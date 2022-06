Številni projekti za trajnostno mobilnost

Na področju trajnostne mobilnosti potekajo različni projekti. In številne so v zadnjih desetih letih izvedli tudi v BTC Cityju Ljubljana. K boljši pretočnosti in varnosti v prometu na območju BTC Cityja Ljubljana prispeva 15 krožnih križišč, osem enosmernih ulic, štiri parkirne hiše in skupno 8500 brezplačnih parkirnih mest za avtomobile. V središču je urejeno tudi več kot tri kilometre kolesarskih poti in skoraj 500 parkirnih mest za kolesa.

»Ker se zavedamo, da je parkiranje lahko izziv, o prostih parkirnih mestih obiskovalce obveščamo s pomočjo informacijskih tabel. Prav tako z reditelji skrbimo za urejeno vodenje in usmerjanje prometa ob dnevnih prometnih konicah in v času večjih prireditev,« pojasnjujejo v BTC.

Novi načini mobilnosti

Veliko pozornost namenjamo tudi novim načinom mobilnosti. V BTC Cityju Ljubljana imajo 25 polnilnih mest za električna vozila, štiri lokacije za sistem souporabe električnih vozil z 22 polnilnimi mesti, sistem souporabe vozil za poslovne uporabnike in tri postaje za avtomatizirano izposojo koles. V BTC Cityjih Murska Sobota in Novo mesto je vzpostavljen sistem za souporabo koles in več polnilnih mest za električna vozila, v Murski Soboti pa je prav tako na voljo sistem za souporabo električnih vozil.

»Z uresničevanjem projektov si prizadevamo za zmanjševanje emisij izpušnih plinov v ozračje. Trajnostno mobilnost spodbujamo že pri najmlajših v okviru podpore različnih projektov, na primer Varno na kolesu in Misija: Zeleni koraki, katerih namen je mlade ozaveščati o trajnostnih vidikih in oblikah prometa. Smo velik podpornik kolesarjenja in od leta 2003 pokrovitelj ter soorganizator največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji Maraton Franja BTC City, s čimer pomembno pripomoremo tudi k prepoznavnosti in ozaveščanju o prednostih kolesarjenja kot alternativne oblike mobilnosti,« poudarjajo v BTC.

Napovedujejo, da v prihodnje načrtujejo širitev mreže e-polnilnic za električna vozila in vzpostavitev sistema souporabe električnih koles. V sodelovanju s startupom AV Living Lab aktivno sodelujejo na področju preizkušanja različnih inovativnih rešitev s področja urbane mobilnosti v testnem okolju BTC Cityja Ljubljana. Pred štirimi leti so preizkušali samovozeče vozilo Navya in z njim testno zapeljali obiskovalce BTC Cityja Ljubljana, ki so bili navdušeni.

»AV Living Lab je v našem ekosistemu za proizvajalca vozil razvijal koncept avtonomnih vozil, izvedel testiranje mobilne aplikacije, ki bi spodbujala trajnostne vrste mobilnosti, in razvil novo obliko korporativne souporabe vozil. S slovenskimi partnerji so izvedli tudi preizkušanje, kako bodo avtonomna vozila svetlobno in zvočno komunicirala s pešci.«

Robotski prometni asistent

Načrtujejo tudi projekte, denimo, kako robote vključevati v delovne procese, kako reciklirati avtomobilske baterije za e-hranilnike in kako še izboljšati mobilnost znotraj BTC Cityja Ljubljana.

V sklopu evropskega projekta skupaj s Tehnično univerzo v Münchnu v BTC Cityju Ljubljana načrtujejo izvedbo pilotskega preizkušanja robotskega prometnega asistenta, ki bo najranljivejšim pomagal varneje prečkati cesto. Projekt bodo izvajali v sodelovanju s startupom AV Living Lab in partnerji iz Nemčije, Češke, Italije. »Hoja ima pozitiven vpliv na zdravje, a poškodbe pešcev kot udeležencev v cestnem prometu so še naprej velik izziv za mesta. To še dodatno obremenjuje najranljivejše skupine na področju mobilnosti: otroke, starejše in gibalno ovirane.«

Pametni robotski prometni asistent bo s svetlobnimi znaki avtomobilom signaliziral, naj ustavijo, hkrati pa bo pešcem signaliziral, da lahko varno prečkajo cesto. Ena od treh testnih lokacij tega pilotskega projekta bo tudi v BTC Cityju Ljubljana. Jeseni bodo k testiranju povabljeni starejši, ki bodo s svojimi pogledi in izkušnjo z robotom sooblikovali tovrstne prometne asistente prihodnosti, še napovedujejo v BTC.