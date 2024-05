Od sončnih elektrarn do polnilnic in souporabe vozil

V Sloveniji je bila po podatkih spletnega portala za fotovoltaiko, to je portala PV, lani presežena magična meja 1 GW inštaliranih sončnih elektrarn. Rast trga so večinoma zaznamovale samopreskrbne sončne elektrarne, saj se je lani iztekla tako imenovana netmetering shema za male sončne elektrarne.

Portal PV navaja, da so lani prvič po desetih letih opazili ne samo interes za samopreskrbne sončne elektrarne, ampak tudi interes investitorjev za večje. Te pa večinoma niso vključene v nobeno podporno shemo, so pa dosegle moč samopreskrbnih elektrarn.

Zelena energija

Tudi podjetja se vse bolj zavedajo pomena trajnosti, zelene energije in energetske samopreskrbe. Eno takih je tudi podjetje Porsche Slovenija, dolgoletni najmočnejši zastopnik avtomobilov v Sloveniji, ki ima tako kot matični koncern Volkswagen ambicije na področju celostne ponudbe e-mobilnosti. Že od leta 2019 se Porsche Slovenija ukvarja tudi s celovitimi storitvami pod znamko MOON. Mirela Zupančič, vodja znamke MOON, pojasnjuje, da poleg široke izbire e-vozil najprej omogočajo tudi polnilno infrastrukturo.

»Kupcem električnih vozil smo ponudili polnilnice za domačo uporabo, hkrati pa tudi možnost preprostega polnjenja na javnih polnilnicah. To smo jim omogočili s sistemom MOON charge, pri čemer smo se povezali z večino mednarodnih sistemov. Domače polnilnice pa smo potem še nadgradili s ponudbo sončnih elektrarn, da si stranke lahko same zagotovijo tako lastno zeleno energijo za polnjenje avtomobilov kot tudi za vse porabnike, ki jih imajo znotraj svojega doma. Naslednji korak pa je bila ponudba pametnih sistemov za nadzor in upravljanje, pri kateri smo vključili tudi hranilnike električne energije, na koncu pa vstopamo še na trg električne energije. Prodali smo približno 300 sončnih elektrarn in 22 hranilnikov.«

Številne polnilnice v Sloveniji in Evropi

Njihova lastna mreža polnilnic obsega približno 170 lokacij, poleg tega lahko uporabniki MOON charge svoja električna vozila polnijo še na približno tisoč polnilnicah v Sloveniji in na več deset tisoč po Evropi, prek roaming povezav. In kot še pojasnjuje sogovornica, so to tako polnilnice AC kot DC. »Mrežo polnilnic želimo za svoje uporabnike čim bolj razširiti in jim s tem omogočiti čim večjo dostopnost ter čim večjo razvejenost po Evropi,« pojasnjuje Mirela Zupančič. Pri tem dodaja, da želijo uporabnikom čim bolj olajšati tudi uporabo polnilnic. Omogočajo jim, da stranka v aplikacijo vnese svojo kreditno kartico in nato storitev plača prek svoje matične banke njim.

»Zakonodaja določa, da morajo imeti vse nove javne polnilne postaje z močjo 50 KW in več od 13. aprila letos čitalnik plačilnih kartic ali napravo z brezstično funkcijo, ki lahko prebere plačilne kartice. Od 1. januarja 2027 pa morajo upravljavci polnilnih mest zagotoviti, da vsa javno dostopna polnilna mesta z izhodno močjo 50 kW ali več, ki jih upravljajo in so nameščena v cestnem omrežju TEN-T ali na varnih in varovanih parkiriščih, vključno s polnilnimi mesti, nameščenimi pred 13. aprilom 2024, izpolnjujejo zahteve po čitalniku plačilnih kartic ali naprave z brezstično funkcijo, ki lahko prebere plačilne kartice.«

V zvezi s problemom polnjenja električnih avtomobilov stanovalcev v blokih pa pravi, da so primer dobre prakse novogradnje, v katerih izvajalci že vse predpripravijo za postavitev teh polnilnic. Medtem ko je pri starejših zgradbah to treba reševati sistematično prek upravnika.

Sicer pa se lahko, kot poudarja Mirela Zupančič, pohvalijo, da pri svojih storitvah sodelujejo s številnimi slovenskimi podjetji, pri polnilnih postajah, na primer, sodelujejo s podjetjem Etrel, pri sončnih elektrarnah z Elnetom, pri hranilnikih pa s podjetjem TAB, z družbo Amibit pa pri upravljanju, merjenju in povezljivost različnih domačih električnih porabnikov. »TAB je sicer že razvil tak hranilnik, v katerega je mogoče dodati kasete in s tem povečati velikost tega hranilnika. Kasete so velikosti 5kWh; skupaj pa se sestavljajo ohišja do velikosti 250 kWh. Vedno pa so na voljo individualne rešitve večjih kapacitet.«

Združevanje v energetsko skupnost

Lani je Porsche Slovenija predstavil tudi novost za širše povezovanje uporabnikov njihovih storitev na področju električne energije, to je združevanje v energetsko skupnost uporabnikov, pri čemer sodelujejo s podjetjem Ngen. In kakšno je že zanimanje za to novost? Sogovornica pojasnjuje, da je največ zanimanja za to storitev pri pravnih osebah, ki imajo tudi največ izzivov s cenami električne energije.

»Podjetja so namreč izpostavljena nihanju cen, zato si želijo zagotoviti cenovno ugodno energijo iz čim bolj stabilnih virov. Medtem ko pri fizičnih osebah zaznavamo predvsem želje za prenos presežkov energije, ki jih ustvarijo s svojimi sončnim elektrarnami. Ker so samopreskrbni, ne želijo dati elektrike nazaj v omrežje, ampak jo želijo prenesti na drugo merilno mesto. To pomeni, da nekdo s sončno elektrarno svoje presežke lahko prenese, na primer, na merilno mesto svojih otrok. Edini pogoj za to je, da morata biti obe merilni mesti v našem sistemu.«

Preprosta souporaba električnih vozil

Sicer pa je Porsche Slovenija lani poleti začel še projekt souporabe električnih vozil v poslovni coni Komenda, imenovan Mobility Hub Komenda, v katerega so vstopili v partnerstvu s sestrskim podjetjem Porsche Finance Group Slovenija. »V Komendi ponujamo celostno paleto električnih vozil, trenutno je flota sestavljena iz električnih vozil znamke Volkswagen (ID.3, ID.4 in ID. Buzz). Prvi odzivi so zelo pozitivni, tudi zaradi preproste uporabe, saj se vozilo zažene in odklene z aplikacijo. To storitev uporabljajo predvsem zaposleni v industrijski coni Komenda. Trenutno imamo že več kot 70 registriranih uporabnikov iz skupaj 22 različnih podjetij (znotraj in zunaj industrijske cone),« še pojasnjuje Mirela Zupančič, vodja znamke MOON.