, kar je skupno vsem coachem, vključenim v program.

