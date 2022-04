Pomoč, ko ostane jekleni konjiček nevozen

Tako v Sloveniji kot v Evropi je osebni avtomobil najpomembnejše prevozno sredstvo. Na cesti pa se nam lahko zgodi marsikaj nepredvidljivega in že vsak od nas se je spopadel s takšno ali drugačno težavo v zvezi s svojim jeklenim konjičkom, od napačnega točenja goriva do poškodbe ključev in podobno.

Za voznike je zato na voljo tudi pomoč, avtomobilska asistenca, ki se jo lahko sklene za osebna vozila, tovorna vozila do 3,5 tone, avtodome, motorna kolesa z močjo motorja nad 4kW in bivalne prikolice.

V enem od ponudnikov takih storitev, Zavarovalnici Triglav, pojasnjujejo, da avtomobilska asistenca zagotavlja 24-urno pomoč tako vozniku kot sopotnikom v Sloveniji in na geografskem območju Evrope. Zavarovanje avtomobilske asistence je mogoče skleniti le poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti, sklenjene pri Zavarovalnici Triglav, vezana pa je na vozilo.

Ciljno skupino predstavljajo lastniki vozil, ki si ob nepričakovanem dogodku, ko je vozilo nevozno, neprimerno za varno vožnjo ali je bilo protipravno odvzeto, želijo čimprejšnjo pomoč ter organizacijo asistenčnih storitev za vozilo in zavarovance v vozilu. V Zavarovalnici Triglav, kot pojasnjujejo, ponujajo tri tipe avtomobilske asistence, in sicer Asistenca mini, Asistenca plus in Asistenca comfort, ki se med seboj razlikujejo po obsegu asistenčnih storitev. In kot še pravijo, je v Sloveniji njihov povprečni odzivni čas 30 minut, v tujini pa 45 minut. V zadnjih desetih letih so izvedli že 404.507 primerov uspešnih posredovanj.

Najpogosteje uveljavljena kritja

Na vprašanje, katera kritja je smiselno vključiti v zavarovalno polico, v Zavarovalnici Triglav, da bi se vozniki izognili morebitnim nevšečnostim zaradi manjkajočih kritij, priporočajo temeljit pogovor z zavarovalnim zastopnikom, »ki mu predstavite čim več dejstev o svoji vožnji: starost vozila, dnevne poti, ali morebiti prečkate gozdove z veliko divjadi, ali imate zagotovljeno pokrito parkirišče doma in v službi, ali imate v družini več vozil in v primeru popravila enega od teh lahko shajate le z enim in podobno«.

Sicer pa sta najpogosteje uveljavljeni kritji vleka vozila in nadomestno vozilo, sledi pomoč doma in na cesti (v primeru, ko lahko težavo odpravimo na kraju asistenčnega primera, na primer menjava predrte pnevmatike z rezervno). Kot še pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav, je krita tudi pomoč pri težavah s ključi vozila, in sicer v primeru, ko ostane zavarovančevo vozilo nevozno zaradi izgube, tatvine ali poškodbe ključev vozila ali če ti ostanejo v zaklenjenem vozilu.

»Krita pa je tudi dostava goriva – pri čemer se dostavi količino, ki zadošča za nadaljevanje vožnje do najbližje črpalke za gorivo, ne krijemo pa samega stroška goriva – oziroma odprava posledic točenja napačnega goriva, reševanje vozila, dostava nadomestnih delov v tujino, prevoz zavarovancev, namestitev v hotelu in tako dalje v okviru in pod pogoji, ki so določeni v splošnih pogojih za zavarovanje asistence.«

Do nadomestnega vozila smo, kot še dodajajo, upravičeni v primeru sklenjene asistence, ki zagotavlja organizacijo storitev in kritja stroška nadomestnega vozila. »Kritje nadomestnega vozila je mogoče aktivirati, ko pride do asistenčnega primera in zavarovanega motornega vozila ni mogoče popraviti isti dan v roku dveh ur ali je izginilo. Za asistenčni primer se šteje nepričakovan in od upravičenčeve volje neodvisen dogodek, ko postane zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za varno vožnjo oziroma je bilo protipravno odvzeto in upravičenec pokliče v asistenčni center zaradi organizacije asistenčnih storitev,« pojasnjujejo v zavarovalnici.