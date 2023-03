Potovanje v prihodnost na področju mobilnosti

Medijska hiša Delo danes začenja novo večmesečno poslovno kampanjo z naslovom Re:Inoviranje mobilnosti: Kako presegamo meje, ki se bo končala 7. junija s poslovno konferenco na Ljubljanskem gradu.

Programski partner konferenčnega dela je agencija Fabulatorij. V poslovni kampanji bomo vsak petek od marca do začetka junija v časopisu Delo in na spletnih straneh predstavljali aktualne tematike s področja mobilnosti.

Mobilnost se nenehno razvija, saj to zahteva tudi trajnostni prehod. Pri tem ne gre samo za celovit pristop EU k mobilnosti brez emisij, električno preobrazbo avtomobilske industrije, novosti na področju hranilnikov električne energije, ampak tudi za spodbujanje uvedbe polnilnih in alternativnih oskrbovalnih postaj, pospeševanje nameščanja polnilnih postaj na glavnih cestah v EU ter preprostejše in cenovno dostopnejše polnjenje z gorivom. Ne samo podjetja, ampak tudi posamezniki se tudi zaradi aktualnih razmer vse pogosteje odločajo za samopreskrbnost z električno energijo s postavitvijo sončnih elektrarn.

Mobilnost podatkov, dela in ljudi

Predstavljali bomo vidike vseh vrst mobilnosti, od aplikacij do mobilnosti ljudi, dela in podatkov, saj se meje sodelovanja pri tem nenehno razširjajo. Globalni podatkovni promet se nenehno povečuje, hkrati pa tudi zavedanje o pomembnosti varstva osebnih podatkov. Kakšne pa so ob vsem omenjenem novodobne priložnosti za kadre, kakšne strokovnjake podjetja že in bodo potrebovala ter kakšni so pri tem izzivi, bomo analizirali med poslovno kampanjo.

Ker pa brez digitalizacije ne gre, je pomembno poudarjati, kaj vse omogočajo digitalne tehnologije – od prihrankov v razvoju, proizvodnji in zalogah do manjšega ogljičnega odtisa pri proizvodnji ter zmanjšanja inovacijskih ciklov. Ne smemo pozabiti na kibernetsko varnost in razvoj pametnih ekosistemov 5G, na spodbujanje raziskav 6G v Evropi, uvajanje mobilnostnega vidika v industrije 4.0 in 5.0 – torej na pametne tovarne, digitalne dvojčke, umetno inteligenco, analitiko kot priložnost za povečevanje učinkovitosti delovnih procesov in s tem na preprostejše odločanje ter na to, kakšen je pomen labov za testiranje inovacij.

Pri tem seveda ne bomo obšli prikaza moči slovenske robotike na področju raziskav, razvoja, inovacij, proizvodnje robotov in komponent zanje ter integracije robotov v proizvodnjo.