Dom je ena največjih življenjskih naložb

V dom običajno vložimo vse svoje življenjske prihranke in najamemo kredit za več let, zato je za zagotavljanje naše finančne varnosti pomembno, da imamo tudi dobro zavarovanje za nepredvidene dogodke. Ko nastane škoda, je namreč za takšen korak prepozno, je v pogovoru poudaril Uroš Metličar, direktor službe za premoženjsko škodo v Zavarovalnici Triglav.

Ali je zavarovanje doma najboljše jamstvo za obvarovanje finančne varnosti lastnikov nepremičnin?

Dom – za nekatere je to stanovanje, za druge hiša – in tudi oprema predstavljajo eno od naših največjih življenjskih naložb. Zanj ponavadi namenimo vse svoje prihranke in najamemo kredit ne samo za leto ali dve, ampak za deset, dvajset ali celo 30 let. Zato je zelo pomembno, da naše domove tudi ustrezno zavarujemo za različne nepredvidene dogodke.

Za zagotavljanje naše finančne varnosti oziroma varnosti naših domov je ključno, da imamo dobro zavarovanje. V Zavarovalnici Triglav imamo zavarovalni produkt Dom, ki omogoča zavarovanje (ne)premičnin za različne nevarnosti in tveganja. Gre za prilagodljiv in transparenten produkt. To pomeni, da stranke lahko same izberejo tista kritja, ki jim je njihov dom najbolj izpostavljen. Transparentnost pa se odraža v tem, da stranka na zavarovalni polici vedno lahko preveri podatke o tem, kaj ima zavarovano, za katere nevarnosti, do kakšne vrednosti in s kakšno soudeležbo.

Pri razvoju tega produkta sem kot njegov idejni vodja skupaj z ekipo sledil cilju, da bi imela stranka pred sabo le en list papirja, na katerem so jasno predstavljena vsa zavarovalna kritja, višina zavarovalne vsote skupaj s soudeležbo ter vse pomembne informacije za prijavo v primeru škode. Z novim produktom Dom smo kar 14 različnih zavarovanj združili v eno celoto.

So ljudje že dovolj ozaveščeni o tem, kaj lahko povzroči škodni dogodek na njihovi nepremičnini in kaj lahko pričakujejo, če je nimajo zavarovane?

Ozaveščenost o pomenu zavarovanja doma se po naših ocenah z leti izboljšuje, še vedno pa okoli tretjina nepremičnin v Sloveniji, ki so v lasti fizičnih oseb, ni zavarovana za nobeno nevarnost. Dogodki, kot so vihar, toča in potres, so tisti sprožilci, ki prebudijo v posameznikih zavedanje o tem, da bi bilo dobro imeti zavarovano hišo ali stanovanje. Tako se je, na primer, po potresu v Petrinji decembra 2020 okrepilo zavedanje o pomembnosti potresnega zavarovanja.

Vse večjo škodo povzročajo tudi toča, vihar, poplave in udari strel, zato je pri sklenitvi zavarovanj potreben tehten premislek, za katere nevarnosti bomo zavarovali naše stanovanjske objekte, pravi Uroš Metličar. FOTO: Blaž Samec/Delo

V povprečju je tako imenovano časovno okno, ko je spomin na takšen dogodek še svež in zavedanje o pomenu zavarovanja močnejše, največ mesec dni, potem pa že zbledi. Škode zaradi naravnih pojavov (toča, vihar, poplava, potres), ki imajo širši geografski značaj, ljudi malo bolj ozavestijo, medtem ko se prav tako tragični dogodki (na primer družini pogori hiša do tal), dotaknejo le okoliških prebivalcev.

Naj opozorim, da se je za zavarovanje za določene nevarnosti treba posebej dogovoriti (razširiti kritja). Na primer, potres lahko povzroči zelo veliko škodo na objektih. Če stranka objekta ne zavaruje posebej za to nevarnost, kritja ni. Čedalje večjo škodo povzročajo tudi toča, viharji, poplave in udari strel, zato je pri sklenitvi zavarovanj nujen tehten premislek, za katere nevarnosti bomo zavarovali naše stanovanjske objekte.

Kdo pa mora zavarovati bloke in stolpnice za primer potresa?

Večstanovanjski objekt praviloma zavarujejo upravniki, ki lahko sklenejo tudi dodatno zavarovanje potresa. S skupinskim zavarovanjem so zavarovani vsi deli zgradbe, vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema.

Če pa večstanovanjski objekt ni v celoti zavarovan za primer potresa, se žal to ob škodi izkaže za problematično. Lastnikom, ki imajo dodatno svoj del etažne lastnine individualno zavarovan za potres, bo njihovo škodo povrnila zavarovalnica. Lastniki, ki pa niso individualno uredili potresnega zavarovanja za svojo etažno lastnino, bodo morali škodo plačati iz lastnega žepa.

V Zavarovalnici Triglav imamo posebno službo za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar.

Dodatno je treba poudariti, da tudi če je večstanovanjski objekt zavarovan, to zavarovanje krije zgolj škodo, ki nastane na objektu. Za kritje škode, ki nastane na stanovanjskih premičninah, mora lastnik stanovanja dodatno skleniti zavarovanje stanovanjskih premičnin. Ob tem priporočamo, da se stanovanjske premičnine zavaruje tudi za dodatne nevarnosti, kot je, na primer, potres.

Na katere vrednosti nepremičnin se sklepajo zavarovanja, na novo ali dejansko vrednost, ter kako to vpliva na višino odškodnine ob morebitni nesreči? In kdo določa to vrednost?

Pri strankah je veliko bolj zaželeno zavarovanje na novo vrednost, saj to pomeni, da v primeru škode izplačamo zavarovalnino, ki omogoča sanacijo celotne škode. Prav tako je razlika v premiji med zavarovanjem na novo in zavarovanjem na dejansko vrednost relativno precej manjša, kot je lahko razlika ob izplačilu zavarovalnine v primeru škode. A to drži zgolj, dokler so predmeti ob sklenitvi zavarovanja izgubili manj kot 40 odstotkov svoje vrednosti, kar določajo tudi zavarovalni pogoji.

Predmete, ki so že izrabljeni oziroma so že izgubili več kot 40 odstotkov svoje vrednosti, je namreč mogoče zavarovati le na dejansko vrednost. Ob sklenitvi zavarovanja morata zato zavarovalec in zastopnik ugotoviti dejansko amortiziranost predmetov in skleniti ustrezno zavarovalno pogodbo.

Ustrezno oziroma pravilno sklenjeno zavarovanje je zelo pomembno, da zavarovanec dobi škodo povrnjeno v celoti. Ena od večjih težav, ki jo opažamo v praksi, so neustrezno oziroma prenizko določene vrednosti objektov v zavarovalnih pogodbah (zavarovalne vsote). To se izkazuje kot problematično zlasti v zadnjih dveh letih, ko se je gradnja stanovanjskih objektov podražila za približno 30 odstotkov. Težave nastanejo, če zavarovalne vsote na policah ne sledijo trendu podražitev gradnje, kar pa ob škodi lahko privede do podzavarovanja.

Pri klasičnem zavarovanju se namreč stranka z zavarovalnim zastopnikom dogovori o gradbeni vrednosti objekta, ki ga želi zavarovati. To je vrednost, s katero lahko v primeru porušenja objekta tega ponovno zgradimo. Ni pa to tržna vrednost, ki se med podobnima objektoma lahko zelo razlikuje. Če ponazorimo na praktičnem primeru: izgradnja dveh identičnih hiš na podobnih parcelah ima približno enako gradbeno vrednost. Ob predpostavki, da je ena takšna hiša sezidana na parceli v ožjem središču Ljubljane, druga pa na parceli obrobja vasi v Prekmurju, hitro ugotovimo, da je tržna vrednost hiše v Ljubljani precej višja od tiste na obrobju vasi v Prekmurju.

Vse bolj opažamo nujnost zavarovanja sončnih elektrarn na stanovanjskih hišah, pravi Uroš Metličar. FOTO: Blaž Samec/Delo

Naše zavarovanje Dom je unikatno zavarovanje na slovenskem trgu, ki izkazuje svoje prednosti prav v sedanjem času, ko smo na mesečni, kvartalni, polletni ali letni ravni soočeni z visokimi inflatornimi tveganji.

Pri razvoju zavarovanja Dom smo ugotovili, da velika večina ljudi ni seznanjena s tem, kaj predstavlja pojem gradbena vrednost. Prav zato smo zavarovanje razvili tako, da osnova za obračun premije ni gradbena vrednost objekta, temveč kvadratura objekta, kar je za stranke veliko lažje določljiv podatek. S tem močno poenostavimo sklenitev zavarovanja, hkrati pa stranki ni treba skrbeti, ali so zavarovalne vsote (gradbene vrednosti) v zavarovalni pogodbi še vedno ustrezne. S tem smo pri strankah izključili možnost, da bi prišlo do podzavarovanosti objekta zaradi napačno določene gradbene vrednosti.

Glede na škodne primere lahko svetujete, kakšna dodatna zavarovanja v zvezi z zavarovanjem nepremičnine je še dobro skleniti, da potem posameznik ob nekem dogodku ni neprijetno presenečen?

Zavarovanje Dom omogoča sklenitev zavarovanja za veliko različnih nevarnosti, med katerimi je zelo pomembna razširitev za primer potresa. Priporočamo tudi razširitev, na primer strojeloma instalacij in naprav, za primere, ko se na primer pokvarita bojler ali toplotna črpalka.

Vedno bolj opažamo potrebo po zavarovanjih sončnih elektrarn na stanovanjskih hišah. Zato smo razvili razširitev Dom sončna elektrarna, ki krije ne samo stroške popravila, ampak tudi stroške izpada dohodka zaradi nedelujoče sončne elektrarne.

Na žalost se vsako leto srečujemo z več primeri suma zavarovalniških prevar; lani smo jih obravnavali 1651.

Zavarovanje Dom krije odgovornost iz hišne in zemljiške posesti (to je odgovornost, ki izvira iz posameznega objekta). Strankam pa svetujemo tudi sklenitev zavarovanja osebne zaščite, s katerim si zavarovanec za različne nevarnosti iz vsakdanjega življenja lahko zagotovi ustrezna kritja. Med kritji je tudi odgovornost zasebnika, ki krije odgovornost za škodo tretjim osebam, za katero smo odgovorni kot fizična oseba.

S kakšnimi vrstami škod se srečujete na terenu in katere so najpogostejše?

Škode najpogosteje nastanejo zaradi izliva vode. Sledijo pa, odvisno od leta, škoda zaradi razbitja stekel, toče, viharjev ter strojelom instalacij. Tega je vse več, saj imamo v naših stanovanjskih objektih vgrajenih vse več različnih sodobnih instalacij, ki se lahko okvarijo.

Primerjavo lahko naredimo med gradbenim indeksom GZS z višino škod. Škode rastejo, kar je ne nazadnje razumljivo: če je dražja izvedba, so dražja tudi popravila. Škode pa ne rastejo samo v segmentu domskih zavarovanj, ampak tudi drugih zavarovanj.

Ali morebiti lahko navedete kakšen primer zavarovalniške goljufije oziroma prevare?

Na žalost se vsako leto srečujemo z več primeri suma zavarovalniških prevar. Lani smo jih obravnavali 1651, prevara pa je bila potrjena v 886 primerih. Največ zavarovalniških prevar odkrijemo pri avtomobilskih zavarovanjih, vendar pa sume prevar pogosto obravnavamo tudi v segmentu zavarovanja nepremičnin.

Nekaj najnovejših primerov iz prakse: stranke poskušajo prikazati poškodovanost stvari, ki dejansko niso poškodovane, ali pa namenoma poškodujejo zavarovane stvari. Za preprečevanje prevar sodelujemo tudi s forenziki, ki znajo na primer ugotoviti natančen vzrok poškodovanja zavarovane stvari. Obravnavali smo tudi primer, ko je stranka predložila račun za popravilo parketa zaradi izliva vode, pri ponovnem pregledu stanja pa smo ugotovili, da zadeva ni bila sanirana, izdani račun pa je bil fiktiven.

V Zavarovalnici Triglav imamo posebno službo za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar. Na tem področju se zgledujemo po dobrih praksah sodobnih globalnih podjetij in spremljamo trende na področju preprečevanja prevar.