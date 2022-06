Rešitev ponudimo najkasneje v 29 minutah po povpraševanju

Za cargo-partner Slovenija je bilo lani zelo uspešno leto. Rast smo zabeležili na vseh segmentih, najbolj pa se je promet povečal v segmentu ladijskih prevozov, skladiščni logistiki in carinskih storitev, je v intervjuju med drugim povedal Viktor Kastelic, direktor podjetja cargo-partner Slovenija. Orisal je tudi nov moderen logistični kompleks, ki naj bi bil dokončan novembra.

Kako so se v teh aktualnih, turbulentnih razmerah na globalnem trgu spremenila razmerja med logisti? In kako Ukrajinski konflikt vpliva na logistične poti?

V zadnjih dveh letih je prišlo do nekaterih prevzemov s strani večjih logističnih podjetij, kakšno podjetje je tudi ugasnilo, nekateri logisti smo šli v širitev svoje dejavnosti. Celoten svetovni logistični trg se spoprijema s turbulentnimi spremembami cen na vseh modalitetah, kritičnim pomanjkanjem transportnih in skladiščnih kapacitet, kadrov in velikimi zamudami. Trenutno so malodane po celem svetu dobavne verige izredno nestabilne in nepredvidljive.

Zaradi situacije v Ukrajini so se transportne poti nekoliko spremenile. Del tovora, ki bi šel sicer po železnici v Evropo ali preko črnomorskih pristanišč, se je preusmeril na pristanišča v severnem Sredozemlju. Posledično je v luki Koper povečan obseg pošiljk, ki prihajajo iz Azije. Ker je luka Koper za podjetje cargo-partner ena izmed glavnih izhodiščnih točk za Evropo, to ni povzročilo bistvenih sprememb v naših procesih.

Za Evropo je trenutno najbolj pereča težava zaprtje ruskega zračnega prostora in transportnih poti preko Ukrajine, ki pomenijo pomembno zračno tranzitno povezavo iz Evrope na Daljni vzhod in nazaj. Ker je Rusija zaprla svoj zračni prostor za večino letalskih prevoznikov, sedaj letala iz Azije letijo v Evropo preko južnega koridorja, kar pomeni daljšo pot in višje stroške. Hkrati se je trg zmanjšal za prevoznike oziroma kapacitete, ki so registrirani v Rusiji.

Skupina cargo-partner je lani povečala prihodke na rekordnih 1,8 milijarde evrov, kar je 72 odstotkov več v primerjavi z letom prej, pravi Viktor Kastelic. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kako uspešno pa je bilo podjetje cargo-partner v lanskem letu? In na katerih segmentih ste povečali obseg poslovanja?

Za skupino cargo-partner je bilo preteklo leto zelo uspešno, saj smo povečali prihodke na rekordnih 1,8 milijarde evrov, kar je 72 odstotkov več v primerjavi z letom prej. Skupina je zabeležila visoko, kar 19,3-odstotno rast na področju cestnih prevozov in skladiščnih storitev, kar je odraz investicij v nove skladiščne kapacitete. Ob tem je cargo-partner investiral v nove skladiščne prostore v Nemčiji, Sloveniji, na Hrvaškem, Kitajskem in na Tajskem ter s tem povečal skladiščne kapacitete z 260.000 m² na več kot 280.000 m2.

Prav tako je bilo leto 2021 zelo uspešno tudi za cargo-partner Slovenija. Na osnovi rekordno visokih stroških transporta in povečanju volumna smo leto zaključili s 96 milijonov evrov prometa (+ 61 odstotkov). Rast smo zabeležili na vseh segmentih, najbolj pa se je promet povečal v segmentu ladijskih prevozov, skladiščni logistiki ter carinskih storitev.

Sredi februarja ste položili temeljni kamen za t. i. drugo fazo izgradnje logističnega centra na Brniku. Kako poteka gradnja in ali bo investicija, kot je bilo napovedano, lahko zaključena letošnjega novembra? Ali se je zaradi zvišanja cen morebiti tudi podražila?

Gradnja poteka po načrtih. Na enem od objektov je že nameščena streha, trenutno se nameščajo fasadni paneli, pokriva se tudi že drugi objekt. Vsekakor je za nas gradnja po časovnem terminu zelo pomembna, saj imamo kar nekaj strank, ki nestrpno čakajo na prostor in hkrati veliko dodatnega povpraševanja po skladiščno-logističnih storitvah in kapacitetah iz trga.

Pritiski na podražitve vsekakor so in do neke mere izvajalce tudi razumemo, a hkrati ne pričakujemo zamud iz tega naslova. Če ne bo kakšnih nepredvidenih dogodkov, bo objekt dokončan in operativen še v letošnjem letu.

To, da uspešno dostavimo pošiljko kljub na videz nemogoči situaciji, nam je še v posebno zadovoljstvo.

Gospod Kastelic, kaj vse bo nudil vaš nov moderen logistični kompleks?

Novi objekt, ki bo z obstoječim objektom povezan na severni strani, bo nudil dodatnih 14.100 m2 skladiščnih površin v treh etažah. S tem se bo skladiščna površina iLogističnega Centra Ljubljana povečala s sedanjih 25.000 m² na skupno 39.100 m².

Objekt bo obsegal površine, namenjen hitremu pretovoru, površine za skladiščenje blaga izrednih dimenzij ter široko- in ozko-regalni sistem s polavtomatizirano visoko-regalno indukcijsko skladiščno tehnologijo. V novem delu bo v regalih zagotovljenih dodatnih 18.000 paletnih mest, s čimer bo skupna kapaciteta kompleksa znašala 48.000 paletnih mest.

Enako kot v obstoječem skladišču bo tudi v novem delu zagotovljeno skladiščenje blaga v temperaturnem režimu 15-25°C, z dodatnimi 13 nakladalnimi ploščadi pa bomo zagotovili še večjo pretočnost blaga in učinkovitejšo distribucijo. Poleg skladiščnih prostorov bodo v novem delu na voljo tudi moderni pisarniški prostori, ki jih bo mogoče tudi najeti.

Kot odgovor na naraščajoči trend spletnih nakupov bo del novega objekta prilagojen oskrbi spletnih trgovin, pri čemer sledimo sodobnim logistično-tehnološkim trendom. Poleg celovitih fulfilment rešitev z močno IT podporo smo v »Fazi 2« načrtovali tudi »drive-in« prevzemno mesto za osebni prevzem ali vračilo paketov. V načrtu je tudi izgradnja vzletno-pristajalno steze za drone tik ob novi zgradbi, ki bo v prihodnosti služila za dostavo paketov.

Gre za enega modernejših logističnih kompleksov v regiji.

Viktor Kastelic: Novi objekt, ki bo s sedanjim objektom povezan na severni strani, bo zagotavljal dodatnih 14.100 kvadratnih metrov skladiščnih površin v treh etažah. FOTO: Leon Vidic/Delo

In kolikšno je zanimanje po storitvah, ki jih ponujate? Kaj je njihova dodana vrednost in za kaj vse ste specializirani?

Zanimanja po logističnih storitvah je veliko, saj modernih, učinkovitih skladiščnih kapacitet v Sloveniji primanjkuje. Zanimanje prihaja tako iz proizvodnega (predvsem izvozno naravnanega) kot tudi uvoznega domačega sektorja, kot tudi s strani podjetji iz širše srednje-evropske regije. S pandemijo je še bolj prišla do izraza pomembnost logistične panoge in zagotavljanje nemotenega delovanja oskrbovalnih verig, ki dejansko vplivajo na delovanje celotne družbe.

Podjetje cargo-partner je ponudnik celostnih informacijskih logističnih storitev, ki ponuja širok portfelj storitev letalskih, ladijskih in kopenskih prevozov ter skladiščne logistike, poleg tega pa še carinske storitve ter vse storitve z dodano vrednostjo, ki jih stranke potrebujejo. Največja prednost za stranko je ta, da cargo-partner lahko nastopa kot »one-stop shop«, se pravi, da stranka vse potrebno uredi na enem mestu, z eno kontaktno osebo, če stranka tako želi.

Poleg rednih letalskih, ladijskih, cestnih in železniških prevozov ter skladiščne logistike, smo še posebej specializirani za urgentne prevoze. Ta segment vključuje delni ali celotni zakup namenskega letala ali helikopterja (čarterji), prevzem in dostavo pošiljke kot osebna prtljaga našega kurirja (On-Board Courier), zakup namenskega osebnega, kombiniranega ali tovornega vozila (Speed car/van/truck) itd. Tisto, zaradi česar smo drugačni na trgu je naš pristop: rešitev ponudimo najkasneje v 29 minutah po povpraševanju, ne glede na čas in dan povpraševanja. To, da uspešno dostavimo pošiljko kljub na videz nemogoči situaciji, pa nam je še v posebno zadovoljstvo.

Pri skladiščno-logističnih storitvah sicer obvladujemo širok segment industrij, med drugim avtomobilsko, farmacevtsko, živilsko, visoko tehnološko ter segment spletnih trgovin.

Prednost Slovenije je tudi njena geografska lega, saj je najhitrejša in najkrajša pot v srce Evrope z Bližnjega in Daljnega vzhoda. Kakšno je povpraševanje po skladiščnih rešitvah v Sloveniji in Evropi?

Res je, Slovenija ima zaradi naravne geografske lege veliko prednost. Iz tega naslova je kar precej povpraševanja po naših storitvah tudi iz drugih držav, saj številna podjetja želijo v naši regiji vzpostaviti svoje distribucijske centre za srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo. S tem bi skrajšali dobavni čas, pa seveda tudi stroške. Iz tega razloga je cargo-partner izbral iLogistični center Ljubljana za svoje osrednje vozlišče za vse zbirne pošiljke, ki prihajajo iz daljnega Vzhoda. Te pošiljke se zberejo v našem centru ter nato distribuirajo po vsej Evropi in drugod.

V zadnjih letih se je zaradi visokih voznin in nestabilnosti v dobavnih verigah povpraševanje po skladiščenju v evropskih logističnih centrih še povečalo. Opažali smo trend, da so podjetja povečevala svoje zaloge, ker so želela stabilizirati svoje dobavne verige. Po drugi strani pa se podjetja zaradi prostorske in kadrovske stiske vse pogosteje odločajo tudi za outsourcing skladiščnih aktivnosti.

Največja prednost za stranko je ta, da cargo-partner lahko nastopa kot »one-stop shop«; vse potrebno se uredi na enem mestu.

Podjetje cargo-partner se uvršča med največje logistične ponudnike v Sloveniji; kot ste omenili je vaš iLogistični center regionalni distribucijski center za pošiljke iz Azije v Srednjo in Vzhodno Evropo. Kako na vse to vplivajo visoke cene energentov in s tem visoke cene prevozov, pa nestabilnost dobavnih rokov….?

Glede prevozov smo že zadnji dve leti oziroma od začetka pandemije priča konstantni rasti cen, pri čemer ni izvzeta nobena modaliteta. Razlogi so zelo različni – od pomanjkanja kapacitet na ladjah in letalih, do pomanjkanja opreme in najrazličnejših delavcev (pristaniških in letaliških delavcev, voznikov tovornjakov ipd.), blank sailingov, nenazadnje pa tudi zaradi zaprtja ruskega, ukrajinskega in beloruskega zračnega prostora, s čimer so se precej podaljšale letalske poti. Porast cen energentov je tako samo eden izmed vzrokov.

Globalne razmere od nas zahtevajo precejšnjo mero fleksibilnosti in prilagodljivosti, saj se razmere na logističnem trgu že od začetka pandemije spreminjajo praktično iz tedna v teden. Vse spremembe vplivajo tako na cene kot tudi na povprečne tranzitne čase. K sreči to zaenkrat ni imelo večjega vpliva na naše poslovanje, z izjemo železniških prevozov. Je pa od začetka pandemije bistveno večje povpraševanje po čarterskih in urgentnih prevozih.

Spletnim trgovcem lahko sodelovanje z mednarodnim fulfillment podjetjem zagotovi pomembno konkurenčno prednost, teh pa v Sloveniji ni veliko. Kakšen napredek na tem področju ste naredili v podjetju?

V našem podjetju temu segmentu posvečamo veliko pozornosti. Danes lahko spletnim trgovcem zares ponudimo celovito transportno, logistično in IT podporo, ki jo potrebujejo. Pokrivamo celoten proces: od prejema naročila v spletno trgovino in njegove obdelave, prevzema pošiljke pri proizvajalcih, izbire in izvedbe optimalne modalitete transporta glede na potreben tranzitni čas do skladiščenja, izvajanja vseh skladiščnih storitev z dodano vrednostjo, komisioniranja, etiketiranja ter končne priprave pošiljk, do ažurnega vodenja zalog, priprave poročil, distribucije do končnega kupca in povratne logistike.

Stranke zelo cenijo strokovnost, dolgoletne izkušnje ter visoko zanesljivost naših storitev, pravijo v podjetju cargo-partner. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kako pomembna je dobra podpora se pokaže predvsem v času visoke prodajne sezone, ko se spletne trgovine soočajo z močno povečanim številom naročil. Časovni pritisk, pomanjkanje kadra, nepreglednost informacijskega sistema, ročni vnosi podatkov v sistem, pomanjkanje posameznih artiklov ter večja količina vrnjenih artiklov povzročata spletnim trgovcem številne preglavice in skrbi. S fulfilment centrom, ki ima na voljo dovolj kapacitet in resursov pa je to mnogo lažje. Celovita podpora in partnerski odnos nam je zelo pomemben, saj je naš osnovni slogan v cargo-partnerju »We take it personally«.

Z novim skladiščnim objektom gremo še korak dlje. Kot sem omenil, bomo imeli tudi »drive-in«, kamor bodo prebivalci Osrednjeslovenske in Gorenjske regije lahko osebno prišli prevzet pakete ali pa jih bodo vrnili trgovcu.

Eden od vaših sloganov je »Better than others« - zakaj ste boljši oziroma drugačni od drugih? Kaj vse omogoča vaš sistem upravljanja skladišč?

Že dobri dve desetletji je cargo-partner eden večjih logistov na področju letalskih in ladijskih transportov. Poleg transportnih in skladiščno-logističnih storitev smo se v zadnjih letih še bolj pospešeno usmerili v inovativne pristope in celovite logistične rešitve za spletne trgovine. Z izgradnjo centra smo na trgu nastopili kot popolno fulfilment podjetje, saj v njem zagotavljamo vse storitve dodane vrednosti, ki jih spletni trgovec potrebuje: od skladiščenja, do komisioniranja, pakiranja, znamčenja njihovih pošiljk, etiketiranja, prevzema, dostave, povratne logistike itd.

Kot večji distribucijski center nudimo tudi čezmejno poslovanje in hitro dostavo, pri čemer nam je zelo v pomoč razvejana mreža lastnih cargo-partner skladišč po Evropi in po svetu.

V skladiščih uporabljamo moderen in fleksibilen skladiščni sistem (WMS), ki omogoča sledljivost blaga na podlagi osmih različnih kriterijev. Ta sistem je zasnovan tako, da se lahko povezuje z drugimi informacijskimi sistemi, kar je ključno za celostno in kvalitetno obvladovanje logističnih procesov. V našem podjetju je WMS v osnovi povezan z našo spletno platformo SPOT, tj. sistemom za upravljanje oskrbovalne verige. Če WMS povežemo z informacijskih sistemom stranke, to stranki omogoča transparenten pregled nad zalogami in njihovo upravljanje, kreiranje poročil v kateremkoli trenutku dneva, ažuren pregled nad obdelanimi naročili in še mnogo več. S povezanostjo informacijskih sistemov se občutno zmanjša obseg administrativnih del, delno ali v celoti avtomatizira procese, predvsem pa močno zmanjša možnost (človeške) napake in poveča stroškovno učinkovitost.

Kaj so ključne stvari za visoko stopnjo zadovoljstva pri vaših kupcih?

Rekel bi, da so to naše korporativne vrednote »we take it personally«, »passion for excellence« in »better than others«, ki jih zaposleni dejansko živijo. V praksi to pomeni osebni pristop, hiter odziv, fleksibilnost in usmerjenost k iskanju rešitev po meri, kar je bilo še posebej pomembno v zadnjih dveh letih.

Stranke zelo cenijo našo strokovnost, dolgoletne izkušnje ter visoko zanesljivost naših storitev. Kot dodano vrednost so stranke prepoznale tudi redno obveščanje glede dogajanja na trgu, ki smo ga uvedli v zadnjih dveh letih, ko se spremembe dogajajo izredno hitro. Zadovoljstvo strank pa je možno doseči zgolj, če so zadovoljni tudi zaposleni. Če ti svoje delo opravljajo s strastjo in pozitivno energijo, stranka to občuti.