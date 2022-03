Ste za drugačen, nepozaben izlet?

Pred nami so toplejši dnevi, ki nas vabijo na izlete. Kaj izbrati, da bo izlet doživet in nepozaben? Potovanje z vlakom, sploh če potujete malo dlje ali z otroki, je zelo praktično in hkrati doživeto. Čas na poti lahko izkoristite za igro, opazovanje pokrajine, ki drsi mimo oken. Ni vam treba mirno sedeti na avtomobilskem sedežu, lahko se prosto sprehodite. Tak izlet bo zagotovo ostal nepozaben, hkrati pa boste veliko prispevali tudi k varovanju okolja.

FOTO: Slovenske železnice

V Zagreb se lahko zapeljete z direktnimi vlaki iz Ljubljane že za 9 evrov. Za družinska potovanja priporočamo vozovnico po ponudbi City Star, s katero je pot še cenejša. Zagreb je zgodovinsko bogato in lepo mesto, ki ponuja številne možnosti za zabavo. Le korak od železniškega muzeja je zanimiv za ogled Tehnični muzej Nikole Tesle, botanični vrt, muzej iluzij, koncertna dvorana Vatroslava Lisinskega. Nepozaben je tudi ogled živalskega vrta ZOO Zagreb. Od železniške postaje do živalskega vrta se lahko podamo peš ali pa se zapeljemo s tramvajem številka 4.

FOTO: Slovenske železnice

Do Gradca in Dunaja se lahko zapeljete dnevno z več vlaki. Ena od možnosti je tudi potovanje z vlakom Emona, ki ima v svoji sestavi restavracijski vagon (vlak ima v voznem redu oznako EC 150 ali EC 151). Takšna pot mine neverjetno zabavno in hitro, sploh ob užitkih ob hrani, pijači in pogledu na pokrajino, ki drsi mimo oken.

Potovanje lahko nadaljujete do čarobnega Dunaja. Če boste dovolj zgodnji z nakupom vozovnice, boste za vozovnico iz Ljubljane do Gradca odšteli 17,90 evra za odraslo osebo, do Dunaja pa 24,90 evra.​

FOTO: Slovenske železnice

FOTO: Slovenske železnice

Sproščeno vzdušje mesta Salzburg, kratke razdalje med mestnimi znamenitostmi in široka izbira doživetij zagotavljajo zabavo za vso družino. Približno kilometer in pol od glavne železniške postaje Salzburg si lahko ogledate tudi rojstno hišo slavnega Mozarta. Ustaviti se splača tudi na razgledni točki Kapuzinerberg. Za vozovnico za odraslega iz Ljubljane do Salzburga boste odšteli samo 19,90 evra, če boste nakup opravili dovolj zgodaj.

FOTO: Slovenske železnice

Madžarska prestolnica velja za eno najbolj priljubljenih destinacij, ki jo lahko obiščete tudi z vlakom. Iz Ljubljane se lahko do tja zapeljete že od 15 evrov naprej. V mestu ob bregovih Donave, ki je polno mostov in tradicionalnih madžarskih gostiln – čard, si boste lahko ogledali številne znamenitosti, med drugim kraljevo palačo, parlament in opero, kar pa je samo nekaj od utrinkov bogatega turizma v Budimpešti.

FOTO: Slovenske železnice

V Opatijo ali na Reko se lahko zapeljete iz Ljubljane z dvema direktnima vlakoma na dan že za 9 evrov. Zaradi neposredne bližine železniške postaje in pristanišča je Reka odlično izhodišče za nadaljevanje poti s številnimi ladjami in trajekti. V bližini železniške postaje pa je vredno obiskati tudi Prirodoslovni muzej Reka kjer si lahko ogledate botanični vrt, muzej pa je tudi multimedijski center z akvarijem …, ali pa enostavno zavijte na reške plaže.

Poletni gneči na cesti se lahko izognete tudi, če se odločite za izlet z vlakom do Pulja. Mesto ima dolgo tradicijo vinarstva, ribištva in turizma. Z železniške postaje Pulj (Pula) do znamenite puljske arene vas loči manj kot 10 minut sprehoda. V bližini arene je čudovito obiskati Titov park. Tudi muzej istrskega olivnega olja je vreden obiska in še bi lahko naštevali. Pot iz Ljubljane do Pulja in nazaj vas bo stala 29 evrov.

Ste se že kdaj odpravili na nočni izlet? Privoščite si ga lahko iz Ljubljane do Züricha, in sicer so vozovnice na voljo že od 29,90 evra. Švicarska prestolnica je bila razglašena za mesto z največjo kakovostjo življenja in ponuja številne možnosti za raziskovanje. Znana je tudi po živalskem vrtu, ki velja za enega najboljših v Evropi.

FOTO: Slovenske železnice

Ugodne vozovnice in zanimivi so lahko izleti z vlakom tudi v druga evropska mesta. Preverite ponudbo na www.slo-zeleznice.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 81 11.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice