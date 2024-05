S pravilnimi ukrepi lahko Slovenija postane vodilna prihodnost mobilnosti

V avtomobilski industriji se pojavlja vedno večja potreba po trajnostnih rešitvah, saj se svet spopada z izzivi podnebnih sprememb in omejenimi viri energije. Eno izmed vodilnih podjetij, ki prevzema pobudo na področju trajnostne mobilnosti, je uvoznik vozil Skupine Volkswagen Porsche Slovenija, kjer je kot vodja projekta za trajnostno mobilnost zaposlen Dušan Lukič, s katerim smo se v podkastu pogovarjali o prizadevanjih vseh deležnikov, še posebej avtomobilske industrije, za ustvarjanje bolj trajnostne prihodnosti v avtomobilizmu.

Podjetje Porsche Slovenija, znano kot zanesljiv partner za vrhunsko mobilnost, ki ponuja vozila, produkte in storitve najvišje kakovosti ter skrbi za zadovoljstvo kupcev in partnerjev, v zadnjih letih močno vlaga v razvoj nove ponudbe in novih poslovnih modelov. Gospod Lukič nam je razkril, da si intenzivno prizadevajo razviti in trgu ponuditi nove storitve in rešitve, ki tradicionalno sicer segajo onkraj klasične avtomobilske panoge v energetiko in širšo mobilnost, a so vseeno povezane z njihovo osnovno, avtomobilsko dejavnostjo.

Seveda imamo pri tem v mislih storitve in dejavnosti, ki so povezane z digitalizacijo, električno infrastrukturo, viri energije in načini napajanja, digitalnimi rešitvami, IoT ipd. Avtomobilska industrija se spopada s spremembami in izzivi ter mora najti nove poslovne modele, ki združujejo trajnost in dobičkonosnost. Industrija sodeluje s politiko, vendar so včasih med njimi razhajanja, kar lahko upočasni prehod na trajnostne rešitve. Transformacija mobilnosti bo vplivala na prevozno revščino, pri čemer so nove tehnologije in nižje cene električnih vozil ključni dejavniki, vendar bo potrebna tudi boljša dostopnost do različnih oblik prevoza, vključno s souporabo vozil in javnim prevozom. »Verjamemo v moč inovacij,« pravi gospod Lukič, »in se zavezujemo k ustvarjanju vozil, ki združujejo zmogljivost, udobje in trajnost.«

Ena izmed ključnih prednosti Porsche Slovenija na področju trajnostne mobilnosti je njihova tehnološka odličnost. Lukič je poudaril, da kupcem poleg vrhunskih vozil s hitrim polnjenjem in dolgimi dosegi ponujajo popolne rešitve za polnjenje doma in na poti, rešitve za zeleno proizvodnjo in upravljanje energije ter samo električno energijo, vse skupaj združeno v edinstven ekosistem. »Naš cilj je zagotoviti voznikom brezskrbno in udobno izkušnjo električne mobilnosti,« pove.

Porsche Slovenija v zadnjih letih močno vlaga v raziskave in razvoj ter izdelavo okolju prijaznejših vozil. FOTO: Delo

V Sloveniji se odvija premik v paradigmi mobilnosti

V Sloveniji se tradicionalna avtomobilska industrija vse bolj prepleta z novimi koncepti električne mobilnosti, energetske učinkovitosti in digitalizacije. Dušan Lukič, nekoč ikona avtomobilskega sveta, ki se je vrsto let podpisoval kot odgovorni urednik Avto magazina, danes pa je vodja projekta za trajnostno mobilnost pri Porsche Slovenija, tako zdaj svoje znanje in izkušnje preliva v razvoj novih mobilnostnih rešitev. »Imamo več razlogov za ponos,« pravi Lukič, »električni avtomobili, sončne elektrarne in sistemi energetskega upravljanja postavljajo temelje za bolj čisto in trajnostno mobilnost. Naša podjetja tudi inovativno izkoriščajo koncept souporabe vozil, kar optimizira službene poti in zmanjšuje nepotrebne stroške.«

Slovenci smo odprti za nove pristope k mobilnosti

Podjetja se soočajo z zahtevami po nefinančnem poročanju in standardih ESG, kar spodbuja prehod na električna vozila. »Napredek je posledica ne samo ozaveščenosti, ampak tudi ekonomičnih premislekov,« pravi Lukič. »Prihajajoča pravila zahtevajo spremembe, a hkrati ponujajo priložnosti za inovacije in razvoj novih poslovnih modelov. Podjetniki se vse bolj zavedajo prednosti trajnostne mobilnosti, ki pa se začne sicer z velikimi investicijami in spremenjenimi navadami, a se hitro izkaže za stroškovno in okoljsko dobrobit. In tudi udobje posameznikov, tj. zaposlenih, ki si želijo čim manj časa preživeti pri premikanju od točke A do točke B.«

Avtomobilska industrija širi svoj horizont

»Avtomobilska industrija se razvija v nove smeri,« pravi Lukič in nadaljuje, da »se z elektrifikacijo in deljeno mobilnostjo odpirajo nova področja, kot sta digitalizacija podatkov in upravljanje energije, pri čemer se soočamo tudi z izzivi. Denimo ljudje morajo še bolj verjeti v moč digitalizacije,« pravi Lukič. »V Sloveniji smo že korak pred drugimi, vendar je ključno, da se zavedamo, da digitalizacija ni le možnost, ampak nujnost za doseganje ekoloških ciljev.«

Dušan Lukič je v podkastu večkrat poudaril, da imamo zdaj priložnost nove izzive pretvoriti v priložnosti, in obenem posvaril ali podal spodbudo za naša skupna delovanja, saj nas lahko prehitijo drugi. »Prehod v novo dobo mobilnosti nam ponuja izjemno priložnost. In če ne bomo inovirali in se prilagajali novim izzivom, nas bodo prehiteli drugi,« pravi. »Spremembe so neizogibne, a če jih sprejmemo kot priložnost za napredek, lahko oblikujemo bolj trajnostno in učinkovito prihodnost mobilnosti.«

Slovenska podjetja se aktivno vključujejo v razvoj novih rešitev. »Pod blagovno znamko MOON smo združili moči in znanje ter razvili inovativne mobilnostne rešitve,« pojasnjuje Lukič. »Smo na čelu razvoja, kar nam omogoča, da druge pritegnemo k uporabi teh rešitev.«

Kljub temu so pred nami izzivi. »Infrastruktura za električna vozila zaostaja za rastjo flote električnih avtomobilov,« priznava Lukič. »Država in EU bi morali bolj aktivno podpirati razvoj infrastrukture, da bi lahko sledili povpraševanju.«

Država bi morala spremeniti zakone

Poleg tega so ovire v predpisih in zakonodaji. »Birokracija upočasnjuje postopek namestitve polnilnic in drugih infrastrukturnih projektov,« pojasnjuje Lukič. »Potrebne so spremembe v zakonodaji, da bi omogočili hitrejši razvoj infrastrukture.«

Kljub tem izzivom Slovenija ostaja napredna pri digitalizaciji mobilnosti. »Ozaveščenost o pomenu električne mobilnosti narašča, vendar je treba še izboljšati infrastrukturo in odpraviti birokratske ovire,« sklene Lukič in poudari: »S pravilnimi ukrepi lahko Slovenija postane vodilna prihodnost mobilnosti.«

Vrata v svet lastne energije Postavitev sončne elektrarne je namreč prvi korak. Smiselno je, da se prehoda v trajnost lotite celostno. S hranilnikom POWER si tako zagotovite neodvisnost z dostopom do čiste in brezplačne elektrike 24 ur na dan. S polnilno postajo MOON boste lahko polnili svoj električni avto (če ga danes še nimate, boste o njem verjetno razmišljali že v prihodnjih nekaj letih). S sistemom za upravljanje energije optiMOON pa boste lahko preprosto, pregledno in ves čas spremljali, koliko elektrike porabijo naprave, povezane v domači sistem, optimizirali njihovo porabo ter tako maksimalno izkoriščali električno energijo po najugodnejši ceni.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija