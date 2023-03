O kibernetski varnosti tudi v Digitalni Sloveniji 2030

Eno izmed šestih prednostnih področij Digitalne Slovenije 2030, ki jo je vlada sprejela včeraj, je tudi kibernetska varnost. Druga področja pa so gigabitna infrastruktura, digitalne kompetence in vključenost, digitalna preobrazba gospodarstva, pot v pametno družbo 5.0 ter digitalne javne storitve.

Cilj na področju kibernetske varnosti je tudi uvrstitev Slovenije med prvih dvajset najboljših držav po nacionalnem indeksu kibernetske varnosti do leta 2027.

Globalni cilj

Globalni cilj obsega devet ciljev ter ukrepe in aktivnosti za njihovo izpolnitev, in sicer razviti načrti ukrepanja ob varnostnih incidentih, kar obsega prenovo nacionalnega načrta odzivanja na kibernetske incidente; okrepljene zmogljivosti za odzivanje na varnostne incidente in vzpostavljeni mehanizmi za njihovo priglasitev, kar obsega krepitev odzivnih centrov za kibernetsko varnost in vzpostavitev enotne platforme za priglasitev varnostnih incidentov ter zmogljivosti za analizo in deljenje informacij ter visoko raven odpornosti proti kibernetskim grožnjam za subjekte, ki so nujni za zagotavljanje varnosti in neprekinjeno delovanje države in družbe. To obsega krepitev odpornosti upravljavcev kritične infrastrukture, izvajalcev poglavitnih storitev, ponudnikov digitalnih storitev in organov državne uprave proti kibernetskim grožnjam.

Med cilji Digitalne Slovenije 2030 so še okrepljene zmogljivosti za zatiranje kibernetskega kriminala in kibernetsko varnost. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Med cilji sledi še visoka raven ozaveščenosti prebivalstva o kibernetski varnosti, kar obsega ozaveščanje prebivalstva z uvedbo tem s področja kibernetske varnosti v kurikulume osnovnih in srednjih šol ter z izvedbo programov ozaveščanja za različne ciljne skupine in stalen razvoj človeških virov na področju kibernetske varnosti. Slednji obsega vzpostavitev mreže srednjih šol, ki bodo vsebine kibernetske varnosti vključile v programe in izvajale dopolnilne aktivnosti s področja kibernetske varnosti, in fakultet, ki bodo razvijale nove visokošolske in univerzitetne študijske programe ter talente na področju kibernetske varnosti, usposabljanje strokovnjakov ter izvedbo nacionalnih in mednarodnih vaj s področja kibernetske varnosti.

Med cilji so še okrepljene zmogljivosti za zatiranje kibernetskega kriminala in kibernetsko varnost, zagon razvoja na področju kibernetske varnosti (to obsega spodbujanje raziskav, razvoja, inovacij in sodelovanja na področju kibernetske varnosti za boljšo povezanost izobraževalnih, raziskovalnih in razvojnih organizacij ter gospodarstva), uporaba standardov in certificiranja na področju kibernetske varnosti, učinkovito mednarodno sodelovanje na področju kibernetske varnosti ter krepitev kibernetske varnosti v gospodarstvu.