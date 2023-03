Kot v največjih poslovnih prestolnicah: Ljubljana s sodobnim centrom

Ljubljana se s številnimi novimi nepremičninskimi projekti približuje najpomembnejšim prestolnicam po svetu. Ne le zaradi številnih sodobno zasnovanih stanovanjskih projektov, tudi na področju poslovnih rešitev nastaja edinstveno okolje za razvoj novih priložnosti tako za slovenska kot tudi za tuja podjetja.

Eden takšnih nadstandardnih sodobnih projektov je Poslovni center Brdo, ki bo zagotovil idealno okolje za nove uspešne zgodbe, ki bodo ustvarile boljšo konkurenčnost v poslovnem svetu. Postanite del te zgodbe.

Poslovni center Brdo bo dokončan predvidoma jeseni leta 2025. Zagotovite si sodobno poslovno rešitev, ki vam bo omogočila pravo konkurenčnost na trgu.

Zakaj bo Poslovni center Brdo tako edinstven

V prestolnici na odlični, dobro premišljeni strateški lokaciji nastajata dva razkošna poslovna objekta, ki bosta zgrajena kot sodobno poslovno okolje, kakršno poznamo v številnih tujih mestih. Zasnovano bo tako, da bodo številna podjetja v njem lažje uresničevala svoje poslovne cilje, njihovi zaposleni pa uživali v popolnem udobnem okolju, ki jim bo olajšalo vsakdanje delo, jih navdajalo s kreativnostjo in inovativnostjo ter jim zaradi izjemne lokacije zagotavljalo popolno brezskrbnost.

Sodobni poslovni centri morajo namreč ponujati okolje, ki bo spodbujalo ustvarjalnost in dajalo svež zagon vsem svojim poslovnim prebivalcem.

In prav Poslovni center Brdo bo s svojim inovativnim konceptom postavil višji standard na tem področju. Zato je to priložnost, ki je ne smete zamuditi. V luči trenutne krize z inflacijo in posledično padanjem vrednosti denarja je nakup poslovnega prostora nedvomno tudi odlična naložba.

Strateška lokacija, ki spodbuja konkurenčnost Lokacija je nedvomno glavni adut centra, ki bo svojim zaposlenim zagotavljal hiter odziv in bolj učinkovito poslovno udejstvovanje. Vse ključne točke poslovnega sveta so dostopne v nekaj minutah: 100 m od Tehnološkega parka,

400 m od obvoznice,

2 km od mestnega središča,

21 km od letališča. V neposredni bližini so tudi banka, pošta, trgovine, mestni avtobus in čudovita zelena okolica z gozdom in Rožnikom. Preverite novo priložnost za nakup v novem PC Brdo.

Sodobna arhitektura z odličnimi strateškimi povezavami

Novi poslovni center bo v neposredni bližini Tehnološkega parka v Ljubljani, kar zagotavlja hitre povezave s Centrom in hkrati tudi z obvoznico oziroma avtocestnim križem. Njegova dva objekta sta prava arhitekturna mojstrovina, ki je nastala z mislijo na dobro počutje vseh poslovnih prebivalcev in njihovih partnerjev.

Objekt odlikujejo sodobni, odprti pisarniški prostori, razkošne steklene površine, ki omogočajo dovolj svetlobe, v višjih nadstropjih pa bodo na voljo tudi izjemne panoramske terase, ki bodo nedvomno odličen kraj tako za počitek kot za iskanje novega navdiha. Verjamemo, da bo postal osupljiv pogled na Alpe v vseh letnih časih tudi pravi vir poslovne ustvarjalnosti.

Udobje je nedvomno rdeča nit vseh naprednih sodobnih poslovnih okolij. In tega bo v Poslovnem centru Brdo na pretek – prostorne in svetle pisarne bodo spodbujale svobodno razmišljanje, dodatna nadstandardna infrastruktura pa bo olajšala bivanje v službenem času – na voljo bodo tako tudi kopalnice, kar bo dobrodošel dodatek za vse tiste, ki bi si misli med odmorom morda radi zbistrili s tekom na bližnjem PST-ju ali potelovadili na zunanjem igrišču. Je pa to nedvomno tudi dobra rešitev za vse, ki bi se radi pred pomembnim poslovnim kosilom ali večerjo na hitro uredili kar v pisarni in tako privarčevali čas, ki bi ga potrebovali, če bi se morali vmes odpeljati še domov.

V kletnih prostorih bodo na voljo tudi garažna parkirišča, kjer je predvidenih približno 410 parkirnih mest, medtem ko bo na parterju na voljo še približno 50 zunanjih parkirnih mest za obiskovalce. Posebne pozornosti bodo deležni tudi kolesarji, ki bodo hitro dostopali do svojih sodobnih pisarn – na voljo bodo parkirišča za več kot 83 koles.

Poslovni center Brdo bo uresničil novo vizijo sodobnega poslovnega okolja: funkcionalnost, dostopnost, inovativnost in ne nazadnje slikovito lokacijo.

Celoten arhitekturni koncept objektov je zasnovan tako, da bo ponujal popolno delovno udobje tudi v primeru, ko se bo delovnik razpotegnil do večera. Za to bo nedvomno poskrbel tudi bistro, ki je predviden v pritličju.

V okolici so tudi pošta, lekarna, različne trgovine, ki bodo omogočile zaposlenim, da številne opravke in nakupe opravijo v neposredni bližini delovnega mesta. Bližina hotela mednarodne verige Four Seasons pa je pomembna prednost za podjetja, ki delujejo v mednarodnem okolju in pogosto sprejemajo poslovne goste iz tujine.

Iščete nove moderne poslovne prostore na dostopni lokaciji in v novi moderni poslovni stavbi? Ali pa morda dobro naložbo, kamor bi lahko naložili denar?

Poslovi center Brdo

Lokacija: poslovna cona Brdo, za poslovno stavbo Kemofarmacija Cene še niso določene Skupaj površine približno 18.100 m2, prodaja primarno celotne stavbe ali po nadstropjih (približno 1900 m2 na nadstropje) Vselitev: predvidoma jeseni 2025 Spletna stran projekta: https://www.pcbrdo.si/ Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si

