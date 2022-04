Rešitvi za obvladovanje posebnih preskrbnih zadreg

Ukrepi za zajezitev pandemije covida-19 so zadali velik udarec mednarodnim preskrbnim verigam in razgalili njihovo krhkost. Podjetja so morala preoblikovati modele preskrbe. Z optimizacijo proizvodnje so prisilila dobavitelje k večji prilagodljivosti, lastne logistične zmogljivosti pa so krčila in s tem postala manj odporna proti šokom, kot sta bili pandemija in ne nazadnje tudi vojna v Ukrajini. Na potezi so bili logisti.

Ti so ponudili rešitve, s katerimi gospodarstvo laže obvladuje različne preskrbne zadrege. Četudi se bodo, kot napovedujejo strokovnjaki, razmere sčasoma umirile, bodo dobre logistične prakse zagotovo ostale.

Gneča, zastoji, motnje

Gneča v velikih pristaniščih, kilometrski zastoji na cestah in mejnih prehodih, motnje v proizvodnji (ob tem, da se je povpraševanje zlasti po določenih artiklih skokovito povečalo), vrtoglava rast cen vsega – od surovin do energije, izdelkov in storitev, tudi logističnih – vse to je kruta realnost sedanjega trenutka.

Podjetja v logistiki se ubadajo tudi z vse večjim pomanjkanjem kadra, pravi Robert Sever z GZS. FOTO: Roman Šipič/Delo

»Kitajska je v tem scenariju igrala pomembno vlogo. Ne le da je bila izvor pandemije. Zaradi vloge, ki jo ima kot globalna proizvajalka in kot glavna potrošnica svetovnih surovin in kmetijskih proizvodov, je z lockdownom zakuhala pomanjkanje delov v proizvodnjah v preostalem svetu. Razglasitev pandemije in varnostni protokoli na mejah so v različnih državah povzročili velike zastoje tovornih vozil in zamude pri dostavi blaga,« opisuje stanje na trgu, direktor združenja za promet pri GZS.

Kot dodaja, je pandemija močno razburkala tudi čezmorski promet; ta je sprva upadel za 10 do 20 odstotkov, nato pa se je povpraševanje po njem močno povečalo, in začelo je primanjkovati tako ladijskega prostora kot kontejnerjev. Zaradi razmer na trgu so se enormno podražili ladijski prevozi in nič ne kaže na umirjanje cen. Potniški letalski promet se je v določenem obdobju skoraj zaustavil, letalske družbe so se preusmerile v blagovni promet, a težav s tem še niso obvladale. Zaradi podražitve energentov je pred velikimi izzivi tudi preusmeritev na železniški in cestni promet.

Neznanke, ki bodo še naprej ogrožale trdnost preskrbovalnih verig, so po Severjevih besedah poleg gibanja cen energentov tudi ukrajinsko-ruska kriza in pomanjkanje surovin. Podjetja v logistiki se ubadajo tudi z vse večjim pomanjkanjem kadra, ne samo voznega osebja, ampak tudi drugih poklicnih skupin v logistiki.

Rešitvi za nujne in redne pošiljke

Cargo-partner po besedah njegovega direktorja Viktorja Kastelica zagotavlja pravočasne dobave. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Kljub zahtevnim razmeram znotraj panoge pa so logisti nepogrešljiva opora proizvodnim podjetjem. Cargo-partner, mednarodno podjetje, specializirano za transport in logistiko, je tako na primer kot odgovor na težave v dobavnih verigah ponudil dve novi rešitvi. Na ravni skupine so zakupili številne čarterske lete, s katerimi so svojim strankam omogočili nemoteno dobavo iz Kitajske, uvedli pa so tudi storitev emergency za transport nujnih pošiljk.

Odločitev za zakup čarterjev so sprejeli že pred poldrugim letom. »Takrat smo zakupili tudi sedanje čarterje, kar se vedno bolj kaže kot prava odločitev. Tako smo med pandemijo strankam zagotavljali redne dobave iz Azije in v Azijo,« je utemeljil pravilnost tedanje odločitve direktor podjetja cargo-partner Slovenija Viktor Kastelic.

Čarterji so zelo aktualni tudi zdaj, ko so se zaradi vojnih razmer v Evropi spremenile transportne poti. Ker je Rusija zaprla svoj zračni prostor za večino letalskih prevoznikov, letala iz Azije letijo v Evropo prek južnega koridorja (čez Turčijo), kar pomeni daljšo pot in višje stroške. Zaradi tega po besedah Kastelica upada povpraševanje po letalskih storitvah v ekonomskem razredu.

Čarterski prevozi so namenjeni rednim pošiljkam. Cargo-partner je vzpostavil redne čarterske povezave med Kitajsko in nekaterimi evropskimi letališči vsaj dvakrat na teden. Pokriva celotno območje Kitajske in celotno Evropo. Pravzaprav gre za krožno pot, saj ima zakupljene tudi čarterje v Azijo (dvakrat na teden). Poleg tega, da svojim strankam zagotovi prostor na letalu, jim uredi tudi carinske postopke. »S tem svojim strankam ne samo med epidemijo, ampak tudi zdaj garantiramo zanesljive dobave, saj nismo vezani na trg,« pojasni Viktor Kastelic.

Cargo-partner omogoča zanesljive dobave s svojimi zakupljenimi čarterji in nujnimi pošiljkami. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nujno – glede na okoliščine

Pri nujnih pošiljkah je postopek drugačen. Ekipa podjetja cargo-partner poišče najboljšo možno rešitev in zagotovi pravočasno dostavo pošiljke, ko so roki izredno kratki. S tem se naročnik izogne siceršnji zaustavitvi proizvodnje, razreši nepredvidene dogodke in dokaže partnerjem ter strankam svojo zanesljivost.

Vsebina nujne pošiljke je lahko zelo različna, tudi večje dimenzije niso ovira. Kot pove sogovornik, so s storitvijo emergency prepeljali že vse mogoče – od plišastih igrač (ki so bile v danem trenutku in kontekstu nujne) do zdravil, kovinskih palic ali velikih strojev. Okoliščine so namreč tiste, ki določajo, ali gre za nujno pošiljko. »Bistvo je, da se odzovemo hitro, zato je pomembno, da smo dosegljivi 24/7. Običajno predstavimo prvo rešitev v manj kot uri. S tem zagotovimo pravočasno dostavo pošiljke kljub zahtevanim izredno kratkim rokom. Na ta način največkrat rešujemo nemoten potek proizvodnje, ni pa nujno. Z nujnimi zdravili smo reševali tudi otroška življenja.«

Upoštevaje razmere v posameznih panogah bi lahko sklepali, da storitve emergency uporabljajo predvsem podjetja iz avtomobilske in farmacevtske industrije, iz prakse omenjenega logista pa izhaja, da ni izvzeta prav nobena industrija.

Za transport nujnih pošiljk uporabljajo različne vrste prevozov: najhitrejši je prevoz z osebnimi, kombiniranimi in tovornimi cestnimi vozili, za daljše razdalje so na voljo prednostni letalski prevozi. Na voljo so tudi osebne dostave pošiljk z njihovimi letalskimi kurirji, čarterski prevozi z namenskimi tovornimi ali potniškimi letali in helikopterji ter številne druge rešitve po meri.