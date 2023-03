Kako do novega doma

V pomoč so vam lahko tudi spodnji nasveti, ki so jih zbrali pri Zavarovalnici Triglav.

1. Vaša pričakovanja naj bodo realna

Da bi se izognili razočaranju in slabi volji, še preden se lotite iskanja novega doma, dobro premislite, kaj si želite, in želje prilagodite svojim zmožnostim. Pri tem je pomembno, da se zavedate, da Idealnega doma, ki bi bil za vse enak, ni. Izbira nepremičnine je odvisna predvsem od osebnih želja, zmožnosti in okusa, zato lahko tudi že med vami in vašim partnerjem pride do nestrinjanj.

Čeprav imata vsak svoje želje, je pomembno, da najdeta neko vmesno pot. Najprej zato določita, katere želje so vama skupne, predvsem pa tudi, kaj za vaju nikakor ne pride v poštev.

Pri izbiri nepremičnine so vam lahko v pomoč tudi vprašanja:

Kakšno lokacijo si želite?

Kakšna naj bosta velikost in razporeditev prostorov?

Koliko ste pripravljeni vložiti v infrastrukturo nepremičnine ali njene okolice?

Koliko sredstev ste pripravljeni nameniti za stroške vzdrževanja nepremičnine in življenja v njej?

Kaj pričakujete od novega doma: kakšni so vaši srednjeročni in dolgoročni načrti, ki jih želite uresničiti v novem domu (hobiji, povečanje družine ...)?

Odgovore oz. pridobljena merila si nato tudi razvrstite od najbolj do najmanj pomembnega.

2. Upoštevajte svoje finančne zmožnosti

Če že točno veste, kakšen dom si želite, je to odličen prvi korak, a pomembno je tudi, da vaše želje ne presegajo vaših finančnih zmožnosti. Še preden se lotite raziskovanja nepremičninskega trga in ogledov, dobro razmislite, kaj si lahko privoščite.

Če boste morali za nakup novega doma najeti kredit, je pomembno, da si zapišete prihodke, predvidene stroške in redne mesečne odhodke. Tako boste dobili oceno zneska, ki ste ga sposobni nameniti za plačilo kredita.

Pri oceni svoje kreditne sposobnosti upoštevajte tudi, da vam mora po plačilu mesečnega obroka za kredit na računu ostati še znesek v višini minimalne plače, sicer vam banka kredita ne bo odobrila.

3. Najem kredita

Se sprašujete, kaj je bolje – kredit na 20 ali na 30 let? Čeprav drži, da za kredit, ki ga odplačujete z daljšo ročnostjo in tako manjšimi mesečnimi obroki, na koncu plačate več kot za enako visok kredit, ki bi ga odplačevali z večjimi obroki, se pri najemu kredita nikoli ne obremenite do roba finančnih zmožnosti. Pomembno je, da si pustite nekaj rezerve za nepredvidene stroške, kot so razne zdravstvene storitve, nepredvidene težave z avtomobilom in popravila ali pa izguba zaposlitve.

V pomoč pri oceni, koliko kredita si lahko privoščite, vam je lahko priporočilo, da naj višina kredita ne presega 2- do 2,5-kratnika letnega bruto prihodka.

4. Raziščite trg in ponudbo

Nov dom lahko poiščete sami ali pa se iskanja lotite s pomočjo nepremičninske agencije. Pri iskanju vam lahko pomagajo tudi spletni oglasniki, ki omogočajo hiter in strnjen pregled ponudbe. Pri tem je pomembno, da imate vedno v mislih svoja merila, želje in zmožnosti ter glede na njih prilagodite iskalne parametre in filtre. Tako boste dobili realno sliko o tem:

kako obsežna je ponudba v okviru vaših omejitev in želja,

kakšne nepremičnine so na voljo

in kakšna je cena na kvadratni meter.

Poleg tega, da vam bodo te informacije pomagale določiti ožji izbor nepremičnin, ki si jih boste tudi ogledali, vam bodo lahko v pomoč tudi pozneje pri pogajanju o ceni.

5. Na ogled pojdite pripravljeni

Ko boste imeli pripravljen ožji izbor nepremičnin, bo čas za oglede. Preden se jih lotite, si pripravite vprašanja in oporne točke, ki vam bodo v pomoč pri oceni stanja in ustreznosti nepremičnine, ter jih vzemite s seboj na ogled. Preveriti morate:

realno stanje nepremičnine,

pravno stanje nepremičnine,

mesečne stroške,

okolico nepremičnine,

upoštevajte subjektivni občutek.

6. Kupite svoj novi dom

Ko boste našli pravega, morate svoj dom še kupiti. Nakup poteka v več fazah:

priprava kupoprodajne pogodbe,

sklenitev predpogodbe in plačilo are,

odobritev kredita za nakup nepremičnine (na banki),

podpis kupoprodajne pogodbe,

pridobitev kredita in odmera davka na promet nepremičnin,

primopredaja nepremičnine,

notarska overitev kupoprodajne pogodbe in vpis v zemljiško knjigo.

7. Svoj dom zavarujte

Nov dom je nov začetek, zato naj ga spremlja tudi misel na varno prihodnost. Del tega je seveda vzdrževanje in skrb za varnost, pa tudi ustrezno zavarovanje doma za primer nepredvidenih dogodkov, ki ga lahko ogrozijo. S pravim zavarovanjem se dom tudi takrat, ko ne bo šlo vse po načrtih, ne bo spremenil v breme.

