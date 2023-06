Krožišča izziv za voznike

Osvežitev vozniških spretnosti je pomembna. To ugotavljajo tudi v Zavarovalnici Triglav, v kateri že več let raziskujejo navade slovenskih voznikov. Zato so se po odličnem odzivu v lanskem letu tudi letos skupaj z AMZS odločili za akcijo Osvežitvene vožnje za starejše od 60 let.

Prijave so že odprte, vožnje pa bodo potekale v Krškem, Novi Gorici in Postojni. Med prijavljenimi bodo izžrebali 220 voznikov, ki se bodo poleg brezplačne osvežitvene vožnje v omenjenih mestih udeležili tudi treninga varne vožnje v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem. V Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da je v Sloveniji kar 28 odstotkov voznikov starejših od 60 let, kar pomeni, da so vozniški izpit opravljali pred 45 do 65 leti. Takrat pa so bile razmere na cestah zelo drugačne.

Več kot 2000 prijavljenih, najstarejši okoli 90 let

Leta 2022 in na začetku leta 2023 so za voznike, starejše od 60 let, v Zavarovalnici Triglav v sodelovanju z AMZS pripravili akcijo Osvežitvena vožnja za starejše.

Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav, pravi, da se zavedajo, da so starejši tudi vozniki, ki na ceste prinašajo izkušnje, modrost in potrpežljivost. FOTO: Jernej Lasic

Ekosistem storitev za starejše voznike

»Svoje znanje je v tem času s pomočjo inštruktorja vožnje v Ljubljani, Celju in Kranju osvežilo 700 starejših voznikov, od tega jih je 150 opravilo tudi naloge na poligonu Centra varne vožnje. Skupaj smo sicer prejeli več kot 2000 prijav, zato akcijo nadaljujemo tudi letos, ko bomo vozili v Krškem, Postojni in Novi Gorici. Najstarejši vozniki so se bližali 90. letu, pri tem pa so nas zares pozitivno presenetili nekateri vozniki v tej starostni skupini, ki z redno vožnjo in obnavljanjem znanja ohranjajo odlično vozniško kondicijo,« pojasnjujevodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav.

In kaj so pokazale analize vzrokov prometnih nesreč? Po podatkih Zavarovalnice Triglav so starejši po dopolnjenem 70. letu bolj rizični vozniki, v starosti med 84 in 90 let pa celo dvakrat bolj rizični oziroma je tako imenovana škodna pogostnost pri njih dvakrat višja od voznikov, ki so stari od 49 do 53 let.

»Pri tem se zavedamo, da so starejši hkrati vozniki, ki na ceste prinašajo izkušnje, modrost in potrpežljivost. Pri tem je glede na slovenske razmere (razpršena manjša naselja, slabša dostopnost javnega prometa) avtomobil za starejše še vedno ključ do samostojnosti, avtonomnosti in socialne vključenosti. Zato gradimo ekosistem storitev, ki bi pomagale, da starejši čim dlje ostanejo varni in aktivni udeleženci prometa,« poudarja Ana Cergolj Kebler.

Z vozniškimi sposobnostmi starejših voznikov so običajno povezane naslednje značilnosti: zmanjšan odzivni čas, kar lahko vpliva na sposobnost hitrega odzivanja na nepričakovane situacije v prometu, zmanjšani vid, sluh in fizične sposobnosti, povečana previdnost, ki je lahko vzrok za nestrpnost drugih v prometu, ter zmanjšana samozavest, ki lahko vpliva na sposobnost ustreznega odzivanja.

Najpogostejše napake

Po izkušnjah inštruktorjev, ki so se z vozniki podali na osvežitvene vožnje, so starejši vozniki strpni. Trudijo se opazovati dogajanje v prometu in dobro povezujejo svoje dolgoletne vozniške izkušnje med vožnjo. V Zavarovalnici Triglav pravijo, da so zanje izziv nova signalizacija, vožnja skozi krožišča, varnostna razdalja ter upoštevanje hitrostnih omejitev.

Tako je potekal trening v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem. FOTO: Arhiv Zavarovalnica Triglav

Pri vožnji v krožišču je skoraj 60 odstotkov udeležencev osvežitvenih voženj naredilo eno ali več napak. Težave so zaznali tudi pri hitrosti vožnje, saj je neustrezno hitrost imelo okoli 40 odstotkov voznikov. »Pokazalo se je, da starejše voznike zmedejo nekatere infrastrukturne rešitve (na primer pogosto menjavanje znakov za omejitev hitrosti), da vozijo po pravilih za omejitve hitrosti, ki so veljale, ko so oni opravljali izpit, hkrati pa jih k preseganju hitrosti silita tudi nestrpnost mlajših voznikov in strah, da bodo prepočasni.«

V zavarovalnici navajajo, da so udeleženci akcije pri ponovnem ocenjevanju svojih vozniških spretnosti povedali, da so svoje vozniške spretnosti z osvežitveno vožnjo izboljšali. Inštruktorji so opazili, da je kar 42 odstotkov starejših voznikov pokazalo napredek pri pravilni vožnji skozi krožišče, 25 odstotkov udeležencev je pokazalo napredek pri ustrezni hitrosti v prometu, 18 odstotkov pa jih je pokazalo napredek pri vzdrževanju ustrezne varnostne razdalje.

Motilci pozornosti

Poleg spremenjene prometne infrastrukture so za številne starejše voznike izziv med vožnjo tudi motilci pozornosti, zato se težje osredotočijo na dogajanje na cesti. Motilci pozornosti so lahko vidni (vremenske razmere, oglasni panoji, prometna nesreča in tako dalje), slušni (glasna glasba, hupe in sirene intervencijskih vozil, glasni sopotniki, telefon), biomehanski (zasloni, hranjenje, pitje, oblačenje in slačenje, iskanje po torbi, kajenje, ličenje, telefon) ter miselni ali čustveni (strah pred vožnjo, stres, zaskrbljenost, tesnoba, različna močna čustva, težki pogovori, telefon).

»Po ocenah policije je motnja pozornosti krivec za skoraj polovico prometnih nesreč v Sloveniji. Starejše voznike največkrat zmotijo slušni motilci pozornosti, to so glasna glasba, hupe in sirene intervencijskih vozil, glasni sopotniki, nenavadni zvoki vozila ter mobilni telefoni,« še pojasnjujejo.

Osvežitvene vožnje kot družinski projekt

Na vprašanje, zakaj je pomembno osveževati znanje vožnje z avtomobilom in k čemu vse to pripomore, pa v Zavarovalnici Triglav odgovarjajo, da se s starostjo pri voznikih pojavi tudi strah oziroma jim vožnja predstavlja stres. Udeleženci osvežitvenih voženj so v varnem okolju, pod budnim očesom inštruktorjev spet pridobili dragoceno samozavest za vožnjo ter bistveno zmanjšali stres med vožnjo.

»Če je pred osvežitvenimi vožnjami le 44 odstotkov starejših voznikov odgovorilo, da med vožnjo ne občutijo stresa, se je po opravljenih vožnjah ta odstotek voznikov povečal na 73 odstotkov. Zelo nas je presenetilo in razveselilo, da so bile osvežitvene vožnje sprejete kot družinski projekt. Pogosto so babice in dedke k udeležbi spodbujali njihovi otroci in vnuki. Na vožnje so sicer prihajali vozniki, ki še redno vozijo – večinoma nekajkrat na teden – vendar jim vožnja že predstavlja stres. Stres povečujejo zlasti razmere v prometu, ki jih ne obvladajo, in te dejavnike smo želeli zmanjšati. Torej več znanja, več samozavesti, manj stresa,« pravi Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav.