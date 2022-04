V vozilih že tudi več kot 40 asistenčnih sistemov

Tehnologija omogoča, da so avtomobili danes varnejši. V vozila so vgrajeni številni asistenčni sistemi, iz leta v leto jih je več, se pa razlikujejo med vozili. Zato je priporočljivo, da bi vozniki ob nakupu zahtevali podrobno predstavitev delovanja naprednih asistenčnih sistemov v avtomobilu.

In kaj vse pomenijo za voznike številni asistenčni sistemi? Skoraj vsi asistenčni sistemi so zasnovani tako, da pomagajo zmanjšati verjetnost za nastanek škode – torej znižujejo škodno pogostost –, a hkrati lahko ti sistemi v drugih situacijah pomenijo tudi večjo povprečno škodo. Kot pojasnjujejo v največji slovenski zavarovalnici, lahko za primer vzamemo radarski tempomat. »Če se v naš sprednji odbijač zaleti vozilo, bo škoda na vozilu bistveno večja, če imamo radarski tempomat, kot če ga nimamo. Morebitna past pri uporabi asistenčnih sistemov pa je, da je voznik zaradi njih lahko nekoliko manj pozoren na promet, ker se podzavestno zanaša na te sisteme.«

Za zmanjšanje verjetnosti nastanka škode

Asistenčni sistemi so zasnovani tako, da pomagajo zmanjšati verjetnost za nastanek škode. Kakšna pa je korelacija med vse več asistenčnimi sistemi in višino škode po drugih kritjih? »Ta soodvisnost je očitna. Čeprav je lahko vrednost popravila sprednjega odbijača pri vozilu, opremljenem s senzorji in radarjem, tudi do petkrat višja kot pri vozilu iste znamke in istega modela brez vseh tovrstnih sistemov, doplačila po drugih kritjih za zdaj še ne zaračunavamo. Priznavamo pa popust vozilom, ki imajo vgrajena asistenčne sisteme,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.

In dodajajo, da od leta 2019 za vozila, ki imajo vgrajene asistenčne sisteme, priznavajo 15-odstotni popust na avtomobilsko odgovornost (AO), zavarovanje splošnega kaska in AO+. Višina popusta je odvisna od tega, katere in koliko sistemov ima določeno vozilo vgrajeno. Poleg tega priznajo tudi 20-odstotni popust pri delni kombinaciji kaska K – kraja, če ima vozilo vgrajeno alarmno napravo.

Analize in simulacije

Ko so v Zavarovalnici Triglav pred leti začeli z analizami varnostno-asistenčnih sistemov in njihovega učinka na zmanjšanje nevarnosti, so vrednotili 12 različnih sistemov, danes je teh sistemov v nekaterih vozilih že več kot 40. »Hitro lahko ugotovimo, da so praktično vsi sistemi zasnovani tako, da pomagajo zmanjšati verjetnost za nastanek škode, obenem pa lahko v drugačnih situacijah isti sistemi pomenijo tudi večjo povprečno škodo.«

In kako to vpliva na višino premije za vozila z več ali manj asistenčnimi sistemi in ali je nižja premija za vozila s takimi sistemi upravičena? »V začetku leta 2019 smo se odločili, da ponudimo zgolj popust na kritja, ki so neposredno povezana s samo vožnjo, to so avtomobilska odgovornost (AO), AO+ in splošni kasko za vozila, ki vsebujejo nekatere izmed prej navedenih sistemov. Na podlagi analiz smo določili, kateri so najpomembnejši sistemi in v kolikšni meri pripomorejo k zniževanju verjetnosti nastanka škode ter kakšen popust lahko ponudimo lastnikom tovrstnih vozil. Na podlagi analiz in simulacij voznikom tako ponujamo do 15 odstotkov popusta, odvisno od sistemov v vozilu in znamke vozila.«

Za večino nesreč je še vedno kriv človek

In za koliko bi se lahko zmanjšalo število nesreč, če bi vsa vozila imela asistenčne sisteme? V Zavarovalnici Triglav ocenjujejo, da bi se škode v določenih segmentih znižale do okoli tretjine, če bi bila vsa vozila opremljena z vsemi trenutno razpoložljivimi sistemi. »Za veliko večino nesreč je namreč kriv človek (napačen vozni pas, premajhna razdalja, neprilagojena hitrost, alkohol). Če bi nam z asistenčnimi sistemi uspelo preprečiti na primer le vse nesreče, ki se zgodijo zaradi premajhne varnostne razdalje, pridemo do zgornje ocene,« še pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.