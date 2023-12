Številne novosti na slovenskih železnicah

December prinaša v železniškem prometu kar nekaj novosti. Začel je veljati nov vozni red, ki je prilagojen obsežnim naložbenim in vzdrževalnim delom na javni železniški infrastrukturi. Osebje Slovenskih železnic je dobilo novo podobo. Skoraj 30 let so bili prometniki, sprevodniki, vodje vlakov, kontrolorji in prodajalci prepoznavni v uniformah v petrolejsko zeleni barvi. Z decembrom pa osebje Slovenskih železnic prepoznamo po novih uniformah v temno modri barvi. V zadnjem letu smo v Sloveniji dobili tudi kar nekaj prenovljenih železniških postaj, veliko jih še pričakujemo. Ena največjih prenov pa bo zagotovo nov Potniški center Ljubljana.

Slovenske železnice izvajajo javni promet z več kot 500 vlaki dnevno. Z že dobavljenimi 52 novimi garniturami jim je uspelo ponudbo delno že razširiti, z dodatnimi vlaki bo za to še več možnosti. Dodatnih 20 novih garnitur (prve bodo dobavljene v letu 2025) bo pomembno izboljšalo kakovost prevozov na neelektrificiranih progah. V novem 4. naložbenem ciklusu imajo predvideno nabavo 20 novih sodobnih klimatiziranih potniških vagonov in štirih večsistemskih lokomotiv, s katerimi se bo SŽ-Potniški promet lahko še aktivneje vključil v mednarodno ponudbo vlakovnih povezav, tako z dnevnimi kot z nočnimi vlaki. Dobava lokomotiv in potniških vagonov se pričakuje v letu 2026.

Novi potniški center Ljubljana bo pomembno vplival na posodobitev javnega prometa

Potniški center Ljubljana bo obsegal tri sklope, in sicer: 1. nadgradnja železniške postaje in pripadajoče tirne infrastrukture ter peronov; 2. gradnja nove avtobusne postaje s poslovno stavbo in parkirno hišo – S in J terminal; 3. komercialni del, ki zajema trgovsko in zabaviščno središče, stanovanjski del, poslovno stavbo in hotel.

Gradnja nove avtobusne postaje s poslovno stavbo in parkirno hišo bo zajemala skupno 65 peronov za avtobuse. FOTO: Slovenske železnice

Potniški center Ljubljana Foto Slovenske železnice

Potniški center Ljubljana Foto Slovenske železnice

Spremembe v voznem redu na omrežju Slovenije zaradi obsežnih del na infrastrukturi

Zaradi načrtovanih obsežnih naložbenih in vzdrževalnih del na infrastrukturi, predvsem zaradi del na ljubljanskem železniškem vozlišču, na projektu novega Potniškega centra Ljubljana in gradbenih del na zasavski progi, je v novem voznem redu več sprememb. V času gradnje bodo ključne prekinitve prometa predvidene v času zmanjšanega prometa (prazniki, vikend, nočni čas), ko je železniškega prometa manj.

Zaradi začetka prenove in nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani na progah Ljubljana–Jesenice in obratno ter Ljubljana–Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem zunaj konic, vozi do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška.

Na progi Jesenice–Kranj–Ljubljana Šiška–Ljubljana med delavniki vozi 49 vlakov, od tega 8 do oz. s postaje Ljubljana Šiška. Na progi Kamnik Graben–Jarše Mengeš–Domžale–Ljubljana Šiška–Ljubljana med delavniki vozi 48 vlakov, od tega 19 do oz. s postaje Ljubljana Šiška.

Vsi vlaki do/s postaje Ljubljana Šiška imajo povezavo do/s postaje Ljubljana, z novo LPP avtobusno linijo: SŽ Šiška–SŽ Kolodvor. Linija ima tudi vmesne postanke na postajah Tivoli, Gosposvetska in Bavarski dvor in tako ponuja dodatno možno povezljivost z mestom. S tem smo dobili prvi primer integrirane ponudbe, ko vozovnica SŽ in vozovnica IJPP velja za prevoz z avtobusno linijo LPP med postajama SŽ Šiška in SŽ Kolodvor.

Slovenski železniški promet se posodablja. FOTO: Slovenske železnice

Zaradi infrastrukturnih omejitev so organizirani nadomestni prevozi za nekatere vlake med Ljubljano in Brezovico, Divačo in Koprom oz. Buzetom. Med delavniki bo med Brezovico in Ljubljano zaradi del organiziran nadomestni prevoz namesto 14 vlakov. Zaradi del in omejitev na infrastrukturi, zmanjšane prepustnosti proge je v novem voznem redu med delavniki na progi Ljubljana–Logatec 40 povezav, na progi Ljubljana–Litija–Zidani Most pa 79 povezav, kar je nekaj manj kot v trenutnem voznem redu. Spremenili se bodo tudi vozni časi, ki bodo prilagojeni delom na infrastrukturi.

Nove direktne povezave med Slovenijo in Avstrijo

Z novim voznim redom v decembru so do Beljaka in obratno na voljo dodatne povezave. Med Jesenicami in Beljakom tako vozi šest dodatnih direktnih vlakov. S pridobljenim dovoljenjem za vožnjo novih garnitur Stadler na avstrijskem omrežju bo na voljo možnost, da ti vlaki vozijo v sestavi novih vlakov Stadler Slovenskih železnic. S tem bomo dobili dodatne direktne povezave iz Ljubljane.

Od 29. marca 2024 bodo na voljo še boljše vlakovne povezave do Gradca in nazaj. Vpeljani bodo dodatni vlaki, ki bodo vozili v sestavi novih garnitur Stadler. Poleg trenutnih obstoječih 26 povezav med Mariborom in Gradcem, od katerih je šest direktnih, bo tako od konca 2024 na voljo še dodatnih šest direktnih povezav. Skupaj bo potniku na voljo 32 povezav z vlaki, od tega 12 direktnih. Več povezav do Gradca pomeni tudi več povezav z drugimi mesti v Avstriji.

Nove direktne povezave med Slovenijo in Hrvaško

V poletni sezoni prihodnje leto, od konca aprila do začetka septembra, bo vzpostavljen čezmejno- regijski direktni vlak na relaciji Opčine–Divača–Pivka–Reka in v obratni smeri, ki se pripravlja v okviru evropskega projekta SUSTANCE INTERREG SREDNJA EVROPA, v katerem SŽ-Potniški promet sodeluje skupaj s potniškim prometom hrvaških železnic (HŽPP). Vsak dan bosta med Opčinami in Reko vozila dva direktna vlaka, ki bosta zanimiva tudi za kolesarje.

Prihajajo nove železniške povezave. FOTO: Slovenske železnice

Nove povezave na omrežju Slovenije

Dodana je popoldanska povezava vlaka iz Ljubljane do Maribora, imeli bomo dodaten jutranji vlak z Jesenic do postaje Ljubljana. Nov bo tudi popoldanski vlak iz Maribora do Ruš. Izboljšali bomo poletno ponudbo med Ljubljano in Bohinjsko Bistrico z dodatnimi vlaki med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico ter s spremembo koledarjev voženj med Ljubljano in Jesenicami. Dodatna je tudi popoldanska povezava med Mursko Soboto in Ormožem, s povezavo do Ljubljane in Maribora. Iz Ljubljane do Ilirske Bistrice je dodana nova prestopna povezava. Ob sobotah je uveden dodatni vlak iz Metlike do Ljubljane ter ob vikendih med Novim mestom in Metliko.

Povezave z vlaki in možnosti za razvoj

V potniškem prometu Slovenskih železnic si tako v notranjem kot tudi v mednarodnem železniškem potniškem prometu prizadevajo pripraviti ponudbo vlakovnih povezav in tržno-komercialnih ponudb, ki bodo čim bolj upoštevale javni pomen železniškega potniškega prometa v Sloveniji in povpraševanje na trgu.

Z vidika obstoječega stanja na infrastrukturi in obsežnih del je vozni red optimalen, so pa potrebe potnikov in potenciali, ki jih vidimo, seveda večji.

Javni promet v Sloveniji izvajajo z več kot 500 vlaki dnevno. Z že dobavljenimi 52 novimi garniturami jim je uspelo ponudbo delno že razširiti, z dodatnimi vlaki bo za to še več možnosti. Dodatnih 20 novih garnitur (prve bodo dobavljene v letu 2025) bo pomembno izboljšalo kakovost prevozov na neelektrificiranih progah. V novem 4. investicijskem ciklusu imajo predvideno nabavo 20 novih sodobnih klimatiziranih potniških vagonov in štirih večsistemskih lokomotiv, s katerimi se bo SŽ-Potniški promet lahko še aktivneje vključil v mednarodno ponudbo vlakovnih povezav, tako z dnevnimi kot z nočnimi vlaki. Dobava lokomotiv in potniških vagonov se pričakuje v letu 2026.

Zaradi infrastrukturnih omejitev so organizirani nadomestni prevozi za nekatere vlake. FOTO: Slovenske železnice

V sodelovanju s tujimi železniškimi upravami so prizadevanja in dolgoročni cilji usmerjeni na zagotavljanje ustrezne povezanosti Slovenije z vsemi bližnjimi in daljnimi železniškimi upravami, ne le z ohranitvijo sedanjih vlakovnih povezav, ampak tudi s prizadevanji za razširitev oziroma vpeljavo novih.

Potnikom v Sloveniji so danes na voljo direktne vlakovne povezave do vseh sosednjih železniških uprav; na Hrvaškem do Zagreba, Opatije, Reke in Pulja, na Madžarskem do Budimpešte, v Avstriji do Dunaja, Gradca, Beljaka, Innsbrucka, Salzburga itn., v Italiji do Trsta. Vsak dan so na voljo tudi vlakovne povezave v Nemčijo (München, Stuttgart) in Švico (Zürich) itn. Z novim voznim redom oz. v letu 2024 pa, kot že omenjeno, uvajamo še dodatne povezave.

Vlaganja v železniški promet in izboljšanje ponudbe javnega prometa so zato za vse nas na dolgi rok pomembni, s tem lahko prispevamo veliko dobrega za družbo in naš življenjski slog. Ob številnih investicijskih delih, ki jih trenutno izvaja država kot lastnik na javni železniški infrastrukturi, je v prometu potrebna strpnost vseh deležnikov, saj dela na dolgi rok prinašajo možnosti za boljši javni železniški promet, več možnih vlakovnih povezav, prenovljene postaje in postajališča idr.

Več podrobnosti o spremembah v novem voznem redu in vozni red za svojo pot z vlakom lahko preverite tudi na spletni strani v iskalniku voznega reda za notranji promet in v iskalniku za mednarodni promet.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice