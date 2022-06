Za upravljanje voznega parka (naj) poskrbijo strokovnjaki

Urejen vozni park in razpoložljiva vozila, pripravljena za uporabo, so za večino zaposlenih v podjetju ali mestu samoumevni. Pa so res? Da so vozila lahko ves čas na razpolago za uporabo, pomeni, da morajo biti redno servisirana, imeti ustrezne pnevmatike za sezono in biti registrirana ter ustrezno zavarovana za cestni promet. Pri tem se poraja pomembno vprašanje, ali ste sposobni optimalno poskrbeti za svoj vozni park sami ali namenjate temu preveč časa, ki bi ga bilo bolje vložiti v posel.

Od lastništva k storitvam

Koncept mobilnosti se je v zadnjih letih začel spreminjati, ne preseneča pa, da vse več ljudi razmišlja o najemu vozil, ne zgolj izključno o lastništvu. »Način uporabe avtomobila se bo v prihodnjih letih zagotovo še bolj spreminjal. Velike spremembe smo opazili že v zadnjih dveh letih, ko se je zaradi situacije po svetu spreminjala tudi oblika poslovanja podjetij (delo od doma, manj poslovnih poti ...), rezultat tega pa je, da se nekoliko že opušča lastništvo avtomobilov, pojavlja se želja po celovitem upravljanju voznih parkov, družba pa se prav tako že aktivno pripravlja na prehod na bolj trajnostne rešitve, tako na področju mobilnosti in e-avtomobilizma kot drugod,« izpostavlja Tomaž Novak, vodja prodaje pri podjetju Atet, ki je od konca leta 2019 del skupine Petrol.

Razlogi so večplastni, poleg okoljskih in zdravstvenih je treba upoštevati še negotove razmere, ki močno vplivajo na gospodarske trge, zlasti na trg energentov in s tem tudi pogonskih goriv.

Elektrifikacija voznega parka. FOTO: Petrol

Lov za prihranki (stroškov)

Številna podjetja in mesta zato iščejo možnosti za zmanjšanje oziroma optimizacijo stroškov, kamor sodijo sodobne storitve mobilnosti.

V Petrolu so kot odgovor na to pripravili storitev upravljanja voznih parkov, ki vključuje poslovni in kratkoročni najem vozil, analitiko in optimizacijo voznih parkov ter storitve od vrat do vrat. Svojim uporabnikom pomagajo do krčenja stroškov, nižanja ogljičnega odtisa in povečanja učinkovitosti poslovanja, omogočajo pa jim tudi postopno elektrifikacijo voznega parka in upravljanje polnilne infrastrukture.

Od analitike voznih parkov do storitev od vrat do vrat

Natančni podatki so ključ do uspeha. V Petrolu verjamejo, da je analitika voznega parka izjemnega pomena, zato za svoje uporabnike pregledajo vozni park, vključno s celovito stroškovno analizo, proučijo potrebe uporabnikov in na podlagi tega oblikujejo stroškovno učinkovito floto vozil. Skrbijo za mesečno poročanje, nadzor nad življenjskim ciklom vozil in definirajo optimalni model upravljanja: od zagotavljanja vozil in upravljanja do njihovega vzdrževanja in razporejanja.

S paketom storitev mobilnosti »od vrat do vrat« so šli še korak dlje, saj z njim v celoti prevzamejo skrb za logistiko vozil njihovih uporabnikov, da so ves čas brezhibno pripravljena za uporabo. Uporabnikom na primer organizirajo termin za menjavo pnevmatik za zimo oziroma poskrbijo za vse morebitne premike avtomobila poslovnega uporabnika v sklopu izvedb storitev.

Vozni park s sodobnimi vozili. FOTO: Petrol

Vse več razlogov za poslovni najem vozil

Ena od boljših rešitev, namenjenih podjetjem, je možnost poslovnega najema osebnih in lahkih gospodarskih vozil vseh znamk, med njimi tudi električnih. Ta uporabnikom omogoča enostavno dostopnost do tehnološko najsodobnejših vozil. Ker ne gre za lastništvo vozila, so uporabniki razbremenjeni dodatnih stroškov in skrbi z vzdrževanjem, ob koncu izteka pogodbe pa vozilo preprosto vrnejo. Dodaten razlog za najem električnih vozil je spremenjena dohodninska zakonodaja, ki je odpravila boniteto za zasebno uporabo službenega električnega vozila.

Za občasne potrebe po vozilu so v Petrolu pripravili tudi možnosti kratkoročnega najema vozil do 30 dni, ki se je izkazal za zelo iskanega predvsem, kadar jih podjetja potrebujejo zaradi več službenih potovanj, prevozov na sejme, konference ali druge prireditve.

Celosten pristop po vaši meri

Pot do optimalnega voznega parka je vsekakor proces in zahteva sistematičen pristop po meri uporabnika. Službena vozila zahtevajo, podobno kot osebna, skrb in nego. Potrebujejo redno vzdrževanje in učinkovito upravljanje. Če podjetje to storitev odda zunanjim strokovnjakom, s tem občutno razbremeni svojo administracijo, izboljša stroškovno učinkovitost vozil, predvsem pa si zagotovi popolno mobilnost v vsakem trenutku.

Celosten pristop za stranke. FOTO: Petrol

Upravljanje voznega parka in e-mobilnost gresta z roko v roko

Področje e-mobilnosti je zaradi spodbudne zakonodaje zelo zanimivo tako za podjetja kot za mesta. V Petrolu zagovarjajo, da je vozni park smiselno opremiti z električnimi vozili postopoma. Za najboljšo optimizacijo stroškov in prehod v brezogljično poslovanje pa svojim uporabnikom ponujajo celovito ponudbo energetskih rešitev, vse od sončnih celic do polnilne infrastrukture. Pred kratkim pa so uradno odprli polje vetrnih elektrarn Ljubač, kjer devet vetrnih elektrarn proizvaja 96 GWh elektrike na leto, kar zadostuje za 30.000 povprečnih gospodinjstev. Tako je tudi električna mobilnost čistejša, saj jo poganja elektrika iz obnovljivih virov energije.

