Novogradnje v manjših mestih zanimive kot investicija

Slovenska mesta se na nepremičninskem področju razlikujejo ne samo glede na ponudbo, ampak tudi glede na kupno moč in cene nepremičnin. Tako ima Ljubljana, kot tudi druge prestolnice in večja mesta, večjo kupno moč, večje je tudi povpraševanje, v ponudbi pa so zato tudi večja stanovanja v višjem cenovnem razredu.

In kakšna je še razlika med večjimi in manjšimi slovenskimi mesti? V manjših mestih že dlje časa ni bilo novih gradenj, zato je bila zelo majhna ponudba nepremičnin tudi za najem – to pa je tudi bistvena razlika v primerjavi z Ljubljano, aktualne trende pojasni Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade.

Novi stanovanjski objekti

Obenem tudi ocenjuje, da se napoved Geodetske uprave RS iz zadnjega poročila o ustavitvi večje gradbene ekspanzije v drugih največjih slovenskih mestih zaradi ohladitve trga in visokih stroškov gradnje ne bo uresničila. In to podkrepi z dejstvi, da so bila ta mesta, kot so na primer Kranj, Nova Gorica, Pivka, Bovec, Ajdovščina, mesta s premajhno ponudbo stanovanj, saj tam že dolgo časa nihče ni gradil stanovanj.

V Ajdovščini se zaključuje tudi stanovanjski kompleks Rezidence Lotus, ki je že v celoti prodan. FOTO: Stoja Trade

»V manjših mestih se dolgo ni nič gradilo. Naše analize so med drugim pokazale, kje so območja s premajhno ponudbo. To sta na primer tudi Nova Gorica (Nica, Majske Poljane) in Ajdovščina. Tako se je s strateškim razvojem občine Ajdovščina, ki je postala močno gospodarsko središče z veliko uspešnimi podjetji, kot je na primer Pipistrel in podobnimi, občutno povečalo povpraševanje po stanovanjskih objektih. V Ajdovščini zaključujemo tri projekte, in sicer stanovanjski kompleks Rezidence Lotus, ki je v gradnji, vendar je že v celoti prodan. V okviru projekta Fluvio Frigido, kjer je ob Goriški cesti nastal sklop dveh poslovno-stanovanjskih objektov s 76 stanovanji, smo že predali vsa stanovanja kupcem. Za stanovanjski kompleks s 66 stanovanji, rezidence Papillon, pa smo že pridobili gradbeno dovoljenje,« še pojasnjuje Zoran Đukić. In dodaja, da sta primera mest s pomanjkanjem stanovanj še Pivka in Postojna.

Pomembnost razlike v ceni

Direktor podjetja Stoja Trade obenem opozori na pomembnost razlike v ceni nepremičnin med večjimi in manjšimi mesti – novogradnje v manjših mestih so kar za pol cenejše kot v Ljubljani (3000 evrov za kvadratni meter v manjših mestih, v Ljubljani pa od 5000 do 6000 evrov za kvadratni meter), dosegajo pa skoraj podobno najemnino. In zato so zanimive predvsem za investicijski nakup, še doda sogovornik.

Večletno pomanjkanje stanovanj je še povišalo povpraševanje po novogradnjah tudi v Novi Gorici. Tudi zato, ker stare stavbe nimajo dvigal, ki se jih tudi z dodatnimi posegi ne da vgraditi v te zgradbe. Znano je, da bo Nova Gorica leta 2025 Evropska prestolnica kulture (EPK 2025). To je skupni projekt Nove Gorice in italijanske Gorice, potekajo pa že številne investicije, saj si obe strani želita dolgoročne učinke projekta ne samo na področju kulture, ampak tudi v gospodarstvu in družbi. Tako bodo med drugim uredili območje med Solkanom, novogoriško železniško postajo, poti na kapelo na Kostanjevici in na Goriškem gradu. Obnovljena bo tudi zgradba železniške postaje in zgrajen podhod pod tiri, s čimer bodo tudi vzpostavili povezavo z mestnim središčem.

Nove lokacije v Novi Gorici …

In prav med železniško progo in Prvomajsko ulico v Novi Gorici se v okviru projekta Majske Poljane zaključuje še zadnji od treh stanovanjskih objektov, imenovan Pinija, v katerem je na voljo 72 stanovanj in osem poslovnih prostorov.

»Z zaključkom tega projekta bo mesto pridobilo 210 novih stanovanj. Za stanovanja v 11-nadstropni stolpnici Piniji je bilo ogromno povpraševanja, oglasilo se nam je več kot 350 potencialnih kupcev,« je pojasnil direktor agencije Stoja Trade in dodal, da gre za zelo dovršen objekt v obliki storža, pri katerem je sodeloval biro Sadar Vuga.

Poleg tega v samem središču Nove Gorice, na lokaciji trenutne zgradbe Kemometal (Mercator) ob Rejčevi ulici, pripravljajo projekt Nica, novi poslovno-stanovanjski kompleks s 75 enotami.

Gradnja apartmajev Biseri Soče pod vznožjem Kanina poteka po načrtih, končani naj bi bili jeseni. FOTO: Stoja Trade

… pa tudi v Bovcu in Istri

V Istri v vasi Šmarje so pripravili tudi projekt rezidence in vile Murva, kjer so že pridobili gradbeno dovoljenje, kmalu pa naj bi začeli tudi z uradno prodajo. Gradnja se bo začela maja oziroma junija, projekt pa naj bi bil dokončan predvidoma v dveh letih, torej nekje v prvi polovici leta 2025.

»Za 44 stanovanj v štirih blokih in tudi za vile, ki jih bo 16, imamo že veliko povpraševanja, saj so primerni tudi za kratkoročno ali dolgoročno oddajo. Interesenti so iz vse Slovenije, saj je projekt zanimiv za vse, ki bi bili radi blizu morja in v naravi, obenem pa tudi za domačine, ki si želijo mirno okolje. Objekti imajo namreč prekrasne poglede, obkroženi pa so tudi z lepimi sprehajalnimi potmi, oljčnimi nasadi in vinogradi,« še pravi Zoran Đukić.

Pod vznožjem Kanina pa, kot pravi sogovornik, prodajajo apartmaje, poimenovane Biseri Soče, ki so jih začeli graditi oktobra lani, končani pa naj bi bili predvidoma letošnjo jesen. Ker je to edini projekt na tej lokaciji, v objemu gora in s prelepim razgledom, prodaja poteka odlično, še dodaja Zoran Đukić, saj je od 26 apartmajev polovica že prodanih. Večino so kupili slovenski kupci, zanje pa se zanimajo tudi tujci.

Kmalu naj bi se v vasi Šmarje začela gradnja projekta rezidence in vile Murva. FOTO: Stoja Trade

»Apartmaji z velikimi terasami, ki so veliki od 50 do 102 kvadratna metra, so primerni tudi kot investicija, za oddajo turistom, saj v Bovcu sezona traja vse leto. Dolina Soča namreč ponuja številne športne aktivnosti; reka Soča je priljubljena kajakaška ali destinacija za rafting, lahko se odpravite na tek ali pa na smučanje na Kanin, si ogledate Trento z Lepeno, Log pod Mangartom ali zgodovinsko mesto Kobarid, lahko pa se odpravite na festivalsko dogajanje v Tolmin … in še bi lahko našteval,« pravi sogovornik.