Ozaveščenost poveča okoljski učinek dela od doma

Podjetja lahko z mobilnostnimi politikami, vezanimi tako na mobilne tehnologije kot na poti zaposlenih, ključno pripomorejo k mobilnostnemu prehodu, ki je eden od pomembnih dejavnikov na poti do brezogljične družbe. Izračuni kažejo, da zaposleni samo s prihajanjem na delovna mesta globalno ustvarijo šest odstotkov vseh emisij CO 2 .

»Podjetja so odgovorna in imajo neposreden vpliv na mobilnostne odločitve zaposlenih,« v poročilu o trajnostni korporativni mobilnosti navaja Capgemini, pri vzpostavljanju strategij pa jih pogosto ovira tudi zakonodaja. Upravljanje mobilnosti se odrazi v znižanju porabe energije in zmanjšanju emisij, ki jih prispevajo energetsko učinkovite mobilne naprave in omrežja v organizacijah ter zaposleni z ravnanjem z njimi ter s svojimi potmi. Kot navajajo v nemški družbi Navit, ki se je specializirala za mobilnostne rešitve za podjetja, zaposleni kar 96 odstotkov emisij, ki jih ustvarijo z dejavnostmi, povezanimi z delom, ustvarijo s prihajanjem na delo.

V Sloveniji po zadnjih dostopnih podatkih statističnega urada zaposleni 91 odstotkov vseh kilometrov, ki jih naredijo za prihode na delovna mesta in s službo povezanimi potmi, opravijo z osebnimi avtomobili, tri odstotke jih naredijo z javnim prevozom, odstotek s kolesom in pol odstotka s hojo.

Prednosti in izzivi dela od doma

Delo od doma, spodbujanje uporabe kolesa in javnega prevoza ter prehod podjetij na elektromobilnost s souporabo vozil prednosti ne prinašajo samo okolju, ampak tudi podjetjem in zaposlenim. Navit navaja, da je vožnja s kolesom na petkilometrski razdalji hitrejša kot z avtomobilom, »podjetja bi kolesarjenje v mestih lahko spodbujala tudi s tem, da bi ponudila sposojanje koles in uredila možnost tuširanja.

Delo od doma je med pandemijo prispevalo k več kot desetodstotnemu zmanjšanju emisij CO 2 , v novejših študijah pa ob vseh prednostih te oblike dela raziskovalci poudarjajo pomen ozaveščanja zaposlenih. Izpostavljajo predvsem področja učinkovite rabe energije v domačih pisarnah ter ločevanje odpadkov, učinkovitost tehnologij ter dodatno porabo energije zaradi večjega prenosa podatkov. Delo od doma ob udeleževanju sestankov v živo ne prinese želenega učinka. Izkaže se tudi, da zaposleni, ki delajo na daljavo, pogosteje delajo na različnih lokacijah, s čimer se namen z vidika zmanjševanja CO 2 zmanjša ali se celo poveča.

Ukrepi za zmanjšanje emisij

»Ves čas krepimo ozaveščenost, kulturo in zmogljivosti na področju trajnosti znotraj celotne Skupine NLB,« pravijo v NLB. Lani je v povprečju 16 odstotkov zaposlenih v skupini večino časa delalo od doma. »Spodbujamo zaposlene, da čim bolj izkoristijo to možnost, saj želimo s tem podpreti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in zmanjšati število zaposlenih, ki se vsakodnevno vozijo na delo,« pojasnjujejo. Pri tem jim zagotavljajo vsa potrebna tehnična orodja, da lahko dobro in brez težav dostopajo do bančnega okolja.

Kot pravijo, so delo na daljavo in še številni drugi ukrepi prispevali, da so lani močno zmanjšali operativne emisije CO 2 . Stranke spodbujajo k čim večji uporabi digitalnega poslovanja in do leta 2025 želijo doseči, da bi bilo digitalnih uporabnikov na ravni celotne Skupine NLB, torej na vseh trgih, kjer je prisotna NLB, za pet odstotnih točk več, kot jih je bilo lani, ko jih je bilo polovica. Digitalizacija med drugim omogoča čedalje bolj brezpapirno poslovanje, lani so natisnili 73.400 listov, s čimer jim do cilja leta 2025 manjka še 8000 natisnjenih listov na leto, kar bo pomenilo zmanjšanje za 50 odstotkov v primerjavi z letom 2019.

K temu so se leta 2021 zavezali v okviru Načel ZN za odgovorno bančništvo in si zadali tudi cilj, da bodo 75 odstotkov potrebne energije pridobivali iz brezogljičnih virov. Lani je ta delež znašal že 62 odstotkov, k cilju pa bo pomembno prispevalo tudi zmanjševanje porabe električne energije. Lani so je v skupini porabili za 15 odstotkov manj kot leto pred tem. V splošnem je banka lani dosegla precejšen napredek na področju okoljske, družbene in upravljavske politike. Družba Sustainalytics je njeno oceno tveganja na področju ESG znižala na 16 točk, kar je za 1,7 točke bolje kot pred letom dni. To Skupino NLB uvršča med trinajst odstotkov najbolje ocenjenih bank.