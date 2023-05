Sodobne tehnologije izboljšujejo prometno varnost

Podatki kažejo, da je vožnja z motorjem glede na število prevoženih kilometrov tudi do stokrat nevarnejša od vožnje z avtomobilom. Za dve tretjini prometnih nesreč so odgovorni motoristi sami, različne organizacije pa si prizadevajo za izboljšanje prometne varnosti teh udeležencev v prometu.

Do 20. aprila letos je bila v Sloveniji zabeležena 101 prometna nesreča enoslednih motornih vozil, v 67 primerih so bili povzročitelji vozniki sami. V teh nesrečah je ugasnilo eno življenje, 18 udeležencev je utrpelo hude telesne poškodbe, poroča Javna agencija RS za varnost prometa.

Predvsem na začetku motoristične sezone potekajo preventivne akcije, dogodki na poligonih varne vožnje in podobno, njihov namen pa je izboljšati prometno varnost; koristen pripomoček je tudi mobilna aplikacija DRAJV. V Zavarovalnici Triglav so jo nadgradili, da jo poleg voznikov avtomobilov lahko uporabljajo tudi motoristi. Aplikacija omogoča snemanje in shranjevanje voženj, njihovo analizo in s tem izboljševanje voznih navad, uporabniki pa so za varno vožnjo lahko nagrajeni s popustom pri zavarovanju.

Svetovna inovacija

»Posebno pozornost smo namenili algoritmu ocenjevanja voženj, ki smo ga zaradi specifike vožnje motornih koles ustrezno prilagodili na podlagi testiranj z inštruktorji varne vožnje in v različnih prometnih okoliščinah,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav. Nadgradnja aplikacije DRAJV, ki kot napravo za spremljanje voženj uporablja pametne telefone, je inovacija v svetovnem merilu. Uporabo bodo ves čas analizirali ter nadgrajevali, tudi s pomočjo povratnih informacij motoristične skupnosti.

V zavarovalnici vabijo tudi tiste, ki niso njihovi zavarovanci, da si aplikacijo namestijo. Imeli bodo povratno informacijo o načinu vožnje, svoje izlete pa bodo lahko tudi beležili v interaktivni arhiv voženj z zemljevidom.

DRAJV uporablja že več kot 60 tisoč ljudi, skupaj so posneli več kot 65 tisoč voženj in prepeljali več kot 1,5 milijona kilometrov. Povprečna ocena opravljenih voženj je 98 od sto točk, kar dokazuje pozitivni učinek uporabe aplikacije.

Največ prekoračitev hitrosti

Analize podatkov kažejo, da v približno dveh tretjinah dogodkov, ki jih zabeleži aplikacija, vozniki prekoračijo hitrost vožnje, sledita uporaba telefona med vožnjo ter zaznane sile pri pospeševanjih, zaviranjih in vožnji v ovinek. Aplikacija na vsa odstopanja opozarja že v realnem času, po zaključku pa vožnjo analizira in poda oceno.

Z analizami podatkov, ki jih v anonimizirani obliki zbira aplikacija, v Zavarovalnici Triglav prepoznavajo cestne odseke, kjer vozniki pogosteje prekoračijo omejitve hitrosti. »Uporabniki aplikacije DRAJV tako pomagajo tudi pri odkrivanju nevarnejših cestnih odsekov in s tem prispevajo svoj delež k izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev,« pojasnjujejo v Triglavu.

Letos so drugo leto zapored vključili podatke, zbrane prek aplikacije, v točkovanje lokacij na njihovem razpisu za sofinanciranje različnih sistemov za povečanje prometne varnosti v občinah. »Na podlagi lastnih raziskav o vedenju voznikov in podatkov o lokacijah prekoračitev hitrosti smo v Zavarovalnici Triglav ugotovili, da so za odgovore, kako do večje varnosti na cesti, potrebni sistematično opazovanje voznikov, zbiranje podatkov, nenehno merjenje učinkovitosti posameznega ukrepa in nenehno učenje,« so še povedali.