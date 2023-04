Na Hrvaškem za tuje kupce najbolj zanimiva Istra

Po vstopu Hrvaške v območje z evrom in schengen se je povečalo tudi zanimanje tujih vlagateljev za tamkajšnje nepremičnine. Za kupce so najbolj zanimiva obmorska mesta, ki imajo večji potencial za investicijski nakup, predvsem Istra.

Zanimanje je tudi za nakup nepremičnine v notranjosti Istre, zaradi dobrih cestnih povezav, podnebja in kulinarike. »Predvsem trikotnik Crveni vrh, Savudrija, do Motovuna v notranjost in pa do Rovinja – to je trenutno najbolj iskana destinacija. Še vedno je prioriteta Istra, sledijo Opatija, Krk in potem vsa Dalmacija z otoki. Uspešno smo že zaključili prodajo apartmajev v projektu Sunnyside v Zadru,« pojasnjuje Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade in dodaja, da se na Hrvaškem trenutno posvečajo projektu prodaje apartmajev v Garden Palace Resortu v Umagu.

Kje so najdražje nepremičnine

Kako pa se gibljejo cene nepremičnin? Na Hrvaškem so se nepremičnine lani podražile za 14,8 odstotka, pri čemer so tujci opravili tretjino nakupov. Zanimajo se za stanovanja in vile, pa tudi za pisarne in prostore za logistično dejavnost. Po podatkih hrvaškega državnega statističnega urada so se v letu 2022 na Hrvaškem cene novih stanovanj v primerjavi z 2021 zvišale za 17,4 odstotka, cene starih stanovanj in hiše pa za 14,5 odstotka. V Zagrebu pa so zabeležili največji skok cen, saj so se stanovanja podražila za 17,9 odstotka.

Konec februarja so pred dodatnim dvigom cen stanovanj nepremičninski strokovnjaki na Hrvaškem opozarjali tudi zaradi predloga urada za mlade in demografijo za subvencioniranje stanovanjskih najemnin. Kot je poročala STA, poleg tega na rast cen nepremičnin vpliva tudi letni razpis za državne subvencije za stanovanjske kredite.

Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade. FOTO: Marko Delbello Ocepek

In kot dodaja Zoran Đukić, sta schengen in uvedba evra na Hrvaškem že povzročila višanje cen nepremičnin, med kupci nepremičnin pa je bilo 36 odstotkov tujcev. »V Zagrebu so bile lani cene nepremičnin v povprečju višje za 30 odstotkov, v Istri pa za okoli 3,5 odstotka. V Istri so bile najdražje nepremičnine v okolici Rovinja, Poreča in Umaga, najcenejše pa v Pulju in notranjosti Istre – Brtonigla, Buje, Kaštel ...,« našteva sogovornik.

In napoveduje, da se bodo cene zvišale predvsem na odličnih lokacijah ob morju, predvsem zaradi strahu pred bančno krizo. V nepremičninski agenciji Stoja Trade tako opažajo povpraševanje predvsem med tujci in Slovenci z lastnimi sredstvi, ki jih imajo kot višek na bančnih računih. Po njihovih opažanjih je največ kupcev nepremičnin na Hrvaškem Slovencev, in to predvsem v Istri. Veliko je tudi kupcev iz Nemčije, Avstrije, Skandinavije, zdaj tudi iz Ukrajine, nekaj pa tudi iz Rusije, Češke in Slovaške.

»V nepremičninski panogi opažamo, da je beg kapitala iz bank v nepremičnine še vedno velik. Predvsem zaradi umiritve cen pri nas slovenski kupci investirajo v Istro, in sicer zaradi dobre možnosti oddaje stanovanj in glede na dobre donose na vložena sredstva,« še pravi Zoran Đukić.

O zvišanju cen apartmajev ne razmišljajo

Nepremičninska agencija Stoja Trade trenutno aktivno prodaja apartmaje v Garden Palace Resortu Umag. »Prodaja poteka odlično, predvsem zaradi prihajajočega lepega vremena pa se nam povpraševanje ves čas povečuje. Zaradi neposredne bližine morja, bazena, dvigal, garaže se ljudje zelo hitro odločajo za nakup. Ker so sam resort oddajali kot hotel, pa je nakup sploh zanimiv zaradi investicijskega nakupa,« še pojasnjuje Đukić.

Obenem dodaja, da trenutno ne razmišljajo o zvišanju cen teh apartmajev, saj so cene postavili optimalno, najdražja stanovanja pa so tudi takoj prodali. Od skupno 112 apartmajev so jih doslej prodali že 75; se pa ta številka vsak dan spreminja.

»Tudi v zimskih mesecih, in to kljub slabemu vremenu, nismo opazili bistvenega upada prodaje in rezervacij, kar priča o tem, da je interes za nakup lastnega apartmaja ob morju izjemen. Tudi hipoteke, ki so bile na apartmajih, so izbrisane. Trenutno imamo v pripravi deset prodajnih pogodb, interes pa iz dneva v dan raste, saj so prvi sončni žarki privabili predvsem kupce, ki si želijo velikonočne in prvomajske praznike preživeti ob morju. Na voljo so še apartmaji od 55,70 do 201,12 kvadratnega metra bruto, s teraso. Najcenejša je pritlična garsonjera za okoli 155.000 evrov, najdražje pa trisobno stanovanje za okoli 660.000 evrov. V ceno apartmajev, ki so popolnoma opremljeni, so že vključena parkirna mesta,« še pojasnjuje direktor agencije Stoja Trade.

Interes za lastno uporabo ali za oddajanje

Na vprašanje, kdo so kupci že prodanih apartmajev, pa sogovornik odgovarja, da gre večinoma za kupce z lastnimi denarnimi sredstvi in večjo denarno močjo, ki kupujejo apartmaje ali za lastno uporabo ali pa za investicijo. Kupci apartmajev v Garden Palace Resortu so večinoma Slovenci, starejši od 50 let. Nakup te nepremičnine pa je namenjen predvsem za lastno uporabo, saj predvsem slovenskim kupcem omogoča hiter pobeg na obalo konec tedna, tudi v zimskih mesecih.

»Opažamo, da veliko kupcev razmišlja o uporabi apartmajev tako za lastno uporabo kot tudi za oddajanje. Imamo pripravljeno tudi podjetje, ki bo vodilo celoten proces oddajanja: sprejem stranke, oddaja, čiščenje, rezervacije in drugo, torej storitev 'all inclusive'. V tem paketu se strankam tudi omogoči, da imajo 20 dni apartma za lastno uporabo v času sezone, drugo pa za oddajo, možen pa je tudi popolnoma individualen dogovor,« še pojasnjuje Zoran Đukić.