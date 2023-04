Ljubljana viša standarde: prostori, ki bodo privabljali podjetja

Sodobno delovno mesto se je v zadnjih nekaj desetletjih zelo razvilo. V preteklosti je šlo predvsem za zagotavljanje delovnega mesta zaposlenim, danes pa gre za drugačen standard. Ustvarjanje torej okolja, ki spodbuja ustvarjalnost, produktivnost in dobro počutje zaposlenih. Zato je oblikovanje sodobnega pisarniškega prostora postalo ključni dejavnik uspeha podjetja.

Prijetno in sodobno poslovno okolje lahko tako postane vrhunski generator talentov in novih poslovnih idej.

Ne govorimo samo o pisarni, ampak o njeni širši umestitvi v prostor in okolje, ki omogoča udobje in brezskrbnost.

Iščete nove moderne poslovne prostore na dostopni lokaciji in v novi moderni poslovni stavbi? Ali pa morda dobro naložbo, kamor bi lahko naložili denar? Preverite novo priložnost za nakup v novem PC Brdo.

Kakšen naj bo sodobno zasnovan poslovni center

Vrhunsko zasnovan poslovni center, ki se lahko postavi ob bok najbolj naprednim centrom v tujih pomembnih finančnih prestolnicah, mora zadovoljiti potrebe in zahteve današnjega življenjskega sloga. Poleg brezhibne informacijske in tehnološke infrastrukture mora omogočiti dostopnost in ustvarjati ambient, ki bo spodbujal nove in nove ideje.

#Lokacija in infrastruktura

Prvi pogoj pri iskanju novih poslovnih prostorov je nedvomno lokacija. Pomembna je povezljivost, dostopnost do glavnih cest, avtocestnega križa in mestnega prometa. Pomembna pa je tudi infrastruktura v bližini, kot so kavarne, restavracije in trgovine, ki zaposlenim ponujajo dodatno udobje in prispevajo k pozitivni delovni izkušnji.

Pisarne v nadstandardnem Poslovnem centru Brdo bodo prostorne in svetle, v višjih nadstropjih pa bodo na voljo tudi izjemne panoramske terase. FOTO: Stoja trade

#Arhitekturna zasnova

Dobro oblikovana stavba lahko pri strankah in obiskovalcih ustvari pozitiven prvi vtis, saj daje občutek strokovnosti in verodostojnosti. Oblikovanje stavbe mora odražati vrednote in blagovno znamko podjetja, tako da je zlahka prepoznavna in zapomnljiva.

Poleg tega mora arhitekturna zasnova sodobnih poslovnih centrov upoštevati posebne potrebe podjetja, vključno s številom zaposlenih, načinom dela in celotnim poslovanjem.

Pri zasnovi je treba dati prednost tudi udobju in dobremu počutju zaposlenih. To vključuje dovolj naravne svetlobe, dobro prezračevanje in prostorne delovne prostore. Raziskave so pokazale, da lahko dobro zasnovan delovni prostor pripomore k večji produktivnosti, motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih, kar na koncu privede do izboljšanja poslovne uspešnosti.

Sodoben Poslovni center Brdo se bo raztezal na 18.100 m2 poslovnih površin in imel izredno veliko parkirnih mest v garaži in na parterju. FOTO: Stoja trade

Novi Poslovni center Brdo bo postavil nov mejnik na tem področju

V prestolnici na odlični in dobro premišljeni strateški lokaciji nastajata dva razkošna poslovna objekta, ki bosta imela vse zgoraj opisane lastnosti: odlično arhitekturno zasnovo in vrhunsko lokacijo.

Poslovni center Brdo bo s svojim inovativnim konceptom tako postavil višji standard na tem področju. Center bosta sestavljala dva arhitekturno dovršena objekta, ki bosta že na zunaj privabljala poglede mimoidočih in hkrati ustvarjala vtis napredka in uspeha.

Sodoben Poslovni center Brdo se bo raztezal na 18.100 m2 poslovnih površin in imel izredno veliko parkirnih mest v garaži in na parterju. Zgrajen bo na zemljišču velikosti dobrih 10.624 kvadratnih metrov, pri čemer bo imela ena stavba približno 9600 kvadratnih metrov neto površin in druga približno 8500. Obe stavbi bosta zasnovani po najnovejših modernih smernicah pri načrtovanju poslovnih objektov in bosta imeli dve kleti, pritličje in štiri nadstropja (2K + P + 3 + T). Predvsem 4. nadstropje bo zaradi velikih teras z razgledi na okoliško naravo nekaj posebnega.

Center bosta sestavljala dva arhitekturno dovršena objekta. FOTO: Stoja trade

Pisarne v njem bodo prostorne in svetle, v višjih nadstropjih pa bodo na voljo tudi izjemne panoramske terase, ki bodo nedvomno odličen kraj tako za počitek kot za iskanje novega navdiha. Opremljene bodo tudi s kopalnicami, kar bo dobrodošel bonus za vse tiste, ki bi si misli med odmorom morda radi zbistrili s tekom na bližnjem PST-ju ali potelovadili na zunanjem igrišču. Je pa to nedvomno tudi dobra rešitev za vse, ki bi se radi pred pomembnim poslovnim kosilom ali večerjo na hitro uredili kar v pisarni in tako privarčevali čas, ki bi ga potrebovali, če bi se morali vmes odpeljati še domov.

V kletnih prostorih bodo na voljo tudi garažna parkirišča, kjer je predvidenih približno 410 parkirnih mest, medtem ko bo na parterju na voljo še približno 50 zunanjih parkirnih mest za obiskovalce. Posebne pozornosti bodo deležni tudi kolesarji, ki bodo hitro dostopali do svojih sodobnih pisarn – na voljo bodo parkirišča za več kot 83 koles.

Pomembna prednost Poslovnega centra Brdo je tudi njegova strateška umestitev v neposredni bližini Tehnološkega parka. Lokacija tako omogoča hiter dostop do avtoceste in letališča ter enostavno povezavo s središčem mesta.

Poslovni center Brdo bo uresničil novo vizijo sodobnega poslovnega okolja: funkcionalnost, dostopnost, inovativnost in ne nazadnje slikovito lokacijo. To je priložnost, ki je ne smete zamuditi. V luči trenutne krize z inflacijo in posledično padanjem vrednosti denarja je nakup poslovnega prostora nedvomno tudi odlična naložba.

Poslovi center Brdo

Lokacija: poslovna cona Brdo, za poslovno stavbo Kemofarmacija Cene še niso določene Skupaj površine približno 18.100 m2, prodaja primarno celotne stavbe ali po nadstropjih (približno 1900 m2 na nadstropje) Vselitev: predvidoma jesen 2025 ali pomlad 2026. Spletna stran projekta: https://www.pcbrdo.si/ Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je Stoja trade