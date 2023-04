Dva koncepta gradenj za mlade in za socialno ogrožene

Javne stanovanjske gradnje so mogoče po dveh konceptih, je v uvodni predstavitvi v panel o financiranju ciklusa investicij v javna stanovanja povedal Jože P. Damjan, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti. To sta koncept ministrstva za solidarno prihodnost (MSP), ki temelji na javnih stanovanjskih skladih in izključno na proračunskem financiranju, in na drugi strani koncept Slovenskega državnega holdinga (SDH), kjer pa gre za naložbeni sklad javnih najemnih stanovanj (tako imenovani nacionalni najemniški sklad, NNS). Financiranje je v tem primeru zunajproračunsko, gre za kombinacijo javnih sredstev ter zasebnih vlaganj.

Prednost MSP je, da je dinamika financiranja gradnje najemnih stanovanj predvidljivejša, stroškovna cena najemnine je morda nekoliko nižja, je dejal Damjan, vendar pa je ta koncept šele v idejni zasnovi, izziv pa je zagotoviti proračunska sredstva in njihovo dolgoročno stabilnost. Ker javni stanovanjski skladi sodijo v sektor država, zanje veljajo omejitve glede zadolževanja, njihov dolg se tudi upošteva kot javni dolg. Poleg tega, ker gre za proračunsko financiranje, za investitorje veljajo pravila javnega naročanja.

Koncept, kjer je nosilec SDH, te omejitve odpadejo, tako da omogoča hitrejšo izvedbo investicije in tudi cenejšo gradnjo zaradi možnosti izbire najugodnejšega ponudnika prek neposrednih pogajanj. Med slabostmi tega koncepta pa je Damjan izpostavil tveganje nižje kakovosti gradnje, če ne bi bilo postavljenih standardov in učinkovitega javnega nadzora, tveganje neenakomerne dinamike gradnje in višjih stroškovnih najemnin, če stroški financiranja, vzdrževanja in upravljanja ne bi bili regulirani.

Kombinirana trajnostna javna stanovanjska politika

Predstavil je predlog kombinirane trajnostne javne stanovanjske politike. Koncept, ki bi ga gradili okrog javnih stanovanjskih skladov, bi bil namenjen reševanju stanovanjske problematike socialno ogroženih skupin prebivalstva, medtem ko bi v okviru koncepta DUTB, ki temelji na skladu javnih najemnih stanovanj, reševali stanovanjsko problematiko mladih družin, gradili domove starejših občanov (DSO) in varovana stanovanja.

Naslednji koraki

Naslednji koraki, ki jih moramo narediti so po besedah Jožeta P. Damjana oblikovanje dolgoročne strategije javne stanovanjske gradnje z zakonsko predpisano dinamiko gradnje, oblikovanje standardov glede kakovosti gradnje in sistem nadzora, spremeniti je treba zemljiško politiko in pospešiti postopke umeščanja v prostor, zagotoviti kriterije dostopnosti do javnih stanovanj (prioritetne skupine), enotno opredeliti višino stroškovne najemnine (z limitiranjem stroškov gradnje ter stroškov financiranja, vzdrževanja in upravljanja), omogočiti nakup stanovanja mladim družinam po stroškovni ceni ter omogočiti finančno soudeležbo bodočim kupcem.

Financiranje

Glede financiranja javne stanovanjske gradnje je Damjan dejal, da ni realistično, da bi vsako leto iz proračuna za to namenili sto milijonov evrov. Edina stabilna oblika je, da bi imeli nek davek na to. Poleg tega bi bilo treba Stanovanjskemu skladu RS omogočiti financiranje prek izdaje obveznic

Možnosti financiranje pri SDH so večje, tudi z lastno udeležbo SDH pri gradnji in vključitvijo SID banke, mednarodnih finančnih institucij, pokojninskih skladov, zasebnega kapitala. Prav tako bi bilo treba izkoristiti možnosti financiranja prek izdaje obveznic z mobilizacijo bančnih depozitov. »Na bankah imamo 26 milijard evrov depozitov, kar je mrtev kapital. Z izdajo stanovanjskih obveznic bi ga mobilizirali, bi bilo pa pomembno, da so obveznice po manjših apoenih, da jih lahko kupujejo tudi fizične osebe in s krajšimi ročnostmi.

