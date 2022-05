Mesto, ki ustvarja zeleno prihodnost za sedanje in nove generacije

S prihodom novih blagovnih znamk, širitvijo ponudbe in razvojem novih dejavnosti BTC City Ljubljana utrjuje svoj sloves zelo živahnega središča, postaja še bolj programsko pester in privlačen za obiskovalce. O tem, kako skrbi za pretočnost in varnost prometa ter kako spodbuja nove vrste trajnostne mobilnosti, smo se pogovarjali z izvršnim direktorjem za marketing in trajnostni razvoj v družbi BTC Miho Mermalom.

Gospod Mermal, koliko ljudi obišče BTC City Ljubljana?

V zadnjih letih – razen obdobja epidemije – ima BTC City Ljubljana konstantno okoli 21 milijonov obiskov na leto. Med njimi so redni dnevni obiski zaposlenih na tem območju ter domačih in tujih obiskovalcev, ki se vedno znova vračajo v BTC City Ljubljana kot enega največjih poslovnih, nakupovalnih in rekreativno-zabaviščnih središč v Evropi. Ocenjujemo, da se bo letos število obiskov povečalo za okoli pet odstotkov glede na obdobje pred epidemijo.

Za nemoteno delovanje tako dinamičnega »mesta v mestu« je ključna učinkovita in urejena infrastruktura; taka, ki ustreza sodobnim standardom trajnostnega razvoja. Kakšni so vaši cilji na področju trajnostne mobilnosti?

Pri nadaljnjem razvoju trajnostne mobilnosti se opiramo na strategijo razvoja družbe BTC do leta 2025 ter dolgoročno trajnostno strategijo. Ena od usmeritev naše trajnostne strategije je ustvariti ustrezno infrastrukturo in pogoje, ki bodo zaposlenim, obiskovalcem in poslovnim partnerjem omogočali boljšo mobilnost do in znotraj BTC Cityjev, še posebno pa ljubljanskega, po površini daleč največjega. Naš cilj je čim boljša pretočnost prometa ter zmanjšanje vpliva prometa na okolje. S tem tudi pripomoremo k uresničevanju vizije brezogljične družbe.

Lani ste izdelali načrt trajnostne mobilnosti, katerega sestavni del je bila tudi analiza mobilnostnih navad zaposlenih BTC Cityja in Logističnega centra. Kaj je pokazala analiza in kakšne aktivnosti oziroma projekte ste pripravili na podlagi dobljenih podatkov?

Z analizo v mobilnostnem načrtu smo identificirali številne segmente zaposlenih z različnimi mobilnostnimi navadami. Skozi njihova pričakovanja smo prepoznali priložnosti za nove projekte in aktivnosti, s katerimi bomo izboljšali mobilnost na območju BTC Cityja Ljubljana. Projekti so bodisi infrastrukturni – na primer dodatni sistemi za izposojo koles, sistem sopotništva, bodisi komunikacijski – na primer ozaveščanje, spodbujanje zaposlenih in promocija alternativnih oblik prevozov.

So kakšno posebno zanimivo rešitev našli študenti MBA poslovne šole iz Francije, ki ste jih gostili prav s tem namenom?

Študenti MBA poslovne šole EDHEC Business School iz Francije so v projektni nalogi na temo trajnostne mobilnosti predstavili zanimive in konkretne ideje ter rešitve, med katerimi so aplikacija za sopotništvo (»car-pooling«) za lažje organiziranje prevozov med zaposlenimi, polnjenje električnih polnilnic s sončno energijo ter vzpostavitev drugih vrst mobilnosti v BTC Cityju, denimo z e-skiroji in e-kolesi.

Kako ste uredili promet in parkirišča, da ne nastajajo prometni zamaški, ter olajšali iskanje parkirnega prostora?

V zadnjih desetih letih smo na področju trajnostne mobilnosti izvedli številne projekte. Na območju BTC Cityja Ljubljana k boljši pretočnosti in varnosti v prometu prispeva 15 krožnih križišč, osem enosmernih ulic, štiri parkirne hiše ter skupaj 8500 brezplačnih parkirnih mest za avtomobile. V središču je urejenih tudi več kot tri kilometre kolesarskih poti in skoraj 500 parkirnih mest za kolesa. Ker se zavedamo, da je parkiranje lahko izziv, o prostih parkirnih mestih obiskovalce obveščamo z informacijskimi tabelami. Prav tako z reditelji skrbimo za urejeno vodenje in usmerjanje prometa ob dnevnih prometnih konicah in v času večjih prireditev. Ti ukrepi posledično zmanjšujejo emisije izpušnih plinov v ozračje.

Ker se vse več obiskovalcev v BTC pripelje z e-vozili, širijo mrežo električnih polnilnic. FOTO: Črt Piksi/Delo

S kakšnimi potezami spodbujate bolj trajnostne vrste mobilnosti, tudi pešačenje in kolesarjenje?

Veliko pozornost namenjamo novim načinom mobilnosti. V BTC Cityju Ljubljana imamo skupaj 25 polnilnih mest za električna vozila, štiri lokacije za sistem souporabe električnih vozil z 22 polnilnimi mesti, sistem souporabe vozil za poslovne uporabnike ter tri postaje za avtomatizirano izposojo koles. V BTC Cityjih Murska Sobota in Novo mesto je vzpostavljen sistem za souporabo koles in več polnilnih mest za električna vozila, v Murski Soboti pa je prav tako na voljo sistem za souporabo električnih vozil.

Trajnostno mobilnost spodbujamo že pri najmlajših v okviru podpore različnih projektov, na primer Varno na kolesu in Misija: Zeleni koraki, katerih namen je mlade ozaveščati o trajnostnih vidikih in oblikah prometa. Verjamemo, da kot velik podpornik kolesarjenja in pokrovitelj ter soorganizator največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji Maraton Franja BTC City pomembno pripomoremo tudi k prepoznavnosti in ozaveščanju o prednostih kolesarjenja kot alternativne oblike mobilnosti.

Vsi trije BTC Cityji, ljubljanski, novomeški in murskosoboški, so prijazni do e-voznikov, poleg tega ste vzpostavili sistem souporabe vozil, v BTC City ste pripeljali mestne avtobuse. Katere od teh rešitev so bile najučinkovitejše in najbolje sprejete?

Med alternativnimi vrstami prevoza največ obiskovalcev še vedno uporablja mestni avtobus. Veseli me, da sta zelo priljubljena tudi souporaba koles in električnih vozil. Opažamo pa tudi, da se vse več obiskovalcev v BTC City pripelje z električnimi avtomobili, za ta namen tudi vsako leto nadgrajujemo mrežo električnih polnilnih mest. Načrtujemo tudi vzpostavitev sistema souporabe električnih koles.

BTC City Ljubljana je pomemben tudi kot realno testno okolje za inovativne mobilnostne rešitve, ki jih podpirajo nove tehnologije. Tu ste leta 2018 preizkusili avtonomno vozilo …

V BTC Cityju Ljubljana smo do zdaj s partnerji izvedli že več kot 30 pilotnih projektov s področja mobilnosti, fintecha, pametnega upravljanja energije in pametnih mest. V sodelovanju s startupom AV Living Lab smo aktivni na področju urbane mobilnosti, kjer v ospredje postavljamo uporabnike. Kot ste omenili, smo že pred štirimi leti na Ameriški ulici preizkušali samovozeče vozilo Navya in z njim testno zapeljali obiskovalce BTC Cityja Ljubljana, ki so bili navdušeni. AV Living Lab je v našem ekosistemu za proizvajalca vozil razvijal koncept avtonomnih vozil, izvedel testiranje mobilne aplikacije, ki bi spodbujala trajnostne oblike mobilnosti, in razvil novo obliko korporativne souporabe vozil. S slovenskimi partnerji so izvedli tudi preizkušanje, kako bodo avtonomna vozila svetlobno in zvočno komunicirala s pešci.

Kako se je izkazal BTC City Ljubljana kot testni poligon in kaj še načrtujete?

Že jeseni z enim od partnerjev v sklopu evropskega projekta skupaj s Tehnično univerzo v Münchnu v BTC Cityju Ljubljana načrtujemo izvedbo pilotnega preizkušanja robotskega prometnega asistenta, ki bo starejšim pomagal varneje prečkati cesto. Načrtujemo tudi projekte, denimo, kako robote vključevati v delovne procese, kako reciklirati avtomobilske baterije za e-hranilnike in kako izboljšati mobilnost znotraj BTC Cityja Ljubljana.

BTC City Ljubljana se je resnično izkazal za odlično testno okolje za preizkušanje naprednih rešitev, ne le na področju mobilnosti, ampak tudi energetike, mikrologistike, plačilnih sistemov … To potrjujejo tudi projekti iz evropskega programa Horizon 2020, ki se preizkušajo na našem območju: Phoenix s področja varnosti v energetskem omrežju, Matrycs s področja »big data«, Creators s področja energetskih skupnosti in Appraise s področja varnosti obiskovalcev. Pred kratkim je evropska komisija izbrala projekt Desire, v katerem bomo s partnerjem CER iskali rešitve za zelena in pametna mesta. V ponos nam je, da se v »našem mestu« soustvarja zelena prihodnost za sedanje in prihodnje generacije.