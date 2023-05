Na počitnice s psom

S tem mu boste privoščili več aktivnosti v naravi, morda kopanje v morju ali jezeru, prav gotovo pa si boste lahko vzeli zanj tudi več kakovostnega časa za igro, morda učenje trikov. Kaj pa vožnja? Preverite nekaj nasvetov, da bo vožnja varna in prijetna.

Kako pripraviti psa na vožnjo

Da bo vse potekalo brez težav, je treba nekaj več priprav, če pa vaš pes še ni vajen vožnje v avtu, se navajanja lotite čim prej. Najprej upoštevajte to, da lahko psa v avtu varno peljete na tri načine:

z varnostnim pasom za pse, v prtljažniku s pregradno mrežo ali v transportnem boksu za psa.

Kot velja za učenje vseh spretnostnih, tudi navajanje na vožnjo v avtu izvajajte po korakih in jih utrjujte. Psa v nič ne silite in ne poskušajte preskakovati faz učenja. Cilj učenja naj bo, da pes z veseljem skoči na svoj prostor v avtu in se rad prevaža, saj ve, da bo sledilo nekaj prijetnega.

FOTO: Depositphotos

Poleg varnega prevoza uredite tudi zavarovanje

Ste vedeli, da lahko psa za primer poškodbe v prometni nesreči tudi zavarujete in si s tem prihranite veterinarske stroške? Zavarovanje za prevoz malih živali, za katero letna premija znaša le 3 evre, lahko sklenete v okviru AvtoMobilnega zavarovanja. Zavarovanje:

krije stroške zdravljenja malih živali, ki so poškodovane zaradi prometne nesreče;

zagotavlja finančno nadomestilo v primeru pogina ali potrebne usmrtitve malih živali zaradi prometne nesreče.

Kaj je AvtoMobilno zavarovanje Akcija AvtoMobilno je sklop zavarovanj, ki jih lahko ugodno sklenete ob podaljšanju ali novi sklenitvi avtomobilskega zavarovanja, na voljo pa so zavarovanja: odgovornosti, asistence, nezgodno zavarovanje in zavarovanje prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev,

rehabilitacije po nesreči v prometu,

prtljage in

malih živali med prevozom. Če sklenete vsaj dve od omenjenih zavarovanj, boste deležni številnih ugodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav