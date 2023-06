Trend rasti števila potnikov na vlakih

Z junijem je na voljo nova vseslovenska vozovnica za potniški promet. Z njo bo mogoče za 70 evrov na mesec ali 560 evrov na leto uporabljati ves linijski potniški promet v državi, razen mestnega. Enotno vozovnico za javni promet je z majem uvedla tudi Nemčija.

Vedno bolj priljubljena in ekonomična izbira je tudi vlak, med drugim zaradi višjih stroškov cestnega prevoza z avtomobili, okoljskega ozaveščanja in spoznavanja prednosti potovanja z vlakom za potnika (izkoristek časa med potjo, wi-fi, varno telefoniranje …). Zanimanje za potovanja z vlaki je povečano tako v notranjem kot v mednarodnem prometu, pojasnjujejo na Slovenskih železnicah (SŽ), kjer na splošno ugotavljajo trend rasti števila prepeljanih potnikov, z izredno prekinitvijo leta 2020, ko so »kot vse evropske države beležili upad števila potnikov v javnem prometu zaradi ukrepov in omejitev v mobilnosti zoper pandemijo covida-19«. »Zadnji dve leti trend spet raste, največ zaradi sproščenih ukrepov in številnih novih vlakov Slovenskih železnic ter zaradi ugodnih ponudb za potovanja z vlaki.«

Privlačne cenejše vozovnice

S še ugodnejšimi cenami abonentskih vozovnic na SŽ pričakujejo, da se bo število potnikov še povečalo, odgovarjajo na vprašanje, kolikšen priliv potnikov pričakujejo. »V prometnih konicah so na nekaterih progah določeni vlaki v večini že sedaj polno zasedeni. Precej povečano povpraševanje na teh vlakih je za nas zagotovo izziv v zagotavljanju zadostne kapacitete, ki ga bomo reševali in prilagajali sproti glede na tokove potnikov. Za zagotavljanje ustreznih kapacitet v potniškem prometu Slovenskih železnic spremljamo potovalne navade, predvidene tokove potniškega prometa, skupine nad 15 potnikov usmerjamo k najavi potovanja in temu prilagajamo načrtovano kapaciteto posameznega vlaka. Z novimi vlaki je seveda zagotavljanje večje kapacitete lažje, so pa tu infrastrukturne omejitve.«

S še ugodnejšimi cenami abonentskih vozovnic na SŽ pričakujejo, da se bo število potnikov še povečalo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pri tem na SŽ navedejo primer enotirne proge, ki v prometnih konicah omogoča zelo omejeno kapaciteto prevozov. Hkrati se na slovenskem železniškem omrežju izvajajo številna investicijska dela, ki na kratek rok povzročajo na določenih odsekih ovire v prometu, a na dolgi rok prinašajo možnosti za boljši javni promet. »Kot prevoznik si močno želimo vlaganj v infrastrukturo, da se poveča tudi prepustnost na progah (dvotirnost), da lahko ponudimo potnikom več vlakov in s tem večjo kapaciteto za potnike.«

Letos prepeljali že več kot pet milijonov potnikov

Trend števila prepeljanih potnikov od leta 2021 spet raste, največ na račun sproščenih ukrepov, številnih novih vlakov Slovenskih železnic in tudi ugodnih ponudb za potovanja z vlaki. Kot pravijo, je zanimanje za potovanja z vlaki povečano tako v notranjem kot v mednarodnem prometu.

In kaj kažejo številke? Leta 2022 je bilo število prepeljanih potnikov v notranjem in mednarodnem prometu glede na leto prej višje za več kot četrtino. Leta 2021 so jih na SŽ prepeljali 11,9 milijona, lani pa 14,9 milijona. Število prepeljanih potnikov je bilo lani tudi večje kot leta 2019, pred pandemijo covida-19, ko so jih prepeljali 13,9 milijona.

Kaj pa letos? V prvih štirih mesecih so na SŽ beležili povečano število prepeljanih potnikov glede na enako obdobje lani. Letos so jih v obdobju od januarja do aprila našteli že 5,14 milijona, lani pa 4,58 milijona.