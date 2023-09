Izjemna priložnost: apartmaji v Umagu na voljo po akcijski ceni

Sanjate o prijetnem in udobnem apartmaju ob morju? Iščete nove možnosti za naložbo? Potem je tukaj priložnost za vas, ki je nikakor ne smete zamuditi: v čudovitem naselju Garden Palace Resort v Umagu je na voljo še nekaj več kot 20 apartmajev, in to po posebni akcijski ceni z do 10 % popusta.

Preverite ponudbo znižanih apartmajev in si še danes rezervirajte svoj košček raja na hrvaški obali.

Zaživite pristno morsko pravljico

Garden Palace Resort lahko postane vaš novi dom na morju. Izjemno apartmajsko naselje, ki obsega štiri stavbe, je v priljubljenem letovišču Umag, in to le nekaj metrov od obale.

FOTO: Stoja Trade

Naselje je pravo mesto v malem, saj ima vse, kar potrebujete za popolno brezskrbno bivanje – v njem so namreč tudi restavracija, bar in vrt z bazenom.

Apartmaji imajo tudi čudovite terase s pogledom na morje, manjše lože ali pa francoske balkone. Glavna prednost izjemnega naselja je nedvomno tudi njegova lokacija z neposrednim dostopom do morja in plaže.

FOTO: Stoja Trade

FOTO: Stoja Trade

FOTO: Stoja Trade

Vsi apartmaji, ki so na voljo za nakup, so popolnoma opremljeni s pohištvom, belo tehniko in kopalniško opremo, pripada jim tudi parkirno mesto v garaži. Vse je torej že pripravljeno za vselitev, zato zagrabite priložnost in uresničite svoje sanje o prvovrstnem domu tik ob morju.

Apartmaji se v sklopu letovišča oddajajo v kratkoročni najem, tako da boste lahko kupljeni apartma, če boste tako želeli, še naprej oddajali.

V bližini Garden Palace Resorta je tudi vsa pomembna infrastruktura. Okolica ponuja različne možnosti za športno udejstvovanje s številnimi sprehajališči, teniškimi igrišči in potmi za kolesarjenje. Pod toplim sredozemskim soncem boste v poletnih mesecih lahko uživali na plaži Dante, glavni plaži v Umagu, plaži Laguna Stella Maris in drugih priljubljenih plažah.

Poleg tega pa je Garden Palace Resort popolno izhodišče za različne izlete – od slikovitega Rovinja je oddaljen le 70 km, na kavico v Trst pa se lahko zapeljete v le 30 minutah vožnje.

FOTO: Stoja Trade

Morski odklop vse dni v letu

Glavna prednost hrvaške Istre je nedvomno njena bližina, saj ste iz pisarne lahko že v dobri uri in pol na sprehodu ob morju. Lahko pa tudi domačo pisarno preselite v svoj novi počitniški apartma – lahko si samo predstavljate, kako bi vaša ustvarjalnost poskočila ob čudovitih obmorskih razgledih.

Vsako obdobje v letu je ob obali zgodba zase – v hladnejših mesecih se lahko umaknete in uživate v mirnejšem tempu ter se naužijete popolne spokojnosti. In ko se marca temperature dvigajo, se lahko takoj predajate toplim sončnim žarkom in si napolnite baterije za intenziven vsakdan v službi. Poletja so seveda zgodba zase, takrat se obmorska mesteca prebudijo in zaživijo v posebnem ritmu. Da, vsak pobeg k morju je lahko popoln filter za sproščanje in najboljša zabava za vse okuse.

Se sliši sanjsko? Da, to vam lahko omogoči nakup nepremičnine v naselju Garden Palace Resort pri Umagu.

Z nakupom nepremičnine ob morju boste pridobili dvoje: dobro naložbo za prihodnost in boljšo kakovost življenja.

Iščete odlično naložbo v času inflacije?

Visoka inflacija še vedno močno kroji naše odločitve za naložbe. Obresti na depozite na bankah so še vedno minimalne, zato je smiselno poiskati alternativne rešitve. In prav v časih, ko denar izgublja vrednost, je naložba v nepremičnine dobra varnostna odločitev pred inflacijo.

Nakup apartmaja v Umagu je odlična naložba tudi zato, ker ga lahko oddajate vse leto. In ker v času inflacije najemnine na trgu naraščajo, si lahko zagotovite stabilen vir dohodka.

FOTO: Stoja Trade

Garden Palace Resort Umag Lokacija: Umag Cene: trenutno od 248.401,63 do 657.611,26 evra + 3 % DPN Možnost vselitve: takoj Letnik: 2009, stavba A 2014 Velikosti: trenutno od 42,01 m2 do 124,50 m2 neto površin Razpoložljivost: na voljo le še petina apartmajev Tlorisi in cene: https://gardenpalaceumag.si/Oglasi/ Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade