Prihodnost je električna

Prehod v nizkoogljično družbo zahteva spremembo navad, tudi na področju cestnega prometa. Ta je zaradi hrupa in emisij toplogrednih plinov za okolje veliko breme. V Petrolu že vrsto let razvijajo sodobne energetske rešitve, še posebej na področju trajnostne mobilnosti.

Promet se spreminja

Prihodnost se vse bolj nagiba k elektrifikaciji, zato narašča število e-vozil, vzporedno pa se pospešeno razvija tudi električna polnilna infrastruktura. V Petrolu že vrsto let vlagajo energijo v razvoj novih transportnih možnosti, s katerimi želijo partnerjem pomagati pri prehodu na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost. Njihova tranzicija na področju mobilnosti sega vse od prodaje izboljšanih goriv z manj emisijami do storitev sodobne mobilnosti, kot je elektrifikacija voznih parkov.

Elektrifikacija: brezskrbna uporaba e-vozil

Če si podjetje želi elektrificirati svoj vozni park, v Petrolu poskrbijo za vzpostavitev pametne polnilne infrastrukture po njihovi meri. Zagotovijo celoten sistem polnjenja e-vozil na različnih lokacijah, doma, na poti – v Sloveniji in tujini. Da je uporaba e-vozil zares brezskrbna, polnilnice postavijo tudi na sedež podjetja, ki se odloči za poslovni najem. Ob vsem tem skrbijo za usklajeno delovanje infrastrukture, podporo uporabnikom in vzdrževanje.

Vse več razlogov za poslovni najem vozila

Poslovni najem e-vozil. Foto Petrol postaja zaradi številnih prednosti, predvsem predvidljivih mesečnih stroškov, vse bolj pogosta poslovna odločitev številnih podjetij. Uporabnikom omogoča enostavno dostopnost do tehnološko najsodobnejših električnih vozil. Ker ne gre za lastništvo vozila, so uporabniki razbremenjeni dodatnih stroškov in skrbi z vzdrževanjem, ob koncu izteka pogodbe pa električno vozilo preprosto vrnejo. Dodaten razlog pa je spremenjena dohodninska zakonodaja, ki je odpravila boniteto za zasebno uporabo službenega električnega vozila.

Široka mreža polnilnic, različni paketi

V Petrolu nameravajo do leta 2025 – poleg dosedanjih več kot 300 polnilnic v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori – povečati portfelj za 1300 električnih polnilnic.

Različne potrebe uporabnikov zahtevajo prilagodljivost pri polnjenju e-vozil. Zato so oblikovali nove »brezskrbne« pakete polnjenja. Paket Brezskrbni M je priporočljiv za voznike, ki prevozijo 7500 km letno, ob predvideni porabi 19 kWh na 100 km. Za voznike, ki prevozijo 15.000 km letno, je najprimernejši paket Brezskrbni L. Za več letnih kilometrov pa priporočajo paket Brezskrbni XL, ob predvideni porabi 20 kWh na 100 km.

Vir energije je pomemben

Danes se vsi zavedamo, da je pomemben tudi vir energije, ki napaja električno mobilnost.

Vetrni park Ljubač. Foto Petrol

V Petrolu na svojih polnilnih mestih elektriko zagotavljajo iz obnovljivih virov energije in tako delujejo v smeri trajnostno naravnane energetske družbe. S kombinacijo e-mobilnosti in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov želijo prispevati k zmanjševanju onesnaževanja okolja. Poleg številnih sončnih elektrarn so uradno otvorili že drugi vetrni park v regiji – devet vetrnic v Ljubaču bo letno proizvedlo okrog 96 GWh trajnostne električne energije, kar bo zadoščalo za 30.000 povprečnih gospodinjstev.

Naslednja investicija na poti energetske tranzicije pa bo v sončne elektrarne na območju Knina na Hrvaškem, ki bodo s proizvodnjo začele predvidoma v začetku 2023. Gre za tri velike sončne elektrarne skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol