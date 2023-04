Mlado slovensko podjetje postavlja nove temelje v gradbeništvu

Slovenska gradbena podjetja nedvomno sodijo prav v vrh evropske gradbene panoge, vendar bodo morala v prihodnosti več pozornosti nameniti predvsem dvema področjema: digitalizaciji in trajnosti. Kaj to pomeni v praksi?

Digitalizacija v gradnji omogoča boljšo uporabo virov, zmanjšuje porabo energije in omogoča boljši nadzor nad gradbenimi procesi. In prav digitalizacija v gradnji je ena izmed potencialnih rešitev, ki lahko pripomore k trajnostnemu in učinkovitemu gradbeništvu.

Podjetja, ki bodo v svojem delovanju bolj trajnostno naravnana, bodo lahko prispevala k zmanjševanju ogljičnega odtisa gradnje, uporabi obnovljivih virov energije in zmanjšanju porabe energije. Trajnostna gradnja spodbuja uporabo okolju prijaznih gradbenih materialov in recikliranje gradbenih odpadkov.

Učinkovita sodobno usmerjena gradnja vključuje uporabo najsodobnejših tehnologij in procesov, ki omogočajo zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti gradnje.

»Čas je za drastično ukrepanje«

Nekaj so ukrepi, ki jih veleva zakonodajalec, drugo pa je tudi sama težnja delovanja v posameznem podjetju. Dejstvo je, da se sodobno naravnana podjetja zavedajo, da bo treba narediti še korak naprej. Veliko je namreč še manevrskega prostora za nadgradnjo in izboljševanje – od pametnega elektroenergetskega omrežja do zagotavljanja samozadostnosti v kmetijstvu in industriji ter podobno, pojasnjujejo v hitro rastočem slovenskem gradbenem podjetju CRGP, ki je sicer v svojem delovanju nedvomno na dobri poti pri uresničevanju bolj zelenih in inovativnih preskokov.

»Podnebne spremembe nas bodo prisilile k drastičnemu ukrepanju. Sami radi primerjamo povišano telesno temperaturo z globalnim segrevanjem – človek lahko ozdravi že, če mu temperatura pade za samo 0,5 stopinje; enako je z našim planetom, ker se segreva, ima povišano temperaturo in se zato zelo slabo počuti.« Trajnostna in učinkovita gradnja je tesno povezana s trajnostnim razvojem družbe in posameznika kot celote, še poudarjajo v podjetju CRGP. In prav takšna naravnanost in sledenje družbenim trendom jim je omogočilo, da so postali eno najbolj prepoznavnih podjetij na tem področju.

Njihov uspeh je v inovativnem in celostnem pristopu

Podjetje CRGP je že v prvem letu delovanja nanizalo številne poslovne uspehe. S strokovno izvedbo kar nekaj zahtevnih projektov se jim je v samo dveh letih uspelo pozicionirati med tista podjetja, ki s svojo jasno vizijo ciljajo samo še više.

Njihovo glavno poslanstvo je ponujati inovativne in konkurenčne storitve, tudi po zgledu velikanov iz tujine. Zagotavljajo rešitve, ki temeljijo na splošni inženirski dobri praksi in hkrati razumevanju sodobnih tehnologij, materialov, procesov, modelov in ekonomij pri implementaciji končnih rešitev, ki so po meri kupcev. Pri izvedbi aktivno povezujejo vse udeležence pri gradnji za izvedbo rešitev, ki zadovoljujejo potrebe končnih uporabnikov. Pomemben element je iskanje rešitev, ki imajo konkurenčno in časovno prednost pred drugimi ponudniki ter krajši rok izvedbe.

»Naročniki so nas že prepoznali kot odzivne, strokovne in konkurenčne ter da spoštujemo dogovore. Imamo tako zaposlene sodelavce kot tudi zunanje partnerje. V večini primerov se srečujemo s problematiko slabo pripravljene projektne dokumentacije, zato prevzamemo celoten proces gradnje, vključno s projektiranjem in pridobitvijo uporabnega dovoljenja. In prav to naši naročniki vidijo kot največjo konkurenčno prednost in prevzem odgovornosti. Povežemo vse udeležence pri gradnji in vse službe naročnikov. Nekateri naročniki imajo namreč več različnih služb in ravni odgovornosti, zato je še toliko bolj pomembno vse to vsak dan povezovati v uporabne informacije.«

Celostni pristop, ki razbremenjuje njihove stranke

Gradnje so zahteven projekt, pa naj gre za individualno gradnjo, večstanovanjske ali poslovne objekte. Vsak projekt je edinstven, tako časovno, tehnološko kot finančno.

Glavna prednost podjetja CRGP je ravno celovitost ponudbe številnih storitev. Kot pojasnjujejo, je njihova glavna konkurenčna prednost v pripravi rešitev za končne uporabnike, ki so načeloma pripravljeni plačati nekoliko višjo ceno storitve, da zagotovijo kakovost izvedbe del in izpolnjevanje rokov. Njihovi naročniki so pretežno iz elektroenergetske panoge, papirne industrije, farmacije, s področja izobraževanja in športa ter infrastrukturni upravljavci.

Njihovi strokovnjaki sodelujejo že pri zasnovi projekta in se skozi uresničevanje načrta povezujejo z vsemi udeleženci v gradnji (investitor, nadzor, projektant, izvajalec).

V fazi izvedbe gradbenega projekta zagotavljajo ustrezen strokoven tehnični nadzor, za kar skrbijo ekipa pooblaščenih inženirjev gradbene, elektro in strojne stroke.

Izurjeni so za izvedbo celotnega gradbenega procesa, saj poleg omenjenega omogočajo tudi:

sanacijska dela,

energijsko sanacijo objektov,

izvedbo vseh vrst talnih oblog, tudi zahtevnejših industrijskih tlakov.

Več informacij o podjetju CRGP preverite na spletni strani ali jim pišite po elektronski pošti: crgp@crgp.si.

