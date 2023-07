Plačilo na obroke, limit ali kredit – kaj izbrati?

Sanjate o novem avtomobilu, bi si letos vendarle radi privoščili malo bolj razkošne počitnice, se vam je nenadoma pokvaril pralni stroj, je končno prišel čas za selitev na svoje? Življenje nas vedno postavlja pred nove izzive, nas draži z novimi željami in nam odstira pot do novih ciljev. (Pre)pogosto pa je vse to povezano s stroški, ki niso usklajeni z našimi zmožnostmi.

Vendar to še ne pomeni, da vsega naštetega ne moremo uresničiti – le poiskati moramo pravi način oziroma pravo pomoč. Pri tem nam lahko banka pomaga z različnimi možnostmi: nakupi na obroke, krediti, limiti in različnimi plačilnimi karticami. Ampak ali veste, katera od njih je najprimernejša za vaše potrebe?

Plačilne kartice z odloženim plačilom – tudi za nakupe na do 60 obrokov

Pralni stroji, hladilniki ali druga bela tehnika, računalniki in druga računalniška oprema so pogosti nakupi, ki lahko, če niso načrtovani, pomenijo veliko finančno breme za mesečni proračun družine.

Če veste, da boste obveznosti brez težav poravnali že v roku enega meseca, bo najlažje, da nakup financirate z NLB Plačilnimi karticami z odloženim plačilom: NLB Mastercard, NLB Visa in NLB Karanta. Preveriti morate le, da limit na kartici zadošča za nakup, in na dan v mesecu, ko kartica zapade v plačilo, vse obveznosti tudi poravnati. Višino razpoložljivega limita na plačilni kartici lahko v vsakem trenutku preverite v mobilni banki Klikin. Tudi ko čakate v vrsti na blagajni.

Za nakup na obroke se odločite pri izbranem trgovcu, neposredno na prodajnem mestu, še pred zaključkom nakupa. Nakupujete lahko na več kot 4200 prodajnih mestih po Sloveniji.

Dobro je vedeti S karticami z odloženim plačilom lahko pri izbranih trgovcih nakupujete tudi na obroke (od 2 do 60 obrokov), in to brez obresti. Takšen nakup ima kar nekaj prednosti.

NLB Plačilne kartice z odloženim plačilom & nakup na obroke lahko uporabite tudi za:

financiranje počitnic in potovanj

nakup bele tehnike ali računalniške opreme

Je letos tisti pravi trenutek za malo bolj razkošne počitnice? FOTO: Depositphotos

V vseh naštetih primerih prideta v poštev tudi NLB Posojilni kartici Mastercard ali Karanta, ki omogočata postopno odplačevanje obveznosti nakupov s kartico. Z njima mesečno poravnamo do 20 % nastalih obveznosti, preostali dolg pa se prenaša v prihodnje mesece.

Krediti – za najpomembnejše življenjske nakupe

POTROŠNIŠKI KREDIT

Za višje zneske predlagamo NLB Osebni kredit. Gre za potrošniški kredit, ki ga lahko najamete za obdobje do 119 mesecev in za znesek do 35.000 €, odvisno od višine vaših mesečnih prilivov.

Prednost tega kredita je, da ga lahko sklenete zelo hitro in preprosto, tudi v mobilni banki Klikin (za največ 83 mesecev in do 35.000 €), sredstva pa bodo na vašem računu že v eni uri. Še ena prednost je povezana s stroški, saj vam za vodenje kredita pri banki NLB ne zaračunavajo stroškov, prav tako ne zavarovanja, plačate le stroške ocene tveganja.

NLB Osebni kredit je primeren zlasti za:

nakup avtomobila, tako novega kot rabljenega (če vam do polne kupnine manjka le manjši znesek, lahko uporabite tudi osebni ali izredni limit)

plačilo šolnine (za manjše vrednosti tudi osebni ali izredni limit)

zobozdravstvene storitve (za storitve v vrednosti do 2.000 € pa tudi redni ali izredni limit na osebnem računu)

STANOVANJSKI KREDIT

Lastno stanovanje ali hiša je največja investicija v našem življenju, katere vrednost lahko naraste do nekaj sto tisoč evrov. Zaradi specifik financiranja nepremičnin, tako gradnje kot nakupa, se je v bankah razvila posebna vrsta namenskih kreditov, ki so praviloma ugodnejši od osebnih kreditov.

s stanovanjskim kreditom in korak do svojega doma veliko lažji. FOTO: Depositphotos

Najboljša možnost financiranja nepremičnin je NLB Stanovanjski kredit, ki omogoča nižje obrestne mere od osebnega kredita. Sklenete ga lahko za daljše obdobje do 30 let in za višje zneske. Od 1. 7. 2023 bo najem stanovanjskega kredita spet bolj dosegljiv, saj je Banka Slovenije sprostila makrobonitetne ukrepe, ki so omejevali kreditiranje. Do zdaj je moralo kreditojemalcu po plačilu obroka ostati 915 evrov, po novem bo ta znesek precej nižji. Tako bodo mesečni obroki lahko višji, v povprečju za 133 do 170 evrov.

NLB Stanovanjski kredit lahko uporabite za:

gradnjo ali nakup hiše ali stanovanja

prenovo stanovanja (stanovanjski kredit je priporočen za večje projekte, manjše projekte pa lahko financirate tudi z NLB Osebnim kreditom)

Dobro je vedeti Če gradite pasivno hišo, bo najugodnejša rešitev NLB Zeleni kredit s še nižjimi obrestnimi merami in nižjimi stroški odobritve.

Limit – za nepredvidene nujnosti

V življenju ne teče vedno vse po načrtih. Lahko se nam pokvari avto, pralni stroj, poči vodovodna cev ali začne puščati streha in moramo čim prej poskrbeti za popravila.

Ob nepredvidenih, a neizogibnih stroških lahko stranke koristijo NLB Osebni limit in NLB Izredni limit.

Ko gospodinjski aparat odluži svoje, si z nakupom novega lahko pomagate tudi z osebnim limitom. FOTO: Depositphotos

NLB Osebni limit

Osebni limit je že vključen v vaš bančni paket in ga lahko koristite kadarkoli (imetniki NLB paketa Premium lahko stanje na računu prekoračite do 4.000 €, NLB paketa Aktivni do 1.500 €, NLB paketa Osnovni pa do 700 €). Za prekoračitev stanja vam bomo zaračunali obresti po ceniku.

NLB Izredni limit

Če osebni limit ne zadošča, lahko zaprosite tudi za NLB Izredni limit, ki ga odobrimo glede na vašo kreditno sposobnost. Sklenete ga lahko tudi v mobilni banki Klikin, saj ta omogoča oddaljeno podpisovanje.

Osebni in izredni limit vam svetujemo v primeru:

nepričakovanih stroškov (npr. popravilo avtomobila, pralnega stroja ali puščajoče strehe)

nakupa šolskih potrebščin ali plačila manjših šolnin

nakupa bele tehnike ali računalniške opreme

V NLB lahko izbirate med različnimi možnostmi financiranja, prilagojenimi vašim potrebam in možnostim. Preverite ponudbo in se posvetujte z bančnimi svetovalci, ki vam bodo pomagali izbrati najboljšo rešitev za vas.

Naročnik oglasne vsebine je NLB