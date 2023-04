Glavno mesto narekuje trende na trgu

Na slovenskem nepremičninskem trgu je bila lani, in to že drugo leto zapored, dosežena nova rekordna raven cen. V Ljubljani se na veliko gradi in načrtuje nove stanovanjske projekte.

V glavnem mestu, ki narekuje trende na slovenskem nepremičninskem trgu, za zdaj povpraševanje po novih stanovanjih po ocenah Geodetske uprave RS (Gurs) še vedno presega ponudbo in se je večina novih stanovanj prodala že v predprodaji oziroma v času gradnje.

»Lani se je nadaljevala tudi visoka rast cen nepremičnin; tako so cene stanovanj v primerjavi z letom 2021 nominalno zrasle za 19 odstotkov, cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb 17 odstotkov, cene hiš pa za 12 odstotkov. Na tako rast cen v letu 2022 je vplivala predvsem izredna rast cen v prvi polovici leta, medtem ko se je rast cen v drugi polovici leta umirila. V drugi polovici lanskega leta so cene stanovanj v največjih mestih tako rekoč stagnirale,« še navajajo na Gursu.

Kupci si želijo novogradenj

Razmišljanje in želje kupcev so se v zadnjih letih spremenili, predvsem si večinoma želijo kupiti novogradnje. »Večina kupcev si želi v prvi fazi novogradnjo, v drugi fazi pa pogledujejo še za rabljenimi stanovanji oziroma starogradnjami. Zanimivo je, da so se včasih najbolj prodajale garsonjere in manjša stanovanja, zdaj pa tri- ali štirisobna in terasna stanovanja,« pojasnjuje Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade.

In kot zanimivo dodaja tudi razmišljanje kupcev o udobju in ergonomiji bivanja, saj stranke pri 84 kvadratnih metrih razmišljajo o vsaj dveh kopalnicah, terasi ali balkonu in najmanj dveh parkirnih mestih ter tudi kolesarnici. »Dvigalo je seveda prioriteta. Vse več strank zanima tudi trend opreme in gradnje stanovanj po feng šuju,« svoja opažanja iz zadnjih desetih let še strne Zoran Đukić.

Od premium stanovanj …

V Ljubljani je na območju nekdanjega Kolizeja zrasel kompleks Schellenburg. V okviru projekta je bila letošnjega februarja zaključena Villa Schellenburg s 15 ekskluzivnimi stanovanji, ki se razprostirajo v šestih etažah. Je že razprodana, kupci pa že prevzemajo ključe stanovanj.

Gradnja Palaisa Schellenburg s 110 stanovanji, ki bodo imela razgled na park Tivoli, Ljubljanski grad in na mesto, pa bo predvidoma dokončana konec letošnjega leta. Doslej so, kot še pojasnjuje Zoran Đukić, prodali že 57 enot. Največ zanimanja pa je za najmanjše in največje enote.

»Kupci teh luksuznih oziroma premium stanovanj, ki so v povprečju velika okoli 120 kvadratnih metrov, cene pa se gibljejo od 8000 do 10.000 evrov za kvadratni meter, so večinoma lastniki gospodarskih družb, slovenskih izvoznih podjetij z več deset milijoni evrov prihodkov na leto, ki pa ne želijo biti medijsko izpostavljeni in zato tudi niso poznani kot osebnosti,« še pojasnjuje direktor nepremičninske agencije Stoja Trade.

… do dodatnih storitev za stanovalce

Nedolgo tega so v agenciji začeli tudi prodajo 14 dvosobnih stanovanj v rezidenci Carpe Diem By Bitenc na Vilharjevi v Župančičevi jami, kjer bo vselitev možna že jeseni. Povpraševanje, kot pravijo, je veliko, polovico so že prodali in podpisali, saj gre za ponudbo, ki doslej še ni bila videna na trgu.

Povpraševanje po stanovanjih v rezidenci Carpe Diem na Vilharjevi v Ljubljani je veliko, saj ponujajo nov produkt. FOTO: Arhiv Stoje Trade

»Gre namreč za nov produkt popolnoma opremljenih stanovanj (oblikovalci Decor&Design), tako da se kupcem ni treba obremenjevati še s tem. Obenem pa dr. Bitenc ponuja komplet storitev hišnega upravitelja (tako imenovani concierge), paket zdravja in družabni paket. Kupci teh stanovanj so zelo različni, tako mlajši kot tudi kupci srednjih let, nekateri pa jih kupujejo za poslovni namen,« pojasnjuje Zoran Đukić.

Na vprašanje, ali se že dolgo časa v Sloveniji pojavlja zanimanje za take vrste dodatnih storitev, pa je direktor Stoja Trada odgovoril, da so stranke, ki so živele v tujini, navdušene, da je ta produkt prišel tudi v Slovenijo. »Popolnoma opremljena stanovanja z designersko opremo, belo tehniko in preprogami, lučmi, zavesami, tabureji ...; takega produkta še nismo imeli in imamo odličen odziv od kupcev, ker želijo le 'ključ v roke'. Predvsem pa je pomembno, da imajo vsi kupci možnost skozi aplikacijo naročati vse vrste storitev, kot so čiščenje, naročanje obrokov in prevoza ter rezervacije kart in podobno. Bistveno pa je, da je kupcem omogočen tudi obisk zdravnika na domu in da se pod stanovanji nahaja medicinski center. Doslej je to bila redkost, v takem stanovanju pa živimo varno, udobno, zdravo in luksuzno življenje,« še poudarja Zoran Đukić.

Nova soseska tudi pod Golovcem

V Ljubljani pod Golovcem nastaja nova soseska Devana Park II z 92 stanovanji, kjer gradnja poteka po načrtih in bo vselitev predvidoma mogoča že decembra 2024. »Zdaj se že vidi fasada na stavbi B, tako da je interesa za nakup ogromno, saj je eden izmed projektov, ko stranke že lahko obiščejo gradbišče, vidijo poglede in se odločijo za nakup. Predvsem jih navdušujeta pogled na Golovec, stran od mestnega vrveža, ter pogled na Alpe.«

In kakšno je zanimanje za stanovanja? Kot pojasnjuje Zoran Đukić iz agencije Stoja Trade, ki tudi prodaja ta stanovanja, je interes med kupci zelo različen. Tako opažajo zanimanja tako za manjše enote, predvsem za investicijo in za otroke, kot tudi za večja terasna stanovanja, ki jih sicer v Ljubljani tako rekoč ni – penthouse stanovanj z več kot stotimi kvadratnimi metri v enem nadstropju.

»Trenutno imamo skupaj z rezervacijami in že podpisanimi pogodbami prodanih že polovico stanovanj. Največ je zanimanja predvsem za trisobna in štirisobna stanovanja ter terasna stanovanja,« še pravi Zoran Đukić.