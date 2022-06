Kako se bolje pripraviti na nove izzive v naslednjih mesecih?

V avtomobilski industriji so zahteve po visoki stopnji kakovosti in predvsem varnosti že od nekdaj ključnega pomena, zato morajo biti zaposleni, ki so odgovorni za kakovost in varnost izdelkov, visoko usposobljeni. Ena od zahtev standarda IATF je, da mora organizacija opredeliti in zagotoviti kompetentno osebje za uspešno izvajanje sistema vodenja kakovosti ter za delovanje in obvladovanje svojih procesov.

Organizacija mora k obvladovanju tveganj pristopiti sistematično, prepoznati tveganja, ki lahko ogrozijo delovanje, med temi tveganji prepoznati zahteve zainteresiranih strani (kupcev, dobaviteljev, zakonodaje ...) ter tveganja, vezana na neučinkovitost procesov.

V današnjem času se organizacije na dinamiko stanja na trgu in zahteve trga odzivajo s povečevanjem prilagodljivosti procesov. Učinkovitost in uspešnost prilagajanja sta večinoma odvisni prav od osebja, ki te procese načrtuje in vodi. Usposobljenost, razvoj in motivacija zaposlenih zagotavljajo učinkovite delovne procese z manj napakami, kar organizacijam zagotavlja rast in razvoj.

Prava pot do kakovostnega znanja Usposobljeni zaposleni in ustrezno vodenje so predpogoj za motivirano delovno okolje. V avtomobilski industriji je skrb za kompetence zaposlenih še posebej pomembna, saj prostora za napake ni. SIQ Izobraževanje ponuja celovito ponudbo izobraževanj s področja avtomobilske industrije in izobraževanj, ki nadgrajujejo oziroma dopolnjujejo ta specifična znanja. Izobraževanja vključujejo inovativne metode z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja, saj so predavatelji nosilci »znanja iz prakse«, ki spremljajo globalno gospodarstvo in smernice avtomobilske industrije. Preverite celoten program SIQ izobraževanj

Naročnik oglasne vsebine je SIQ