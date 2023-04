Nezavarovana še vedno tretjina domov

Varnost stanovanjskih nepremičnin je pomembna za zagotavljanje socialne varnosti tistih, ki v njih živijo, v primeru neželenih dogodkov pa vpliva tudi na okolico. Tega se v Sloveniji še vedno ne zavedamo dovolj, saj velja ocena, da imamo zavarovanega le dve tretjini premoženja.

Ob tem so stanovanjske hiše zavarovane manj pogosto kot stanovanja v večstanovanjskih stavbah. V Slovenskem zavarovalnem združenju (SZZ) ocenjujejo, da je nezavarovanih približno 15 odstotkov stanovanj v blokih. Kako kakovostna so ta zavarovanja, je sicer drugo vprašanje, povedo upravniki, saj solastniki pri tem želijo varčevati. »Menimo, da bi se stopnja zavarovanosti lahko izboljšala. K temu bi lahko pripomogla tudi država, ki zdaj v primeru velikih naravnih nesreč vsem, zavarovanim in nezavarovanim oškodovancem, nudi povračilo škode,« je povedala Mateja Lamovšek iz SZZ in spomnila tudi na nezanemarljivo solidarnost prebivalstva.

Se pa zanimanje za zavarovanja opazno poveča v primeru večjih škodnih dogodkov doma in v bližnjih državah. To se je odrazilo tudi po potresih v Petrinji in Zagrebu. V Zavarovalnici Triglav potrjujejo, da se zlasti po večjih naravnih nesrečah, ki lahko ogrozijo naš dom, poveča povpraševanje po zavarovanjih, tudi na splošno pa ozaveščenost o pomenu zavarovanja doma z leti narašča.

Ob tem pa opozarjajo na izbiro ustreznih kritij ter vsot: »Pogosto se zgodi, da lastnik doma ne zavaruje za nevarnost, ki objekt neposredno ogroža glede na lokacijo, na primer za primer poplave, zemeljskega plazu …, omeniti velja tudi podcenjevanje nevarnosti oziroma prepričanje, da se neželeni dogodek ne bo zgodil, ali pa, da je kritje vključeno v pakete, čeprav to morda ne drži. Tipičen primer so potresi,« opozarjajo v Zavarovalnici Triglav.

V zadnjem obdobju je čedalje večji poudarek tudi na zavarovanju odgovornosti, saj se lastniki nepremičnin zavedajo, da je lahko škoda, ki jo nekomu povzročijo, velika. Kritje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, torej kritje za odgovornost zavarovanca kot lastnika, uporabnika ali najemnika, so vključili v vse pakete zavarovanja doma.

Velja za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki proti zavarovancu zaradi nesreč, ki so povezane na nepremičnino in iz nje izhajajo. Na primer, če pri pomivanju zunanjih stopnic te ostanejo mokre, obiskovalcu pa zdrsne in se poškoduje; če slabo pričvrščen strešnik pade na sosedov avto; če z okenske police pade na tla slabo pritrjeno korito za rože in pri tem poškoduje pešca na pločniku.

Visoki stroški za škode, povzročene drugim

V preteklosti so stranke Zavarovalnice Triglav v okviru zavarovanja doma imele krito tudi odgovornost zasebnika. To je odgovornost za škodo, ki jo tretjim osebam povzročimo mi sami oziroma smo zanjo odgovorni kot fizična oseba. Na primer, če na sprehodu naš pes, ki ni na ustreznem povodcu, ugrizne mimoidočega; če naš otrok pri igri z žogo razbije steklo sosedovega okna.

»Ugotovili smo, da stranke v številnih primerih niso vedele, da imajo v sklopu zavarovanja doma tudi to kritje. Zaradi tega ter v prizadevanju za čim večjo preglednost in smiselno razvrstitev zavarovanj glede na tveganja smo zavarovanje odgovornosti zasebnika izvzeli iz zavarovanja doma. Skleniti ga je mogoče v okviru zavarovanja osebne zaščite, kjer smo združili jamstva, ki jih posameznik potrebuje v vsakdanjem življenju kot fizična oseba,« so na spremembo, ki so jo vpeljali leta 2021, opozorili v Zavarovalnici Triglav.

Trendi kažejo, da se čedalje več ljudi, ki utrpijo škodo, ki jo povzroči nekdo drug, čedalje pogosteje odloča za tožbe. Hiter pogled v primere sodne prakse pokaže, da sodišča obravnavajo primere, ko oškodovanec toži lastnika zaradi ugriza psa, znani so primeri odškodninskih zahtevkov zaradi nezgod na smučiščih, zaradi poškodb, ki jih na igrišču povzroči otrok drugemu otroku. V novejših primerih stroški hitro presežejo deset tisoč evrov.

Primer: tožiteljica je zaradi ugriza psa od lastnika zahtevala okrog deset tisoč evrov, še 7000 zaradi manjše trajne oviranosti kot posledice ugriza, dodatnih 3000 evrov zaradi povzročenega strahu. Plačati je treba tudi zamudne obresti za obdobje od vložitve tožbe do plačila, pogosto tudi sodne stroške.

Potreba po zagotavljanju večje varnosti v posameznikovem življenju narašča iz dneva v dan, še poudarjajo in pojasnjujejo, da so v paketu zavarovanja osebne zaščite poleg odgovornosti zasebnika na voljo tudi zavarovanja za pravno zaščito, čedalje bolj aktualno kibernetsko zaščito in računalniško asistenco ter zavarovanje mikromobilnosti in nezgodno zavarovanje z asistenco po poškodbi.

Polico je mogoče skleniti za posameznika ali za družino in glede na življenjski slog izbrati ustrezno kombinacijo ter višino kritij. Pri tem so v družinsko zavarovanje lahko vključeni otroci do 18. leta starosti oziroma do 26. leta, če se šolajo in bivajo na istem naslovu. Mladoletnik sicer po 14. letu starosti za povzročeno škodo odgovarja sam. Pri izbiri kritij moramo biti pozorni med drugim na morebitne izključitve, torej, v katerih primerih morda zavarovanje ne krije škode. Na primer, če jo povzročimo namenoma.