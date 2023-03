Zdaj je čas za lastno sončno elektrarno – posebna brezobrestna ponudba

Kot kažejo dogodki v zadnjih tednih in mesecih, lahko to za žep običajnega porabnika pomeni tudi občutne podražitve. Napočil je trenutek za spremembo v razmišljanju in korak v drugo smer. Čas je za sončno elektrarno. Še posebej zdaj, ko jo lahko postavite tudi s financiranjem brez obresti.

Iz cone udobja, v kateri nam doslej o tem, od kod dobivamo elektriko, ni bilo treba premišljevati, se premikamo v iskanje možnosti, ki zagotavljajo ugodnejšo ceno, manjšo odvisnost od zunanjih ponudnikov ter trajno in okolju prijazno rešitev. Zakaj?

Na eni strani smo priča prehodu v novo dobo mobilnosti, v kateri električni avtomobili niso več le neoprijemljiv obet za prihodnost, ampak so že osvojili ceste tudi pri nas. Tisti, ki razmišljajo o električnem vozilu ali ga že imajo, so že vsaj pomislili tudi na lastno sončno elektrarno. Hkrati tudi doma vse več razmišljamo o potrebah po elektriki. Najbolje to vedo tisti, ki gradijo svoj novi dom in računajo, koliko elektrike bodo potrebovali in od kod jo bodo dobili. Hkrati pa se – še posebej ob lokalnih oziroma globalnih krizah in dogodkih, na katere nimamo nobenega vpliva – vse bolj zavedamo, kakšno prednost si lahko ustvarimo, če smo elektriko sposobni pridobivati tudi sami.

Prihranek na dlani

Z lastno sončno elektrarno si znižamo račun za elektriko, ki jo uporabljamo za ogrevanje ali klimatiziranje doma, razsvetljavo, kuhanje, delovanje pralnih oziroma pomivalnih strojev in druge potrebe, kot so tudi dodatne napeljave okrog bivališča (na primer ogrevanje vode v bazenu ali pa zunanjih talnih površin za preprečevanje poledice neposredno pred vhodom). Zadnja stvar, ki si jo želimo doma, je gotovo razmišljanje o tem, ali sploh oziroma kdaj vključiti katero napravo, kakšno temperaturo si privoščiti in podobno.

Sončna elektrarna se izplača že pri porabi pet tisoč kilovatnih ur elektrike na leto. Tudi doba, v kateri se povrne naložba v elektrarno, je relativno kratka, od sedem do deset let. Odvisna je od velikosti same sončne elektrarne – čim večja je ta, tem nižja je cena na kilovat. Z elektrarno pa ne skrbimo le za lastne sprotne potrebe, ampak pridobljeno elektriko lahko tudi shranjujemo v hranilnik električne energije (odločitev zanj v povezavi s fotovoltaiko je zelo smiselna) in jo nato uporabimo v času, ko sončna elektrarna ne deluje, recimo ponoči. S tem si zagotovimo, da ne izkoriščamo elektrike iz zunanjega omrežja v časovnih intervalih, v katerih je njena cena še višja.

Postavimo jo lahko (skoraj) kamor koli

Časi, ko so bili sončni moduli na strehah hiš redkost, njihovi lastniki pa praviloma tehnološki zanesenjaki, ki so do potankosti poznali sisteme za pridobivanje sončne energije, so že zdavnaj za nami. Sodobno sončno elektrarno se da postaviti praktično na vsako površino, ki je dovolj izpostavljena sončnim žarkom oziroma svetlobi. V praksi se kaže, da je velika večina lokacij v Sloveniji primernih za to. Sončni moduli se postavijo na strehe na vzhodni, zahodni ali južni strani. Dodatna možnost je, da se namestijo na fasade, garaže, nad terase ali celo na talne površine, torej povsod, kamor seže sončna svetloba.

Prijazna do okolja, preprosta za vzdrževanje

Sončna elektrarna ni le cenovno dolgoročno smiselna odločitev, ampak tudi okolju prijazna rešitev. Izkoriščanje obnovljivih virov energije je hkrati tudi preprosto in trajnostno. Sistema ni treba polniti, je brez premikajočih se delov in deluje zelo tiho. Vzdrževanje je minimalno, tako da z njim ni večjih stroškov.

Vse na enem mestu

Sončna elektrarna se vsekakor izplača. Odveč pa je tudi dvom, ali smo kos takemu projektu. Odločitev za sončno elektrarno v sodelovanju s strokovnjaki je preprosta, enako pa velja za izvedbo. Najpriročnejša, najhitrejša in cenovno optimalna pot je odločitev za ponudnika, ki ponuja izvedbo na ključ. Pri nas je tak ponudnik znamka MOON. Ponuja sončne elektrarne najrazličnejših zmogljivosti, primerne tako za enodružinske domove kot večje zasebne in poslovne objekte. Hkrati pa MOON zagotovi izvedbo celotnega postopka: začetno strokovno svetovanje, ogled objekta na lokaciji, izračun primerne velikosti sončne elektrarne, načrtovanje, pomoč in nasvete pri pridobivanju soglasij ter montažo. Poleg tega ponuja tudi paket celostnih rešitev, v katerega sodijo tudi hranilniki elektrike in polnilne postaje za vozila, upravljanje sistema in vzdrževanje – skratka vse, kar potrebujemo za to, da imamo pridobivanje in porabo električne energije čim bolj pod nadzorom in v svojih rokah.

Potrebujete še več informacij?

S pomočjo strokovnjakov je pot do sončne elektrarne preprosta. Za lažji začetek pa smo za vas zbrali tudi več kot 30 odgovorov na najpogostejša vprašanja o sončnih elektrarnah. Preberite jih.

