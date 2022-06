Obnovili že 1500 elektronskih komponent

Avtomobile najpogosteje zaustavi elektronika. In prav zaradi tega je AMZS že pred petimi leti vzpostavil Tehnično-diagnostični center (TDC). V AMZS TDC poleg popravil električnih vozil omogočajo tudi popravila vseh vrst elektronskih naprav, pametnih ključev, krmilnikov zavor ABS, centralnih računalnikov motorja, integriranih navigacijskih naprav, komunikacijskih vmesnikov za predvajanje glasbe in povezljivosti s telefoni.

V teh petih letih so popravili ali obnovili okoli 1500 elektronskih komponent, ki so v veliki večini sestavni deli osebnih vozil, pojasnjuje Jurij Kočar, vodja asistenčnega centra AMZS. »Med popravili se pogosto znajdejo tudi elektronske komponente, ki so sestavni deli kmetijske in gradbene tehnike ter navtičnega programa. Najpogostejša popravila so bila izvedena na krmilnikih motorja in različnih komponentah komfortne in multimedijske elektronike. Najpogosteje so bili obnovljeni različni sklopi naprednih asistenčnih sistemov, kjer prevladujejo enote ABS in krmilni mehanizmi.«

Cena najpogostejši razlog za obnovo

Najpogostejši vzrok za obnovo oziroma popravilo je še vedno cena, ki navadno ne preseže 75 odstotkov cene novega primerljivega rezervnega dela. Jurij Kočar pravi, da zaznavajo tudi zavedanje članov AMZS – ti za servisne storitve v centrih AMZS lahko izkoristijo članski popust – in drugih naših strank, da je obnova originalnih komponent posameznih sklopov vozila dolgoročno boljša izbira kot vgradnja cenejših, navadno manj kakovostnih alternativ.

»Z obnovo ne odpravimo samo obstoječe napake na elektronskem sklopu, temveč z ustreznimi posegi tudi zmanjšamo možnost drugih okvar, ki jim je posamezna komponenta podvržena. Na vsako obnovljeno oziroma popravljeno elektronsko komponento, pod določenimi pogoji, priznamo garancijo za dobo enega leta,« še pojasnjuje Jurij Kočar.

Jurij Kočar, vodja asistenčnega centra AMZS. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Izzivi električnih vozil

In dodaja, da v AMZS Tehnično-diagnostičnem centru delujeta dva tehnična inštruktorja in en mehanik specialist. »Gre za profil z močnim inženirskim predznanjem elektrotehnike elektronike, ki se ga ves čas nadgrajuje. V prihodnosti želimo okrepiti TDC in ga tudi širiti v smislu še intenzivnejšega predajanja in prenosa znanja na vse zaposlene v AMZS servisni dejavnosti kot tudi na druge deležnike.«

Pri delu v AMZS TDC se z električnimi vozili srečujejo že dolgo. »Električna vozila so podobna vozilom na klasični pogon, pomeni pa kar nekaj izzivov z vidika električne in požarne varnosti. Da bi zagotovili električno varnost, smo prek TDC usposobili vse naše tehnike za ravnanje z električnimi vozili ter jih ozavestili glede tveganj, ki jih ta predstavljajo,« je še pojasnil Jurij Kočar, vodja asistenčnega centra AMZS.