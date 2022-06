Najboljša elektrika je »prožna« elektrika

Najboljši recept, kako zagotoviti boljšo, cenejšo in zanesljivejšo preskrbo z električno energijo, so naložbe v pametna energetska omrežja.

S pospešenim izkoriščanjem energije iz obnovljivih virov, predvsem postavljanjem sončnih elektrarn, se odjemalci spreminjajo tudi v proizvajalce električne energije. Poleg tega se v elektroenergetsko omrežje integrira vse več močnejših porabnikov, na primer hitrih električnih polnilnic vozil. Nihanja so zato lahko večja in posledično za omrežje nevarnejša. Hujši vremenski pojav v obliki nenadne nevihte lahko drastično zmanjša proizvodnjo energije sonca na nekem področju, če gre za jesenski ali zimski čas pa lahko nenaden padec temperature na primer vklopi delovanje številnih toplotnih črpalk na posamezni lokaciji in močno (pre)obremeni omrežje. Proti tem scenarijem se ne gre boriti le s presežno proizvodnjo električne energije, ki je vse dražja, temveč predvsem s pametnejšimi in odzivnejšimi omrežji.

»Zahteva po prožnosti (u)porabnikov prvenstveno izhaja iz spremenjenih razmer v elektroenergetskem sistemu. Priča smo vse večjemu deležu proizvodnje energije iz nestalnih in slabo napovedljivih obnovljivih virov,« pravi Marjana Senčar Srdič, vodja oddelka tehnologij interneta stvari in inovacij v podjetju A1 Slovenija, in dodaja: »Največ (u)porabnikov je na nizkonapetostnem omrežju, in če želimo izkoristiti njihovo prožnost, jih moramo informacijsko povezati z uporabniki oziroma ponudniki storitev prožnosti. Treba jih je torej na učinkovit in cenovno ugoden način povezati z ustreznimi platformami. Pri tem do izraza pridejo tehnologije interneta stvari in umetne inteligence, ki pomagajo učinkoviteje upravljati razpršene vire in v skoraj realnem času uravnavati strani porabe in proizvodnje električne energije.«

Preskrba z energijo in odpornost

Družba Accenture je v svoji raziskavi objavila, da se je povpraševanje po električni energiji v obdobju od leta 2000 do 2018 povečalo za več kot 35,4 odstotka, poraba električne energije v gospodinjstvih pa za 16,5 odstotka. Potem pa je prišla pandemija koronavirusa, ki je še dodatno povečala energetsko lakoto, predvsem na strani gospodinjskih odjemalcev.

Ko preskrbe z električno energijo ni mogoče uravnotežiti, da bi ustrezala potrebam povpraševanja, se v celotnem elektroenergetskem sistemu pojavljajo motnje, ki jih zaznamo kot izpade električne energije. A to še zdaleč ni edini izziv. Zanesljivost preskrbe z električno energijo je dodatno ogrožena zaradi motenj v primeru nesreč, kot so požari in nepredvidljivi vremenski vzorci. Elektroindustrija se zaveda tudi dodatnega povečanja povpraševanja, ki ga bo prineslo povečanje uporabe električnih vozil – če je teh zdaj v prometu le za vzorec, jih bo čez desetletje lahko že desetina.

V energetiki že dolgo opozarjajo, da omrežja na kaj takega (še) niso pripravljena. Izziv ne bo le zagotoviti ustrezne količine električne energije, temveč jih zagotoviti porabnikom v času, ko jih ti potrebujejo. Dobrih in poceni rešitev za hrambo električne energije – na ravni mest, na primer – še ni na spregled. Redno posodabljanje infrastrukture je zato imperativ elektroenergetskih podjetij, če naj zagotovijo odpornost svojih omrežij.

Rezerve v boljšem upravljanju

Podjetja iz elektrogospodarstva so že tradicionalno bolj zadržana od operaterjev javnih omrežij, saj dajejo prednost visoki razpoložljivosti in zanesljivosti delovanja. A, kot rečeno, to ni več dovolj, predvsem pa zgolj skrb za »pokrivanje vseh špic« ni pravi recept, saj so vse »špice«, ki jih mora prenesti elektroenergetsko omrežje zelo drage.

Veliko rezerv se skriva v boljšem upravljanju proizvodnje in porabe električne energije. To mora biti izvedeno v skoraj realnem času. »Boljše upravljanje elektroomrežij je mogoče doseči z zanesljivo povezljivostjo, z digitalizacijo pa je mogoče povečati odpornost celotne preskrbe z energijo. Omrežja 5G in tehnologije interneta stvari bodo imele pomembno vlogo,« meni Senčar Srdič.

5G na pomoč

Kako tehnologija 5G lahko pomaga panogi energetike? Predvsem z gradnjo boljše, prožnejše, odzivnejše in zanesljivejše infrastrukture. 5G je mogoče izkoristiti za zagotavljanje zanesljivosti prenosa podatkov in podporo komunikaciji v realnem času – tudi na daljših razdaljah. Te rešitve so primerne tudi za kritične razmere, z dodajanjem več senzorjev, ki spremljajo delovanje omrežja, pa upravljavci dobijo boljši vpogled v dogajanje in lahko odpravijo marsikatero težavo, preden bi ta povzročila izpad omrežja. Prav tako uporaba zanesljivega mobilnega omrežja ne podleže poplavam ali požarom.