Prihodnost bo povezana in električna

Ljubljana se približuje mejniku 60 let, ko je bila vzpostavljena dejavnost preizkušanja, merilne tehnike in vzdrževanja meril. »Naše osnovno vodilo od vsega začetka so neodvisne, nepristranske in poštene ocene,« pove Matej Žontar, direktor področja Varnost in elektromagnetika v Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Imajo najbolj točen čas v Sloveniji, med novimi zahtevnimi področji pa je tudi elektromobilnost.

»Danes s svojimi storitvami ocenjevanja, posredovanja znanja na področju preverjanja ustreznosti proizvodov in storitev, procesov meroslovja in izobraževanja pomagamo številnim domačim in tudi tujim podjetjem pri vstopu na tuje trge. Poleg domačega trga delujemo zlasti na področju Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Srbije. Živimo v času hitrih sprememb. Iz naše perspektive bo prihodnost bistveno bolj povezljiva, digitalna in električna,« pravi Žontar.

V SIQ, kjer je tudi zaradi zagotavljanja neodvisnosti in nepristranskosti država večinski ustanovitelj, ponujajo storitve ocenjevanja skladnosti s standardi številnim panogam in za različne proizvode, tudi za avtomobilsko industrijo in električno mobilnost, medicino, laboratorijsko opremo, informacijsko tehnologijo, profesionalne aparate, baterije, svetila, instalacijske komponente, cestno signalizacijo, železniško industrijo in infrastrukturo. SIQ je, denimo, eden od redkih laboratorijev v EU, ki ima znanje in opremo za preizkušanje AC in DC polnilnic ter lahko za proizvod izda vse potrebne dokumente za prodajo na svetovnem trgu brez dodatnih nacionalnih preizkušanj.

Za zdaj še simulacija karoserije in luči, kjer merijo morebitne učinke različnih virov signalov na njihovo delovanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na področju elektromobilnosti je SIQ vključen v preizkušanje skladnosti delovanja in odzivanja različnih komponent in naprav z uveljavljenimi standardi elektromagnetne združljivosti, okoljske izpostavljenosti, povezljivosti, funkcijske varnosti in drugega, predvsem polnilnikov električnih avtomobilov, tako tistih, ki so v avtomobilu, od običajnih do brezstičnih, kot polnilnih postaj.

Preverjanje komponent za električna vozila

»Preverjamo številne elektronske komponente za električna vozila, preizkušamo pa tudi električna kolesa, med drugim baterije, polnilne sklope in gonilne sklope. Preizkušali smo tudi sklope za električna letala. Med domačimi partnerji na področju električne mobilnosti so Kolektor, Mahle, Hidria, Etrel, Domel, Elaphe, Pipistrel, med tujimi pa, med drugimi, Rimac, Delta, Evtec, Friwo in Egston. Že zdaj pa ima veliko električnih in hibridnih vozil renomiranih blagovnih znamk vgrajene komponente, ki so bile preizkušene v naših laboratorijih. Predvsem si želimo nuditi celovite storitve, ki našim partnerjem pomenijo dodano vrednost,« pravi Žontar.

Varnost je ključna, zato morajo postati vse komponente in sklopi bolj odporni na elektromagnetna sevanja in radijske signale, da ne bodo vsem električnim avtomobilom na avtocesti ob vojaški bazi ali pa na podeželski cesti prenehale delovati zavore. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

To je tudi glavna konkurenčna prednost SIQ pred 200 sorodnimi ustanovami v srednji Evropi in 20 podobno opremljenimi laboratoriji. Partnerstvo z naročniki je lahko zelo fleksibilno. Proizvajalci različnih komponent in sklopov s prvim izdelkom le redko prestanejo vse zahteve standardov, še težje pa včasih zahteve velikih kupcev v avtomobilski industriji. Razvoj pogosto traja več let, proizvajalci pa brez meritev, ki jih opravljajo v SIQ in imajo mednarodno veljavo, ne vedo, kaj je narobe. Strokovnjaki SIQ lahko prilagodijo termine meritev.

To sploh niso nedolžne stvari. Ne le, da lahko neustrezne naprave, ki so vgrajene v avtomobil in oddajajo ter sprejemajo radijske signale, vplivajo na druge dele v avtomobilu, kot so luči ali celo zavore, na delovanje električnega avtomobila lahko vplivajo tudi zunanje naprave in viri signalov. Prvi tak, serijsko uveden signal, je daljinsko zaklepanje in odklepanje avtomobila. Zdaj je v vseh avtomobilih več modulov, ki oddajajo in sprejemajo radijske signale ter se nanje tudi odzivajo: gps in gsm, bluetooth in Wi-Fi. Poleg tega je čedalje več funkcij elektronsko vodenih.

Marjan Mak, Matej Žontar in Tibor Kokelj imajo v SIQ ogromno znanja tudi o mobilnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Varnost je ključna, pravijo na SIQ. Zato morajo postati vse komponente in sklopi bolj odporni na elektromagnetna sevanja in radijske signale, da ne bodo vsem električnim avtomobilom na avtocesti ob vojaški bazi ali pa na podeželski cesti prenehale delovati zavore. Po drugi strani pa morajo te komponente in sklopi oddajati manj elektromagnetnih motenj, tako zaradi drugih naprav v avtomobilu kot zaradi vpliva avtomobila na okolico. Tudi zato imajo v SIQ v načrtu postavitev nove stavbe, v kateri bo tudi velika elektromagnetna neodbojna komora za preizkušanje celega avtomobila. Električna mobilnost je v porastu in dela ne bo zmanjkalo.

Električne polnilnice

Posebno poglavje so polnilnice za električna vozila. Kot pravita Tibor Kokelj, vodja oddelka elektronski sklopi, instalacijski material in baterije v SIQ, in Marjan Mak, vodja laboratorija za elektromagnetiko, tudi polnilnice oddajajo nekaj elektromagnetnega sevanja, pomemben je tudi njihov vpliv na električno omrežje, zlasti zaradi potrebne velike moči. To povzroča v omrežju posedanje napetosti in harmonske tokove. Omrežje bo to moralo zdržati ali pa bo treba vzpostaviti različne sisteme načina polnjenja, na primer določiti čas, kdaj lahko kdo polni in podobno.

Vlake pa SIQ trenutno preverja v Srbiji. Tam ponudijo ustrezen večkilometrski odsek, ki ga zaprejo za drugi promet. Vlaki sevanja povzročajo že z napajanjem iz žic nad njimi, v katerih ima elektrika napetost nekaj kilovoltov.