Kdaj bomo resnično lahko gospodarji svoje elektrike

Uporabniki imamo vedno več možnosti, da si zagotovimo nižjo ceno električne energije in da poiščemo okolju prijazno rešitev, ki bo najbolj ustrezala našemu načinu življenja. Med iskanjem ponudnika za sončno elektrarno ali hranilnik je vsak uporabnik pred vprašanjem, komu zaupati ta veliki korak na poti k energetski neodvisnosti.

Avtomobili so nam najprej pokazali pot, zdaj so v ozadju

Zavedanje o naraščajočih okoljskih izzivih, kot so onesnaževanje zraka, podnebne spremembe in izčrpavanje naravnih virov, je podjetjem postavilo nalogo, da preusmerijo svoje strategije v bolj trajnostne alternative, med katere sodijo tudi električna vozila.

Koncern Volkswagen se je pred leti usmeril v električno prihodnost, premiku k elektriki pa so leta 2019 sledili tudi v Porsche Slovenija, ki je na slovenski trg postavil blagovno znamko MOON. Ta poteza je označila začetek njihovega trdnejšega pozicioniranja v segmentu električnih vozil – kot premium ponudnik najbolj zvenečih avtomobilskih blagovnih znamk se je uspešno zavihtel tudi na to področje. V petih letih je podjetje odigralo veliko vlogo vizionarja in trendesetterja na področju električne mobilnosti in pri pridobivanju elektrike iz lastnih trajnostnih virov doma in v poslu.

Za izkoriščanje polnega potenciala električnih vozil se je najprej pokazala potreba po dobro razviti infrastrukturi. Mreža javnih polnilnic se je kmalu začela intenzivno širiti, voznikom električnih vozil pa se je kmalu ponudila možnost namestitve domačih polnilnih postaj, ki so postale nujne za zagotavljanje udobne in praktične uporabe električnih vozil.

Prometna krajina, kot jo razumejo pri MOONU, se nadaljuje tudi doma

MOON s svojimi rešitvami na področju električne mobilnosti oblikuje okolju prijaznejšo prometno krajino. Pri njih je mogoče najti e-polnilnice za podjetja in za domačo polnilno postajo. Zaradi znamk, kot je MOON, se prometna krajina širi in s tem poskrbi tudi za udobnejše, predvsem pa ekonomsko ugodnejše bivanje.

Če doma polnimo svoj električni avtomobil, je odločitev za sončno elektrarno precej logična izbira, saj tako lahko dosežemo res velike prihranke. Celoten domači energetski sistem lahko dopolnimo še s hranilnikom električne energije, ki nam šele zares pomaga izkoriščati vso energijo, ki jo proizvedemo s sončno elektrarno.

Kako deluje hranilnik električne energije

Hranilnik postaja za večino uporabnikov nujen del celotnega sistema, enakovreden je solarnim panelom na strehi. FOTO: Porsche Slovenija

S hranilnikom električne energije je mogoče električno energijo shraniti in jo porabiti, ko jo potrebujemo.

Ko sončna elektrarna proizvaja energijo, a je ni dovolj, hranilnik lahko doda preostalo potrebno energijo, ki jo je shranil prejšnji dan. Ob najmočnejših sončnih žarkih in največji proizvodnji energije se v hranilniku shranjujejo presežki.

Sistem optiMOON omogoča tudi »rezanje konic« v obdobjih visokih zahtev po moči. Tako tudi zvečer in ponoči, ko se energija ne proizvaja, hranilnik zagotavlja porabo prej ustvarjene in shranjene energije, torej je imamo na voljo dovolj tudi v urah, ko je doma po navadi potrebujemo največ.

Celoten sistem zaživi šele z uporabo optiMOONa

OptiMOON nam z nadzorovanjem koničnih moči porabe pomaga znižati strošek omrežnine za priključno moč. FOTO: Porsche Slovenija

Največja prednost hranilnika in celotnega samooskrbnega energetskega sistema pa se pokaže skupaj s sistemom optiMOON, ki ves čas spremlja naše potrebe in stanje v električnem omrežju. OptiMOON zmore sam optimizirati proizvodnjo, shranjevanje in porabo, tako da so stroški za električno energijo čim nižji, izkoristek pa čim višji. V bistvu jo ves čas prerazporeja in določa, kdaj se črpa iz sončne elektrarne, kdaj pa iz omrežja. Tako lahko zmanjšajmo uporabo električne energije in znižamo konično moč odjema iz omrežja, kar je še posebej pomembno pri novem načinu obračunavanja omrežnine.

Z optiMOONom imamo vedno pri roki enostaven, natančen in razumljiv pregled energijskih tokov v svojem domu, omogoča nam tudi stalno neposredno upravljanje porabnikov električne energije od koder koli.

Nova ponudba elektrike pri nas

Z MOONelektriko imate ves čas pregled nad svojo elektriko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Z blagovno znamko MOON so Slovenci dobili tudi novo ponudbo elektrike na slovenskem trgu. Gre za MOONelektriko, ki so jo oblikovali skupaj s podjetjem NGEN, inovatorjem na področju sistemskih energetskih rešitev. Za končne stranke so pripravili optimalne pakete za električno energijo, ki bodo kmalu na voljo podjetjem in posameznikom.

Prednosti MOONelektrike bodo lahko izkoristili tudi vsi, ki so zamudili stari, letni net metering. Tem uporabnikom se z MOONmeteringom ponuja precej podoben princip, pri katerem izkoriščajo in nadzorujejo ves svoj promet z elektriko. Z MOONelektriko boste imeli ves čas pregled nad svojo elektriko in boste v prihodnosti lahko uporabljali svojo »električno denarnico«, s katero boste lahko prenašali energijo, si jo delili, jo porabljali ali tudi oddajali presežke.

Ponudba MOONelektrike bo privlačna za vse uporabnike, ne glede na trenutni energetski status. Tako lastniki sončnih elektrarn kot tisti, ki si želijo energijo iz trajnostnih virov, bodo lahko izbrali paket, ki bo najbolj ustrezal njihovim potrebam in željam.

