Zeleni prehod tudi priložnost za lizing

Industriji financiranja avtomobilov se obetajo velike spremembe, delež vozil, kupljenih s posojili, se zmanjšuje, vse več je lizinga. Kupci tako odgovarjajo na hiter razvoj tehnologij, ki jih ponujajo vozila, vključno s povečevanjem ekonomičnosti porabe in s tem tudi manjšim okoljskim odtisom.

Nedavno objavljeno poročilo družbe McKinsey&Company navaja, da je v Nemčiji zdaj polovica vozil kupljena s posojili in 35 odstotkov z lizingom, leta 2030 pa bo po pričakovanjih vsako drugo vozilo kupljeno na lizing oziroma temu podobnimi produkti.

To bo močno povečalo trg rabljenih vozil po poteku lizinških pogodb. McKinsey ga ocenjuje na 390 milijard evrov v Evropi, kar je velika priložnost za ponudnike lizinga, »upravljanje preostale vrednosti vozil je 12 milijard evrov vredna priložnost«, so zapisali in spomnili na dodatne storitve, ki jih podjetja ob tem lahko ponudijo.

Krovna evropska organizacija lizinških podjetij Leaseurope navaja, da najem avtomobilov in financiranje z lizingom lahko pomembno pripomoreta k zmanjševanju ogljičnega odtisa v Evropi in prizadevanjem za proizvodnjo ter uporabo energetsko učinkovitih izdelkov. »Stroški so ponavadi eden najpomembnejših dejavnikov, ki organizacijam pri posodabljanju opreme onemogočajo, da bi investirali v še bolj zeleno opremo.

Lizing podjetjem lahko pomaga, da hitro dobijo denar, izpopolnjujejo delovna sredstva in ustrezajo hitro spreminjajoči se regulaciji. Z zagotavljanjem najčistejše, najnovejše in najvarnejše opreme in vozil lizinška podjetja pomlajujejo ter modernizirajo flote vozil in opreme v uporabi, hkrati pa zagotavljajo, da ti izdelki tudi po izteku lizinga ohranijo visoko vrednost za nove kupce oziroma uporabnike,« navaja Leaseurope.

Finančni še prevladuje nad operativnim

V Sloveniji so lizinške družbe lani sklenile za dobrih 1,6 milijarde evrov novih poslov finančnega lizinga, od tega 930 milijonov potrošnikom, poroča Združenje bank Slovenije, v prvem trimesečju letos so banke na novo odobrile za več kot 102 milijonov evrov lizinga, s čimer se nadaljuje trend hitre medletne rasti najmanj od leta 2016. Po podatkih Banke Slovenije je bilo lani sklenjenih največ poslov za financiranje nepremičnin, znotraj tega so polovico pogodb prestavljali osebni avtomobili, dobro tretjino pa komercialna in tovorna vozila.

»Slovenija ima veliko penetracijo finančnega lizinga – stranka si izposodi denar za nakup predmeta, ki po odplačilu postane njena last –, predvsem na segmentih osebnih in tovornih vozil, pri financiranju opreme je precej manjša. Operativni lizing – stranka najame predmet in ga po dogovorjeni dobi uporabe vrne – je pri nas še slabo razvit, pričakujemo pa strukturne spremembe, ki se že dogajajo. Povpraševanje podjetij po najemih vozil je vsak dan večje in na tem področju je priložnost, da se lizing spremeni in vključi celovite storitve, predvsem na področju mobilnosti,« je pogled na slovenski trg predstavil Andrej Pucer, direktor NLB Lease&Go.

Fleksibilnejši od posojila

Skupina NLB je z ustanovitvijo družbe leta 2020 ponudbo lizinga premičnin spet opredelila kot strateško dejavnost po tem, ko je leta 2017 zaradi zahtev evropskega regulatorja, vezanih na dokapitalizacijo banke, morala ustaviti poslovanje NLB Leasinga. »Normalno je, da je lizing v portfelju storitev bančno-finančnih skupin, kot je Skupina NLB, s ponovno implementacijo smo zaokrožili ponudbo. Lizing bančne storitve dopolnjuje, bančne skupine ga priporočajo predvsem zato, ker omogoča fleksibilnejše financiranje, na primer glede zahtevane višine lastne udeležbe,« je dejal.

NLB Lease&Go je lani tudi prek NLB banke, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za posredovanje pri lizinških poslih, s podjetji pri nas sklenil nove posle v vrednosti 120 milijonov evrov, kaj je desetodstotni tržni delež v tem segmentu. Skoraj 44 odstotkov poslov je bilo vezanih na financiranje osebnih avtomobilov (v dveh tretjinah primerov rabljenih), 36 odstotkov na težka gospodarska vozila (od tega 73 odstotkov novih), 14 odstotkov na opremo, preostalo pa predvsem na nova lahka gospodarska vozila. Bilančna vsota družbe je presegla 216 milijonov evrov, kar je za 94 milijonov evrov več kot leto poprej.

»Naša vloga je razvijati in distribuirati ponudbo lizinga – najprej v Sloveniji, priložnosti pa bomo iskali tudi na drugih trgih jugovzhodne Evrope, kjer posluje Skupina NLB in je dovolj velik potencial za vstop na trg. Cilj je, da naše lizinške družbe v prihodnjih letih postanejo vodilne na področju premičnin in prevzamejo pomembno vlogo na področju mobilnosti,« je poudaril Andrej Pucer. Pri razvoju veliko pozornosti namenjajo digitalni uporabniški izkušnji, storitve pa ponujajo v osmih večjih mestih v Sloveniji, poleg tega za zdaj poslujejo tudi v Srbiji in Severni Makedoniji.