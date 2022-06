Kako z elektriko priti daleč brez kupa kartic

Promet je po vseh evropskih in slovenskih strateških dokumentih eden najtrših orehov, ki jih bo treba streti za razogljičenje Evrope. Ena od poti je tudi elektromobilnost, kjer pa sta glavni težavi čas in dostopnost polnjenja. Evropska podpora za infrastrukturo polnjenja električnih vozil ne bi imela smisla, če ne bi bile polnilnice preprosto dostopne za vse in povsod.

V želji, da bi uporabnikom električnih vozil zagotovili prijetno pot doma in na tujem, so si tako v Petrolu zastavili cilj strateškega povezovanja in urejenega gostovanja na domačem trgu in v tujini. Na področju e-mobilnosti je že prisotnih veliko ponudnikov polnilne infrastrukture in polnjenja, kar pa pomeni tudi številne kartice, aplikacije in plačilna sredstva. To je na poti lahko precejšnja težava.

Primerne in preproste rešitve

S primerno rešitvijo te težave bi povečevali zavedanje o dodani vrednosti razvoja področja e-mobilnosti, voznikom približali prehod na e-vozila, obstoječim uporabnikom e-vozil in polnilne infrastrukture pa poenostavili to nujno opravilo na poti. »Preprostost smo želeli vzpostaviti tako pri izbiri ponudnika kot tudi pri izbiri načina identifikacije na rastoči mreži polnilnic v regiji in Evropi,« pravijo v Petrolu.

E-mobilnost je še vedno relativno mlado področje v razvoju, a je na trgu že zelo veliko ponudnikov, ki uporabljajo za identifikacijo in plačilo storitve polnjenja vrsto različnih plačilnih sredstev. »Hkrati pa si ponudniki želimo s storitvijo polnjenja voznikom e-vozil zagotoviti odlično uporabniško izkušnjo in omogočiti čim bolj preprosto in brezskrbno polnjenje električnih vozil tako doma kot v tujini,« dodajajo v Petrolu.

Prek platforme Hubject se Petrol povezuje v mrežo več kot 140.000 polnilnic. FOTO: Mavric Pivk

Tako že od leta 2016 razvijajo in vpeljujejo projekt mobilne aplikacije OneCharge. To je med drugim pomenilo vzpostavitev tehnične povezave z vseevropsko platformo Hubject, ki združuje ponudnike polnilne infrastrukture in storitev polnjenja v evropskem prostoru. Poleg tega še naprej razvijajo svojo ponudbo skozi zaledni sistem za upravljanje polnilnic, ki bo omogočal hitro povezovanje s široko mrežo ponudnikov in lokalnimi partnerji za zagotavljanje storitve gostovanja.

Vzpostavljajo tudi nove partnerske povezave za lažji dostop in večjo izbiro polnilnic, skrbijo za transparentnost cenovne politike za gostovanje in zagotavljajo identifikacijo na polnilnici s čim manj identifikacijskimi sredstvi, ki pa upoštevajo različne segmente strank, poslovne in fizične uporabnike, in hkrati tudi navade pri uporabi identifikacije; torej možnost uporabe kartice, mobilne aplikacije ali spletne aplikacije. Mreža polnilnic v Sloveniji in informacije o njih je sprotno osvežena v vseh treh aplikacijah.

Na tisoče možnosti postanka

Prek platforme Hubject se Petrol povezuje v mrežo več kot 140.000 polnilnic, trenutno prek sklenjenih partnerstev na Hrvaškem, Poljskem, Slovaškem in Češkem ter v Avstriji, Nemčiji in Romuniji. Partnerji iz Nemčije, Nizozemske, Italije, Avstrije, Poljske, Slovaške, Romunije in Hrvaške pa imajo urejeno gostovanje na Petrolovi mreži polnilne infrastrukture. Število sej, ki jih opravijo vozniki v času gostovanja, raste, letos jih je petkrat več kot v istem obdobju lani.

Čedalje pomembnejše je sodelovanje in povezovanje s ponudniki storitev polnjenja, ki združujejo in predstavljajo večje avtomobilistične znamke oziroma avtomobilska podjetja ter zagotavljanje posebnih pogojev za povečanje obiskov na polnilnicah v Sloveniji. Tehnična vzpostavitev povezave z večjimi ponudniki v Sloveniji je tik pred dokončanjem. Petrolovi uporabniki pa že lahko gostujejo v celotni Petrolovi mreži v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol trenutno upravlja več kot 350 polnilnic. Število polnilnic v Petrolovi mreži je razvidno v spletni aplikaciji OneCharge.

Petrol trenutno upravlja z več kot 350 polnilnicami; njihovo število je razvidno v spletni aplikaciji OneCharge. FOTO: Mavric Pivk

Promet se bo povečeval

Tehnične povezave in partnerstva pa so le del projekta. Med cilji je povečanje pretočnosti prometa in hkrati skrajšanje potrebnega postanka na daljši poti s smiselno vzpostavitvijo in razporeditvijo postajališč s polnilno infrastrukturo, predvsem na regionalnih povezovalnih poteh in avtocestah. Pri tem pomaga tudi preprostost iskanja lokacij vseh ponudnikov. Promet e-vozil iz tujine se bo namreč še naprej povečeval.

S projektom pa bi v Petrolu radi povečali zavedanje o zmanjšanju ogljičnega odtisa z uporabo e-vozil, pospešili obisk turističnih krajev in drugih zanimivih lokacij v Sloveniji, zagotovili dovolj polnilnic na območjih z gostejšim prometom, kot so mesta in nakupovalni centri, in poskrbeli za ustrezen prometni red na polnilnih lokacijah.

Še brezogljično elektriko na prave kraje in vse bo lažje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mobilna aplikacija OneCharge omogoča iskanje najbližjih razpoložljivih e-polnilnic na poti, preverjanje ustreznosti e-polnilnice za vaše e-vozilo, spremljanje celotnega poteka skozi korake od aktivacije na e-polnilnici do zaključka polnjenja e-vozila. »Plačilo je preprosto s povezano plačilno kartico v aplikaciji OneCharge, to so plačilna kartica elektromobilnosti Petrol klub na Petrolovih e-polnilnicah in povezane bančne kartice na partnerskih e-polnilnicah. V aplikaciji je tudi poročilo o polnjenju in zgodovini polnjenj. Aplikacija OneCharge je na voljo v spletni in mobilni različici. Najdete jo v Apple App Store ali Google Play Store in prenesete na telefon,« še pojasnjujejo.