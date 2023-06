Potovanje v mobilnost prihodnosti

Medijska hiša Delo bo z današnjo poslovno konferenco Re:Inoviranje mobilnosti: Kako presegamo meje na ljubljanskem gradu zaključila večmesečno poslovno kampanjo Mobilnost 2023. Programski partner konferenčnega dela je agencija Fabulatorij.

Goste bodo uvodoma pozdravili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ljubljanski župan Zoran Janković in direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič.

Mobilnost ni linearna

Na prvi okrogli mizi z naslovom Mobilnost ni linearna bodo mnenja z moderatorjem Igorjem E. Bergantom soočili Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo, Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja v Porscheju Slovenija, Antonio Argir, član uprave NLB, Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, in Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo.

V nadaljevanju bodo govorili še o mobilnosti podatkov kot stični točki urbane mobilnosti in vrhunskega športa pa o tem, kaj poganja e-mobilnost, o reinoviranju konceptov dela ter o kvantnih preskokih »In & Out of Space«.

Da je stična točka urbane mobilnosti in vrhunskega športa mobilnost podatkov, bodo v razpravi z Matejem Praprotnikom, novinarjem in kolesarskim županom Ljubljane razpravljali prof. Igor Mekjavić, znanstveni svetovalec na Institutu Jožef Stefan, prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, znanstveni svetnik, ter Iztok Franko, strateški svetovalec, ljubitelj analitike in košarke.

Trend e-mobilnosti in novi koncepti dela

Zatem bo sledila okrogla miza o trendu e-mobilnosti, na kateri bo z vprašanji izzival Igor E. Bergant, z odgovori pa mu bodo parirali Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost v Porsche Slovenija, mag. Darja Kocjan, direktorica SŽ-Potniškega prometa, mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, ter Ana Cergolj Kebler, vodja projektov varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav.

V zadnjih letih so se spremenili tudi načini dela, zato se bomo v nadaljevanju posvetili spremenjenim konceptom dela, saj, kot vemo, hibridno delo prinaša prednosti zaposlenim, delodajalcu in okolju. Magistrica ekonomije Simona Špilak, lastnica kadrovske agencije BOC Institute, ki deluje na področju iskanja vodstvenih kadrov, in mednarodna executive coachinja z dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem poslovnem okolju, bo o novih, uspešnih modelih dela razpravljala z Živo Ploj Peršuh, dirigentko in umetniško vodjo Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra, Matejo Lavrič, direktorico podjetja Kolektor Ventures, Tomijem Ilijašem, direktorjem in ustanoviteljem podjetja Arctur, dr. Urošem Ocepkom, doktorjem znanosti iz računalništva in informatike, učiteljem na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje ter učiteljem leta 2022, ter Andražem Štalcem, direktorjem in soustanoviteljem podjetja Red Orbit.

In na koncu še kvantni preskoki

V drugi polovici konference se bomo posvetili kvantnim preskokom, in sicer najprej »IN Space«, kjer bodo svoje videnje v pogovoru z moderatorko dr. Urško Starc Peceny, direktorico inovacij, vodjo turizma 4.0 za podjetje Arctur, predstavil mag. Marko Novak, razvijalec v podjetju Dewesoft, kjer se ponašajo z vrhunskimi merilnimi sistemi, ki jih pri razvoju in izstrelitvah raket med drugim uporabljajo v ameriški, indijski in tudi evropski vesoljski agenciji. Pridružila se mu bosta še Dušan Olaj, direktor in lastnik podjetja Duol, ki je sodelovalo pri gradnji zemeljske postaje na obrobju Maribora za komuniciranje s Trisatom-R, ter dr. Krištof Oštir, profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

O preskokih »OUT of Space« pa se bo Ina Kukovič Borovnik, ustanoviteljica in direktorica podjetja Bela Voda, pogovarjala z ilustratorjem Mitjo Bokunom ter Markom Grobelnikom, poznavalcem umetne inteligence na Institutu Jožef Stefan, in dr. Danom Podjedom, antropologom.