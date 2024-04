Kje smo med vožnjo prevečkrat prehitri

Kakšni vozniki smo Slovenci in kje so najnevarnejši odseki, je mogoče razbrati iz anonimiziranih podatkov na DRAJV zemljevidu, ki je bil javnosti predstavljen letos in ki meri tudi premike telefona, kar pomeni, da je nekdo v tem času lahko na spletu, pošilja sporočila ali pa telefonira. To je sicer prvo tovrstno javno dostopno spletno orodje v Sloveniji.

Pripravljen je na podlagi anonimiziranih podatkov več kot 100.000 uporabnikov mobilne aplikacije DRAJV Zavarovalnice Triglav, ki spremlja in ocenjuje način vožnje ter nagrajuje varne voznike. V Sloveniji namreč ni cestnega odseka, kjer se DRAJV ne bi uporabljal. Od leta 2015 je zabeležil tudi veliko prekrškov, saj pokaže, kje je največ kršitev dovoljene hitrosti in kako je to povezano s prometnimi nesrečami.

DRAJV omogoča nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov, saj so na enem mestu zbrani podatki o najnevarnejših odsekih oziroma najpogostejših izzivih v prometu, s katerimi se spopadamo na slovenskih cestah. »Največja dodana vrednost DRAJV zemljevida so podatki, ki na preprost in pregleden način lokalnim skupnostim, različnim organizacijam na področju varne mobilnosti in tudi vsem drugim voznikom omogočajo, da konkretno spremljajo izzive prometne varnosti. Podatki so prosto dostopni tudi za prenos na lokalne naprave za nadaljnje analize, in to možnost je do zdaj uporabilo že več kot 60 posameznikov iz različnih organizacij,« pojasnjuje Boštjan Kop, vodja razvoja aplikacije DRAJV.

Največ telefoniranja na območjih pogostih zastojev

Aplikacija ni mišljena kot orodje za ugotavljanje »prekrškov« ali »kršitev«, ampak ima predvsem vlogo ozaveščanja. Med snemanjem meri hitrost vožnje, premike (uporabo) telefona, pojemke in pospeške ter zaznava vse čezmerne sile pri vožnji v ovinek. Ima namreč prednaložene podatke o tem, kolikšne so hitrostne omejitve na določenih odsekih cest, in sproti zaznava vse prekoračitve.

Na zemljevidu temnejše barve predstavljajo območja z večjo pogostostjo prekoračitev hitrosti. FOTO: Zavarovalnica Triglav

»V primeru hitrosti vožnje opažamo pogostejše prekoračitve dovoljenih hitrosti na avtocestnih razcepih in razcepih hitrih cest, na glavnih mestnih vpadnicah v okolici večjih cest in na določenih odsekih regionalnih cest. Na zemljevidu temnejše barve predstavljajo večjo pogostost prekoračitev hitrosti. V primeru premikov telefona je položaj še bolj skrb vzbujajoč, saj zaznavamo višjo pogostost premikov na avtocestah, predvsem na območjih pogostih zastojev, na primer na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.

Ozaveščanje na vseh ravneh

Dodajajo, da se nam z novim orodjem na področju prometne varnosti odpirajo nove priložnosti, da lahko na drugačen način kot do zdaj rešujemo prometno varnost in različne problematike na tem področju. »Interes za sodelovanje in povezovanje so že pokazali nekateri študenti in raziskovalci na fakultetah. Interes po uporabi podatkov so izkazali tudi upravljavci narodnih in regijskih parkov, ki jim podatki lahko pomagajo pri boljšem načrtovanju in analiziranju potreb trajnostne mobilnosti znotraj zaščitenih območij. Sicer pa v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi po Sloveniji in šolami ter Zavodom Vozim z zemljevidom DRAJV ozaveščamo prebivalstvo tudi v sklopu različnih delavnic za osnovnošolce. Ti zemljevid uporabljajo kot orodje, da raziščejo svoje poti v občini in pogledajo, kje vozniki najpogosteje presegajo hitrost, iz dosedanjih izkušenj pa jih še posebej aktivirajo podatki o uporabi telefona med vožnjo na poteh, po katerih hodijo v šolo.«

Spletni DRAJV zemljevid kaže višjo pogostost premikov telefona na avtocestah, predvsem na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Na eni izmed šol so, še pojasnjujejo na Zavarovalnici Triglav, na tehniškem dnevu iz podatkov DRAJV zemljevida izdelali plakate in opozorili na prometno najbolj nevarna mesta. Obenem so predlagali tudi ukrepe ter jih predstavili ravnatelju in županu. Se bodo pa v okviru dogodkov Križišče mikromobilnosti 23. maja v občini Medvode pred Osnovno šolo Preska obiskovalci lahko preizkusili na poligonu v vožnji z različnimi vrstami moderne urbane mobilnosti za vse generacije, s simulatorjem e-skiroja pa bodo lahko preizkušali svoje spretnosti.

Pomembnost uporabniške izkušnje

Na vprašanje, kakšne funkcionalnosti nameravajo v prihodnje še dodajati aplikaciji, v Zavarovalnici Triglav odgovarjajo, da bodo še naprej skrbeli, da so prikazani podatki ažurni, torej ustrezno posodobljeni, in da kažejo čim bolj realno sliko voznih navad na slovenskih cestah.

»Pri nadaljnjem razvoju bomo posebno pozornost namenjali intuitivni uporabniški izkušnji in dodajali le funkcionalnosti za ta namen. Ena od takšnih je bila integracija 360-stopinjskih fotografij google street view, ki se uporabniku prikažejo ob kliku na posamezni cestni odsek,« pravijo in dodajajo, da bodo predloge za nove funkcionalnosti zbirali tudi neposredno od uporabnikov portala. Hkrati odpirajo vrata vsem zainteresiranim organizacijam, ki bi s svojimi podatki želeli soustvarjati projekt.