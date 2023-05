Pri izbiranju niso pomembni le kvadrati in cena

Z gospodarsko rastjo, predvsem pa z bliskovitim razmahom spletne trgovine (posebej v času korone), je raslo tudi povpraševanje po skladiščnih površinah.

V Sloveniji je ponudnikov skladišč veliko, tako da podjetje običajno porabi veliko časa in energije v iskanju zanj najprimernejšega skladiščenja – po obsegu, lokaciji, zahtevnosti itd. Če pa ne zadošča le hramba izdelkov, ampak je potrebna celovita in zahtevnejša logistična storitev, bo nabor kvalificiranih ponudnikov veliko manjši, a bo odločitev vseeno treba dobro pretehtati. Zakaj? Ker so kakovosten skladiščni prostor, pametni procesi in pravi logistični partner prvi pogoj za uspešno poslovanje.

V podjetju cargo-partner, ki je v zadnjih treh letih, odkar je v neposredni bližini brniškega letališča, zgradilo sodobni iLogistični center in dodobra izpopolnilo koncept in tehnologijo skladiščenja, navajajo, kaj vse igra pomembno vlogo pri iskanju idealnega skladiščnega prostora. Direktor podjetja Viktor Kastelic našteva nekaj najpomembnejših kriterijev: lokacija skladišča, možnost carinskega skladiščenja in možnost skladiščenja različnih vrst blaga, prilagodljivost skladiščnega prostora potrebam naročnika, ponudba dodatnih storitev, varnost blaga, tehnološka podpora in celovita prilagodljivost potrebam in željam stranke.

Podjetje cargo-partner, ki je eden vodilnih ponudnikov logističnih storitev v Sloveniji, ima odgovore na vse omenjene zahteve. Lokacija njihovega logističnega centra oziroma skladišča je vrhunska: blizu brniškega letališča, s hitrim dostopom do avtoceste in dobro povezavo s koprskim pristaniščem. Zaradi ugodne geostrateške lege je iLogistični center postal osrednje vozlišče tudi za vse zbirne pošiljke z Daljnega Vzhoda, ki se nato distribuirajo po Evropi. Pomemben je tako za Slovenijo kot za širšo regijo. Ker zagotavlja celovite logistične storitve tako za carinsko kot za necarinsko blago, lahko pa poskrbi tudi zgolj za carinjenje blaga ali poročanje po sistemu Intrastat, je omenjeni logist zanimiv partner za podjetja, ki poslujejo z državami zunaj Evropske unije.

Storitve kot dodana vrednost

Pri skladiščno-logističnih storitvah obvladuje širok segment industrij, med drugim avtomobilsko, farmacevtsko, živilsko, visoko tehnološko ter segment spletnih trgovin. Skladišče je prilagojeno zahtevam shranjevanja in manipulacije različnih vrst blaga, od hrane do zdravil in velikih avtomobilskih delov, ter zagotavlja visoke varnostne standarde. Lani povečani iLogistični center ima 57 kombiniranih in kamionskih ploščadi, ki se lahko prilagodijo različnim vrstam vozil in se tudi hermetično zaprejo, pošiljke izrednih dimenzij pa lahko z vozilom pripeljejo tudi v notranjost skladišča.

Dodana vrednost so, je prepričan Kastelic, dodatne storitve, ki izboljšujejo poslovanje in optimizirajo dobavno verigo. Pri tem misli na pakiranje, komisioniranje, deklariranje, sortiranje, predpakiranje, vlaganje dokumentacije do kontrole kakovosti ter po potrebi še druge storitve, ki jih potrebuje stranka. Logist se ji prilagaja tudi z velikostjo in izkoriščenostjo skladiščnega prostora in ji ob povečanem obsegu poslovanja lahko zagotovi dodatne skladiščne kapacitete. Na voljo ima namreč več kot 39.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin v treh etažah, 40.000 paletnih mest in 57 nakladalnih vrat.

Logistično podjetje cargo-partner Slovenija z dolgoletnimi izkušnjami iz optimizacije dobavnih verig omogoča strankam, da v najkrajšem času pridejo do sebi primernih alternativnih rešitev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Za vse to je potrebna dobra tehnološka oziroma informacijska podpora, ki omogoča celostno in kakovostno obvladovanje logističnih procesov, ažurne podatke o zalogah in naročilih. V skladiščih uporablja moderni in fleksibilni skladiščni sistem (WMS), ki omogoča sledljivost blaga na podlagi osmih kriterijev. Povezuje se z drugimi informacijskimi sistemi, denimo s spletno platformo SPOT, sistemom za upravljanje oskrbovalne verige. To stranki omogoča transparenten pregled nad zalogami in njihovo upravljanje, kreiranje poročil v vsakem trenutku dneva ter pregled nad obdelanimi naročili. Občutno zmanjša obseg administrativnih del, avtomatizira procese in močno zmanjša možnost (človeške) napake.

Varnost in prilagodljivost

Eden od ključnih kriterijev pri izbiri logističnega partnerja je tudi varnost blaga v skladišču. Kot pravi direktor Kastelic, nadzorni sistemi cargo-partnerja zagotavljajo idealne pogoje skladiščenja tudi občutljivega do izjemno dragocenega blaga, s pomočjo sodobnih tehnologij pa blago varujejo pred požarom ali vlomom. Regalna konstrukcija v logistično-distribucijskem centru je v skladu z najvišjimi evropskimi protipotresnimi standardi.

In slednjič, dobrega partnerja odlikuje tudi prilagodljivost trenutnim razmeram, kar se je kot posebej zaželena referenca pokazalo v obdobju korone, trganja dobavnih verig, vojne in energetske krize. Logistično podjetje cargo-partner Slovenija s svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz optimizacije dobavnih verig omogoča strankam, da v najkrajšem času pridejo do sebi primernih alternativnih rešitev.

Naj spomnimo, da se je lastnik in ustanovitelj logističnega podjetja cargo-partner Stefan Krauter odločil podjetje prodati japonski družbi Nippon Express Holdings. Dogovor o prodaji je bil podpisan 12. maja, veljati pa bo začel po pridobitvi regulativnih soglasij oziroma po zaključku transakcije, predvidoma v štirih do sedmih mesecih.