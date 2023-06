Da je stična točka urbane mobilnosti in vrhunskega športa mobilnost podatkov, so v razpravi z Matejem Praprotnikom, novinarjem in kolesarskim županom Ljubljane razpravljali prof. Igor Mekjavić, znanstveni svetovalec na Institutu Jožef Stefan, prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, znanstveni svetnik, ter Iztok Franko, strateški svetovalec, ljubitelj analitike in košarke. Želimo si družbo aktivne mobilnosti, je poudaril Matej Praprotnik.

Mekjavić je pojasnil, da imajo akreditiran laboratorij v Planici za preučevanje tega, kako pripraviti človeka za polet na Mars. »Ukvarjamo se s preučevanjem adaptacije na breztežnost. Raziskave so pokazale, da če je človek izpostavljen 30 dni breztežnosti, so posledice enake kot če je človek neaktiven na Zemlji. Gre za t.i. Bed rest študije. Vsi fiziološki sistemi se adaptirajo na neaktivnost. Problem pa je, ko se astronavt vrne na Zemljo, saj ga vedno nosijo na stolu, da se ne bi npr. onesvestil ali bi se kako drugače poškodoval itd. Mi se ukvarjamo s preprečevanjem adaptacij za varen povratek iz vesolja.«

Nemobilnost ljudi

Prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper. FOTO: Blaž Samec/Delo

Rado Pišot je poudaril, da tako nemobilen človek kot je danes, sigurno v svoji zgodovini še ni bil. To je dejstvo, h kateremu je pripeljal sodoben način življenja. »Septembra bomo tudi mi naredili 3 bed rest študije, v katerih bomo preučevali, kaj narediti, da človek ne bi toliko propadal – gre za raziskave na starejših. Kaj se dogaja danes z otroci – upad aktivnosti je zelo velik, kar je posledica življenjskega sloga. Identičen upad se dogaja pri vrhunskih športnikih, ki presedijo 10-12 ur, in to kljub temu, da imajo vrhunske treninge.«

Iztok Franko, strateški svetovalec in ljubitelj analitike. FOTO: Blaž Samec/Delo

Iztok Franko pa pravi, da je v športu pomembna analitika – sam se ukvarja s košarko, športom, marketingom in letalsko industrijo –, težave pa so povsod enake, tudi v ligi NBA, kar se tiče analitike. »Slednjo danes vsi uporabljajo. Ko mi zjutraj analiziramo Luko Dončića s pomočjo umetne inteligence, kamer itd., dobimo akcije, dogodke itd. že pripravljene za analize (spremljanje biometričnih parametrov). Ti trendi so podobni tudi v letalstvu.«

Prof. Igor Mekjavić, znanstveni svetovalec na Institutu Jožef Stefan. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ali se lahko težav iz vesolja da primerjati z dolgo vožnjo v avtomobilu? Mekjavić pravi, da tega še ni primerjal. Neaktivnost je velik problem. »Tudi stoli bi morebiti morali imeti nalepke: sedenje je nevarno za zdravje in podobno.« WHO pravi, da moramo biti aktivni, ne priporočajo pa, kakšna je primerna aktivnost za na primer 90-letnike. Vadba mora biti posebej prilagojena, to je pomembno tudi za vesoljsko agencijo, ki bo pošiljala ljudi v vesolje, je še dodal.

In kakšni so sodobni pristopi treninga vrhunskega športnika – trener Srdjan Đorđević pravi, da čim več meritev imamo, tem boljše je in da je vzorčenje sistematično. Vedno večji je vpliv tehnologije na vrhunske dosežke športnikov, je dejal trener. Ob tem je Pišot dodal, da je danes v trendu izraz hiperkvantificiran športnik – v realnem času dobi trener podatek in si s tem pomaga - ter poznavanje mehanizmov poškodb. »Mi že 6 let delamo na modelu predikcije hitrega vračanja po poškodbah. se pa morajo vzpostaviti pravni okviri uporabe podatkov, da ne bi prišlo do zlorab.«

Iztok Franko pa je dodal, da tudi v NBA potekajo številne razprave, komu bodo dostopni biometrični podatki športnikov – iz teh podatkov so naredili velik biznis. »Tudi igralci razumejo kako se jih meri in zakaj. Smo pa na osnovnem nivoju znanja interpretacije podatkov.«

Trend e-mobilnosti

Zatem je sledila okrogla miza o trendu e-mobilnosti, na kateri je z vprašanji izzival Igor E. Bergant, z odgovori pa so mu parirali Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost v Porsche Slovenija, mag. Darja Kocjan, direktorica SŽ-Potniškega prometa, mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, ter Ana Cergolj Kebler, vodja projektov varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav.

Kaj poganja e-mobilnost? Z leve: Dušan Lukič, Ana Cergolj Kebler, Simona Felser, Darja Kocjan in moderator Igor E. Bergant. FOTO: Blaž Samec/Delo

Darja Kocjan je na uvodno vprašanje, kaj poganja e-mobilnost, odgovorila, da je železnica že ves čas nosilec električne mobilnosti, polovica njihove porabljene elektrike je nizkoogljična, zato so tudi bistveno bolj okoljski kot mestni promet. Želijo pa si še več električnih vlakov in novih tirov.

Darja Kocjan, Slovenske železnice. FOTO: Blaž Samec/Delo

Simona Felser je opozorila na čedalje večjo elektrifikacijo v prometu, večjo souporabo in tudi s tem povezana nova tveganja. »Vrednotimo tveganja, kar mora biti temeljito. Ne govorimo le o avtomobilih, vedno je kombinacija voznika in avtomobila. V portfelju imajo pol odstotka električnih avtomobilov, ki so zelo dobro opremljeni z asistenčnimi sistemi. Po drugi strani so tihi, imajo hitre pospeške, kar bo treba še oceniti. Baterije so veliko vredne, nekaj varnostnih težav lahko prinesejo tudi poškodbe baterij,« je izzive naštela Ana Cergolj Kebler.

Ana Cergolj Kebler, Zavarovalnica Triglav. FOTO: Blaž Samec/Delo

Dušan Lukič je omenil dva faktorja, ki vplivata na prihodnjo mobilnost, najprej so cilji proizvajalcev, ki so zdaj še bolj ambiciozni kot politike, na drugi strani so želje kupcev. Ti se zavedajo, da bodo morali zmanjšati svoj vpliv na okolje. Električni avtomobili so postali tudi cenovno dostopni, na drugi strani so sankcije, če se ne prilagodimo. Lukič pa je omenil težave z vlaki, ki jih ni, ko jih potrebuješ, tako vsaj pravi njegova hčerka.

Dušan Lukič, Porsche Slovenija. FOTO: Blaž Samec/Delo

Darja Kocjan je odgovorila, da je nujna infrastruktura, ki bo omogočila takten promet, kar pomeni vsaj dva tira. »Moja želja je, da bi družina shajala z enim avtomobilom,« pravi Darja Kocjan. Omenila je še multimodalnost, kjer lahko izbiraš oblike prevoza, kar lahko prinese digitalizacije. Tako je njena želja še, da bi dočakala novo postajo v Ljubljani, ki bo živa multimodalna točka z avtobusi, pešci in kolesarji.

Mobilnost s slušalkami je nesprejemljiva, meni Simona Felser. Ko to združimo s tiho električno mobilnostjo brez zvočnih opozoril, je nevarnost neljubih dogodkov še večja. »Potrebujemo preplet vsega, primerne zakonodaje, ozaveščanja, usposabljanja in nadzora, tudi digitalnega. Digitalizacija omogoča napovedovanje novih razmer. Aplikacije in asistenčni sistemi v avtomobilu povečujejo varnost,« pravi Simona Felser.

Simona Felser, Agencija za varnost prometa. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Zelo dobro izkušnje imamo z aplikacijo za varno vožnjo, vozniki, ki jo uporabljajo, imajo do 25 odstotkov manj škodnih primerov,« je opozorila Ana Cergolj Kebler. Podatki, ki jih zbira aplikacija, dajejo možnosti določanje kritičnih točk, zlasti okrog šol, kar omogoča postavljanje kazalnikov hitrosti v sodelovanju z občinami. »Starši z e-skiroji prvič dajemo otrokom v uporabo prevozno sredstvo, ki ga sami nismo uporabljali in z njim nimamo izkušenj,« dodaja Ana Cergolj Kebler. Za aplikacije je sicer zelo pomebno, da ne motijo med vožnjo, še dodaja.

»Vseh naprednih oblik mobilnosti ne bomo mogli vpeljati brez razvoja infrastrukture,« pa opozarja Lukič. Prihodnost je do določene mere predvidljiva, vse bo povezano, mogoče se bo sprehajati s telefonom in slušalkami, saj bo telefon opozoril na nevarnost. Umetna inteligenca bo vodila tudi avtomobile, veliko vprašanje pa je odgovornost za nezgode. Brez umetne inteligence ne bo šlo niti zagotoviti dovolj zelene elektrike za električno mobilnost, meni Lukič.

»Pri avtonomnosti še ni dokončnih odločitev, ko bodo, bo jasno, koliko se bo odgovornost selila od voznika do proizvajalca vozil,« meni Ana Cergolj Kebler. Simona Felser pa je opozorila, da bo človek še vedno delal napake, zato je ključno sodelovanje, da bomo ustvarili varen prostor za vse. »Izzivov bo veliko. Prometa imamo preveč, infrastrukturo pa poznamo,« še meni Simona Felser.

»Potnik v železniškem prometu je 40-krat bolj varen kot v avtomobilu. Na vlaku lahko čas koristno uporabimo za branje ali delo, pa tudi za načrtovanje mikromobilnosti za naprej. Železnice so vzporedni sistem cestam,« pravi Darja Kocjan in dodaja, da moramo absolutno povečati obseg železniškega omrežja.