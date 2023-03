Z elektrarno na strehi bodo pokrili tretjino potreb po elektriki

Okoljski, družbeni in upravljavski vidiki (ESG) so vse bolj v središču pozornosti potrošnikov, podjetij in vlagateljev po vsem svetu, ugotavlja študija raziskovalne družbe Kearney. V srednji in vzhodni Evropi se ta trend širi z rahlim zamikom, v Sloveniji pa so analitiki Kearneya zaznali, da so tukajšnja podjetja načeloma ambiciozna, zaostajajo pa v izvedbi aktivnosti za dosego načel ESG.

Vendar pri tem nekatera podjetja krepko izstopajo iz povprečja. Mednarodni logist cargo-partner je trajnostna načela spravil v življenje skozi vrsto ukrepov na ravni skupine in na lokalni ravni. Skupina cargo-partner je globalno podjetje, ki ponuja celostne informacijske logistične storitve letalskih, ladijskih in kopenskih prevozov ter skladiščne logistike. Med njegovimi ukrepi za zmanjšanje okoljskega odtisa na ravni skupine je na primer prehod s papirne na digitalno dokumentacijo, s čimer zmanjšujejo porabo papirja v svojih pisarnah po vsem svetu. Pri letalskih prevozih že leta spodbujajo uporabo elektronskih letalskih tovornih listov. Tako so v zadnjih 12 mesecih povečali njihov delež za 26 odstotkov pri pošiljkah iz Azije in za 13 odstotkov pri pošiljkah iz Evrope.

Podjetje redno spremlja porabo papirja v vseh svojih podružnicah. Številne so porabo papirja zmanjšale z digitalizacijo postopkov carinjenja in izdajanja računov ter s prehodom na elektronske naloge za dostavo in elektronska dokazila o dostavi. Velik korak k brezpapirnemu poslovanju so dosegli na Madžarskem, v Singapurju, na Tajskem, avstralska podružnica pa že od začetkov pred štirimi leti posluje brezpapirno, zahvaljujoč uporabi platforme CargoWise. Prehod s papirne na digitalno dokumentacijo ne zmanjša le okoljskega odtisa družbe, ampak prispeva tudi k večji učinkovitosti in manjšemu tveganju za napake.

Spodbujajo čistejši transport

Da so lahko skladiščne storitve bolj trajnostne in ekološke, je globalno podjetje dokazalo z odprtjem 12.500 kvadratnih metrov velikega lesenega iLogističnega centra v bližini dunajskega letališča, z neposredno železniško povezavo do skladišča na Slovaškem. Za leseno skladišče so uporabili 4200 kubikov lesa in ustvarili za 8400 ton manj CO₂, kot bi ga z običajnimi gradbenimi materiali. Več kot 127 ton izpustov pa so v šestih mesecih prihranili tudi z uporabo iLogističnega centra v Dunajski Stredi, ki je neposredno povezan z železniškim kontejnerskim terminalom, tako da pri pretovarjanju cestni prevoz ni potreben.

Omenjeno logistično podjetje se že vrsto let zavzema tudi za okolju prijazne transportne tehnologije. Decembra je v sodelovanju z Lufthanso organiziralo letalski prevoz pošiljke na podnebno nevtralen način: z dunajskega letališča je odpremilo v Teksas svojo prvo pošiljko z uporabo trajnostnega letalskega goriva, s tem so zmanjšali emisijo CO₂. Biokerozin je mogoče izdelati iz odpadnih materialov, njegova uporaba pa je pomemben korak k podnebni nevtralnosti.

Skupaj s trajnostno ozaveščenimi partnerji logistično podjetje cargo-partner spodbuja še druge transportne rešitve, s katerimi se drastično zmanjšajo emisije ogljika v primerjavi s tradicionalnimi metodami. Spodbuja torej železniške prevoze, ki so okolju najbolj prijazna možnost masovnega prevoza, uporabo električnih tovornjakov za dostavo blaga na zadnjem kilometru poti ter ladijski prevoz na kratkih razdaljah.

Večja učinkovitost v službi trajnosti

Prav tako pa se veliko dogaja na lokalni ravni. Tako je tudi hčerinsko podjetje cargo-partner Slovenija sprejelo in uveljavilo številne ukrepe za dosego ciljev ESG v lokalnem okolju. Z izgradnjo iLogističnega centra na Brniku leta 2019 je razširilo zmogljivosti in ponudbo logističnih storitev, to pa je zahtevalo izboljšavo procesov. Z uvedbo modula Time Slot Management znotraj platforme SPOT so povečali učinkovitost skladiščnih procesov. Modul omogoča prevoznikom ter skladiščnim operaterjem boljše časovno načrtovanje nakladanja in razkladanja tovora v skladišču in zmanjša čakanje prevoznikov na prosta nakladalna vrata. Tako je že v osnovi zmanjšal stroške logistične manipulacije za 15 odstotkov, dodatno enako visoko optimizacijo pa naj bi prinesla še nadgradnja modula. Time Slot Management povečuje tudi učinkovitost dostave do končnega kupca.

Platforma SPOT je zelo preprosta spletna platforma za upravljanje logističnih procesov, dostopna s katerega koli računalnika ali mobilne naprave, brez prenosa aplikacije. Povezuje vse cargo-partnerjeve logistične centre po svetu, omogoča pa poglobljeno komunikacijo s strankami, pregled nad celotno dobavno verigo in sledenje pošiljkam. S tem se močno zmanjša tudi poraba papirja.

K uresničevanju okoljskih ciljev prispeva logist tudi z razvojem trajnostnega skladiščenja v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Platformo SPOT bo odlično dopolnjevala tudi prej omenjena globalna platforma CargoWise. Slovenska hčerinska družba jo bo uvedla aprila. Upravljanje logističnih operacij po vsem svetu s pomočjo ene same platforme, ki omogoča vpogled v dobavno verigo v realnem času, bo podjetju cargo-partner omogočilo večjo operativno učinkovitost in večjo osredotočenost na zadovoljstvo strank ter znatno izboljšalo stroškovno učinkovitost in produktivnost.

Korak k brezpapirnemu poslovanju je bil tudi nedavni prehod na elektronske račune. Zdaj večini strank že pošiljajo račune v formatu pdf, ne več na papirju. Z nekaterimi prevozniki (predvsem večjimi) so se dogovorili o uporabi elektronskih nalogov za dostavo in elektronskih dokazil o dostavi.

Elektrarna na strehi

K uresničevanju okoljskih ciljev prispeva logist tudi z razvojem trajnostnega skladiščenja v Sloveniji. Zaradi velikega povpraševanja je predčasno začel širiti skladiščne zmogljivosti na Brniku. Novi objekt jih bo povečal za dobro tretjino, dokončan je bil novembra lani. Trajnostno noto mu bo dala sončna elektrarna na strehi objekta. Namestili jo bodo konec maja. S fotovoltaičnim sistemom bodo pokrili kar tretjino svojih potreb po elektriki in zmanjšali ogljični odtis za 273 ton na leto.

Obnovljivi viri že napajajo dve električni vozili za službene namene, zagotovili so jima ustrezno infrastrukturo – štiri električne polnilnice pred upravno stavbo.

Trajnostna naravnanost pa vključuje tudi humanitarne projekte. Skupina cargo-partner v sodelovanju z avstrijsko človekoljubno organizacijo Jugend Eine Welt in don Boskovimi salezijanci pomaga otrokom in mladim iz Ukrajine, ki so trenutno v Moldaviji. Odzvala pa se je tudi na trpljenje prizadetih v potresu v Turčiji. Z lastno mrežo so takoj po potresu poskrbeli za dostavo najnujnejše pomoči, organizirali prevoz reševalcev, njihovi zaposleni z vsega sveta pa so zbrali okoli 200 tisoč evrov donacij.