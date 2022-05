Zaposleni si želijo optimalnih razmer pri delu

Digitalna preobrazba podjetij in gospodarstva je pot Slovenije med vodilne na področju naprednih digitalnih tehnologij. Vendar uspeh digitalne transformacije temelji tudi na vključenosti ljudi. Pa tudi trajnostne prihodnosti ne bo brez odličnih vodij, ki usmerjajo podjetja in pripomorejo k uspehu.

Za podjetja je pomembna tudi osredotočenost na odnose s strankami, pri čemer ne smemo pozabiti na zavzete zaposlene, brez katerih uresničitev načrtov podjetij ni možna. Zato podjetja vedno več vlagajo v izobraževanje zaposlenih, izpopolnjevanje njihovih veščin, razvijanje talentov in spodbujanje njihove kreativnosti ter seveda tudi v trajnostno delovno okolje.

Kdo bodo zmagovalci v tekmi za kadrovske potenciale in kakšna bo prihodnost dela, kaj so ključne vrednote in kako vzgajati organizacijsko kulturo, ki podpira novodobne oblike dela; ta vprašanja se porajajo delodajalcem po svetu, ki se zavedajo, da so med pomembnimi faktorji tudi optimalne možnosti za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja.

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Da je to pomembno, se strinjajo tudi v vodilnem evropskem ponudniku komunikacijskih rešitev za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in energetike, kranjskem Iskratelu, ki letos praznuje 75 let.

»Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je zelo pomembno – tako za samo produktivnost na delovnem mestu kot tudi za druženje in ohranjanje zdravih navad zunaj službe. Veseli me, da je Iskratel prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP) in da izpolnjuje 13 ukrepov, s katerimi potrjuje usmerjenost k še bolj kakovostnemu načinu življenja – v službi in doma,« je povedal Robert Kuzmič, glavni direktor Iskratela. Med drugim v podjetju omogočijo tudi skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti, otroški časovni bonus ter dodatne dneve odsotnosti z nadomestilom plače iz izrednih družinskih razlogov. Tudi s tem namreč želijo spodbujati k zadovoljstvu zaposlenih.

V Iskratelu želijo zaposlenim zagotoviti najboljše in najbolj optimalne možnosti za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja, kar med drugim vključuje tudi prosti čas z družino in otroki ter fleksibilen jutranji prihod na delovno mesto za starše, ki otroke vozijo v vrtec. Poleg tega za otroke zaposlenih pripravljajo številne aktivnosti, kot so obisk Dedka Mraza z gledališko predstavo in darili, poletni košarkarski tabor pa darilo za prvošolce ob začetku šolskega leta, risarski natečaj ob dnevu okolja in Zemlje, razstave in podobno …

Spodbujanje inovativnosti

Podpirajo in spodbujajo inovativnost, kreativnost, povezovalnost in sodelovanje ter različna izobraževanja in izpopolnjevanje znanja zaposlenih. Letos poteka projekt !N Year, v sklopu katerega bodo do konca leta na različne načine v središče postavili trajnostni razvoj, delo inženirke/inženirja in družbeno odgovornost. V podjetju organizirajo tudi hackathone in sodelujejo z različnimi organizacijami, s šolami in univerzami.

V sklopu projekta !N Year so Iskratel večkrat obiskali dijaki ŠC Kranj in skupaj z inženirji razvijali realne rešitve. FOTO: arhiv Iskratela

»Mladi, ki imajo priložnost zgodaj spoznati podjetje in so vključeni v realno poslovno okolje, se lažje odločijo za nadaljevanje svoje poklicne poti po koncu izobraževanja. Obenem lahko njihov sveži in neobremenjeni pogled spodbudi zaposlene, da na svoje delo pogledajo z druge perspektive. Tako so, ravno v sklopu projekta !N Year, podjetje večkrat obiskali dijaki ŠC Kranj ter skupaj z našimi inženirji razvijali realne rešitve,« je dodala strokovnjakinja za korporativno komuniciranje v Iskratelu Anita Volčanjšek.

Zaposleni imajo v Iskratelu – kjer spodbujajo tudi telesno aktivnost z vajami na delovnem mestu in organiziranimi pohodi – varno, čisto in urejeno delovno okolje. Ob posameznih svetovnih dnevih (šport, zdravje, slovenska hrana) povabijo k druženju vse zaposlene, ob večjih dogodkih pa izbirajo lokalne ponudnike hrane in namesto plastike uporabijo material oziroma pribor za večkratno uporabo.

Poleg tega z različnimi aktivnostmi, kot so spodbujanje uporabe pitne vode iz pitnika, uporaba neplastičnih izdelkov, ustrezno ločevanje odpadkov, manjša poraba papirnatih brisač v stranišču in kuhinji, opozarjajo na pomen čistega in zdravega delovnega okolja. V Iskratelu ozaveščajo tudi o rabi kolesa, skiroja ali deljenega prevoza na delovno mesto, saj je veliko zaposlenih iz lokalnega okolja. Vse omenjeno pa pripomore k zadržanju talentov in privabljanju novih kandidatov za zaposlitev.