Na konferenci mobilnost o pametnih prostorih za življenje

Medijske hiša Delo z današnjo poslovno konferenco v Ljubljani zaključuje večmesečno kampanjo na temo mobilnosti in pametnih prostorov za življenje. Udeležence bosta pozdravila Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, in Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve, ki je programski partner konference.

Po uvodnem govoru Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana, bo sledil prvi panel z naslovom Posameznik v družbi tehnologije. Na njem bodo mnenja soočili Jože Bajuk, član uprave Petrola za področje energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje, Marjana Senčar Srdič, vodja oddelka tehnologij interneta stvari in inovacij ter direktorica strategije za poslovni trg v A1 Slovenija, Darja Kocjan, direktorica SŽ-Potniški promet, Alenka Mejač Krassnig, direktorica Visa Europe za Slovenijo, in Mateja Lavrič, direktorica Kolektor Ventures. Moderator panela bo Miran Varga, samostojni novinar, specializiran za področje sodobnih tehnologij.

Izvirni regijski pristopi

Drugi sklop bo namenjen izvirnim regijskim pristopom trajnostne mobilnosti, kjer bo poleg gostov iz tujine dobre prakse trajnostne mobilnosti v regiji predstavil Matjaž Šiftar, vodja oddelka mobilnost v Petrolu. O obnovljivih virih energije in elektromobilnosti v Srbiji kot poti do ogljične nevtralnosti bo govorila Danijela Isailović, direktorica, Združenje za obnovljive vire energije Srbije (Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije), načrt razvoja elektromobilne infrastrukture v cestnem prometu Republike Hrvaške pa bo predstavila Maja Pokrovac, direktorica, Obnovljivi viri energije Hrvaške.

Zatem bodo o sooblikovanju mest prihodnosti govorili dr. Milan Ranđelović, direktor Znanstveno-tehnološkega parka Niš, dr. Giulio Bernetti, generalni direktor oddelka za urbanistično načrtovanje, okolje, mobilnost, gospodarski razvoj, vzdrževanje ter razvoj javnih parkov in cest v Občini Trst, Keti Luarasi, podžupanja Tirane, in Marjan Junčaj, mestni menedžer v Podgorici.

Globalni izzivi – regijske rešitve

Razpravljavca vsebinskega sklopa Globalni izzivi – regijske rešitve bosta Klemen Furlan in Andrej Brglez. Na panelu Pametna mesta – ko tehnologija olajša življenje bo na temo Sodelovanje = večja inovativnost spregovorila Marjana Senčar Srdič, vodja oddelka IoT in inovacij ter direktorica strategije za poslovni trg v A1 Slovenija. Povezano potovanje – od vizije do odprte nacionalne mobilnostne rešitve bo predstavil Andrej Rojc, skrbnik strank v Visa Europe za Slovenijo.

Na panelu Posameznik v pametnem življenjskem prostoru bo aplikacijo DRAJV kot mobilnostno platformo predstavil Boštjan Kop, višji strokovnjak za inovacije in digitalno tehnologijo v Zavarovalnici Triglav, ki bo tudi sodeloval na okrogli mizi na temo posameznikov v pametnem življenjskem prostoru. Na njej se mu bo pridružil še Andrej Kotar, poslovni direktor za področje pametne družbe v podjetju Endava.

Logistika in pametna mobilnost

François Delion, generalni direktor za Renault Nissan Adriatic, bo prek videopovezave predstavil pot od izdelovalca avtomobilov do tehnološkega podjetja. Zatem pa bo razvoj železniškega potniškega prometa v Sloveniji predstavila mag. Darja Kocjan, direktorica SŽ-Potniški promet.

Na okrogli mizi bodo s Klemnom Furlanom in Andrejem Brglezem o globalnih izzivih in regijskih rešitvah razpravljali Boštjan Kop, Matjaž Šiftar, Darja Kocjan, Andrej Kotar in Marjana Senčar Srdič.