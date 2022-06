Trajnostna mobilnost od koles do prevoza na zahtevo

V Sloveniji se občine različno lotevajo uvedbe trajnostne mobilnosti, in sicer glede na njihove potrebe in značilnosti pokrajine. Ena izmed njih je tudi Občina Kočevje, ki je prijazna do pešcev in kolesarjev, poudarja kočevski župan Vladimir Prebilič in dodaja, da je kolesarjenje zdrav in vsakemu dostopen način potovanja.

Njihov cilj je do konca leta vzpostaviti ključne kolesarske povezave, podvojitev števila kolesarjev v primerjavi z letom 2016 ter povečati delež kolesarjenja znotraj posameznih skupin (družine, ki pešačijo v vrtec, osnovnošolski otroci, dijaki).

Občina Kočevje je bila za urejanje novih kolesarskih povezav namreč uspešna na razpisu za pridobitev sredstev za operacijo, ki jo financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. »Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V pogodbi o sofinanciranju naložbe je predvideno, da bo ministrstvo za infrastrukturo prispevalo 3.184.469 evrov, Občina Kočevje pa 909.079,68 evra.«

Kolesarske poti po destinaciji Kočevsko

Na karti imajo v Kočevju označenih skupaj okoli 475 kilometrov kolesarskih poti različnih težavnih stopenj, in sicer štiri makadamske in dve družinski poti ter štiri tematske poti: V deželo Petra Klepca, Spodnja Kolpska dolina, Kočevarske vas, Kočevarski vodnjaki. Poleg tega izvajajo tudi različne kolesarske programe, na primer S kolesom po sledeh medveda. Leta 2023 je predvideno tudi kolesarjenje na relaciji Ljubljana–Kočevje, imenovano Od zmaja do medveda.

V Kočevju so znani tudi po kolesarskih tekmovanjih, kot je XC Kočevje, gorsko kolesarsko tekmovanje, pri katerem je treba prevoziti več krogov v čim krajšem času po ne preveč tehničnem terenu. To je tudi za olimpijska disciplina. Organizirajo tudi Flat Out Days, največji gorsko kolesarski freeride festival v Sloveniji; vsako leto septembra imajo vzdržljivostni kolesarski vzpon po cesti na Strmo Reber.

Prevoz na zahtevo

Sicer pa imajo v občini na področju pametne mobilnosti od aprila vzpostavljen prevoz na zahtevo, ki ga občani lahko naročijo prek mobilne aplikacije. Občina s 50 odstotki subvencionira te prevoze za otroke in mladostnike do 18. leta, za starejše od 65. let pa tak prevoz subvencionira v celoti.