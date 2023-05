Ljubljana širi ponudbo premium stanovanj

Ljubljana je v zadnjih letih dosegla pravi nepremičninski razcvet. Z naraščajočo ponudbo izjemnih novogradenj postaja vedno bolj atraktivna, saj zagotavlja izvrstno življenjsko okolje. Vedno bolj priljubljena je tudi med investitorji, saj prav novogradnje v luči vztrajne inflacije ostajajo najbolj smiselna vrsta naložbe.

Vaši prihranki zaradi inflacije izgubljajo vrednost. Oplemenitite jih lahko tudi z naložbo v nepremičnine.

Preverili smo dva zelo različna nepremičninska projekta. Vsak s svojo ekskluzivnostjo privablja drugačno ciljno skupino kupcev. Obema pa je skupna izjemnost v vseh pogledih. Bivanje bo vsekakor dobilo čisto drugačno dimenzijo udobja.

Carpe Diem: ekskluzivnost po vzoru luksuznih hotelov

Prva rezidenca nove vizije udobnega bivanja. FOTO: Stoja trade

Na Vilharjevi cesti v Ljubljani nastaja edinstven stanovanjski kompleks, ki bo ponudil pravi odgovor na spreminjajoče se zahteve iskalcev nepremičnin. Rezidenca Carpe Diem by dr. Bitenc bo svojim prebivalcem omogočila življenje kot v kakšnem prestižnem hotelu, saj boste lahko uživali v številnih nadstandardnih storitvah, ki bodo vaše življenje dodatno izpopolnile: hišni upravitelj (concierge), zdravstvene in družabne storitve.

V rezidenci bo na voljo 14 popolnoma opremljenih dvosobnih stanovanj, polovica je že razprodanih. Za eleganten videz s kančkom modernega glamurja bo poskrbela ekipa arhitektov iz biroja Decor&Design. Investitor projekta Carpe Diem je priznani kirurg Marko Bitenc.

Stanovanja se temeljito prenavljajo, dela se počasi že končujejo – manjkata samo še parket in notranja oprema.

5 razlogov za nakup stanovanja v Rezidenci Carpe Diem: 1. POPOLNOMA OPREMLJENA STANOVANJA: stilsko zasnovana stanovanja v slogu pariških hotelov omogočajo preprosto in hitro vselitev (opremljena bodo tudi že z belo tehniko). 2. NADSTANDARDNE STORITVE: hišni upravitelj (concierge) in družbene storitve. 3. ZDRAVSTVENE STORITVE: izbrani zdravnik in program Pravočasno ZZ Zdravje (ambulantna specialistika in diagnostika brez čakalnih dob),

obisk diplomirane medicinske sestre na domu (preventiva, svetovanje za zdrav življenjski slog), nadzor jemanja zdravil,

obisk zdravnika na domu,

fitnes,

dostava zdravil in medicinskih pripomočkov na dom. 4. ODLIČNA LOKACIJA: hiter dostop do vse potrebne infrastrukture. 5. HITRA VSELITEV: predvidoma 1. 10. 2023. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Stanovanjem pripada po eno parkirno mesto, ki je v 3. kleti. Vse etaže bodo dostopne s samostojnim stopniščem in osebnim dvigalom.

Stanovanja bodo kmalu končana in bodo na voljo za vselitev že jeseni. FOTO: Stoja trade

Rezidenca Carpe Diem by dr. Bitenc Lokacija: Župančičeva jama, Ljubljana Cene: od 348.822,36 do 625.519,93 EUR (kupec plača 2% davka na promet nepremičnin) Spletna stran: https://carpediemresidence.si/ Vselitev: predvidoma 1. 10. 2023 Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si

Devana Park II: izjemna lokacija ob Golovcu

Devana Park II je nadaljevanje zgodbe o prepletu narave in mesta. FOTO: Stoja trade

V Ljubljani se nadaljuje zelo uspešna nepremičninska zgodba, ki jo je spisala soseska Devana Park I. Dobila je namreč nadgradnjo, saj nastaja novi kompleks Devana Park II.

Devana Park II bo nadaljeval zgodbo o harmoniji med naravo in mestnim življenjem v središču mesta. Arhitekturna zasnova bo sledila zasnovi in ideji Devana Parka I in bo skupaj oblikovala harmonično sosesko.

Ob vznožju zelene oaze, mestnega hriba Golovec, in samo streljaj od središča prestolnice bo tako nastala soseska, ki bo omogočila sodobno in udobno bivanje predvsem mlajšim družinam ali parom. Ta bo namreč postala novo bivalno in družabno stičišče, kjer bo življenje dobilo čisto nov zagon.

Nič več vam ni treba sklepati kompromisov med življenjem blizu narave in udobjem bivanja v neposredni bližini mesta. Devana Park II bo zagotavljala oboje: življenje ob neposredni bližini naravne oaze in mesta. Moderna zasnova stanovanj v soseski Devana Park II je pravi poklon sodobni arhitekturi, ki se vedno bolj naslanja na navdih iz narave ter hkrati išče najbolj prefinjene in inovativne bivalne rešitve. Stanovanja so ustvarjena za udobno bivanje, pri čemer boste ohranjali stik z naravo in hkrati uživali v vseh prednostih življenja v mestu. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Zelo hitro boste lahko preklopili med urbanim vsakdanom in idilično spokojnostjo z obrobja prestolnice. V hipu boste lahko v središču mesta, ki ga lahko zlahka dosežete peš ali s kolesom. Prav bližina mestnega središča ponuja številne možnosti za različne dejavnosti; skok na kavo ali večerjo, obisk gledališča, opere, neštetih galerij in muzejev ali le sproščen sprehod po starem mestnem jedru so stvari, ki bodo stanovalcem Devana Parka II dobesedno na dosegu rok. Blizu so tudi nakupovalno središče BTC in park Kodeljevo, kjer so številne rekreacijske površine, stadion, športna dvorana in bazen.

Hitri odklop iz vsakdanjika pa boste lahko doživeli na bližnjem Golovcu, ki omogoča neskončne sprehode, steze za treking in gorsko kolesarjenje.

Celotna arhitekturna zasnova obeh sosesk se nadvse intuitivno zliva z zeleno okolico in hkrati ohranja kanček sodobnega urbanizma. Stanovanja so zelo premišljeno povezana z naravo: terasaste stanovanjske zgradbe Devana Parka II so kot zavetno pečevje, ki raste iz gozda. Njihova fasada je siva z zelenimi elementi, njihova oblika pa odseva plastnice in relief grebena, v katerega so zraščene.

V novi soseski Devana Park II bo na voljo približno 95 stanovanj različnih velikosti. Vsa stanovanja bodo omogočala odlične bivalne razmere, saj bodo zgrajena samo s kakovostnimi izbranimi materiali: občutek topline bo pričaral čudovit hrastov parket, sodoben dizajn kopalnice bosta popestrili izbrana italijanska keramika, sanitarna oprema znamke Villeroy & Boch, stilsko piko na i pa bodo dodale visoko kakovostne pipe Hansgrohe.

Za boljši standard bivanja bo poskrbljeno tudi z velikimi panoramskimi okni Schüco. Posebno vrsto razkošja pa bodo doživeli predvsem stanovalci višjih nadstropij, kjer so na voljo bolj prostorna stanovanja z izjemnimi terasami in čudoviti razgledi na mesto in zeleno okolico. Ta stanovanja so posebej primerna za družine, ki želijo s svojimi otroki ohranjati stik z naravo in hkrati uživati v vseh prednostih, ki jih ponuja življenje v mestu. Prostorna stanovanja z nadstandardno višino stropa tri metre omogočajo način bivanja kot v hiši v naravi.

Soseska bo omogočala tudi varno parkiranje v podzemnih garažah. Večjim stanovanjem (nad 70 kvadratnih metrov) bosta pripadali dve parkirni mesti, manjšim pa eno.

Soseska Devana Park II ponuja tako priložnost za boljši bivalni standard. Prostorna in sodobno zasnovana stanovanja so med najbolj iskanimi v prestolnici – tudi zaradi cene, ki je v povprečju okrog 4500 evrov/m2.

Devana Park II Lokacija: Ljubljana Center, Hradeckega cesta Cene: od 229.299,11 do 1.009.476,89 EUR z DDV Velikosti stanovanj: od 34,80 do 141,75 m2 Spletna stran: www.devanapark.si Izgradnja: konec leta 2024 Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si

