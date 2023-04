Pot do novega doma je lažja z odgovornim partnerjem

O tem, kako izbrati najboljši način financiranja, smo preverili v Novi KBM. Poudarili so, da je pri najemu stanovanjskega kredita zelo pomembno, da se s stranko pogovorijo in spoznajo njene načrte, želje in omejitve, nato pa ji pomagajo do njej prilagojene rešitve.

Financiranje nakupa nepremičnine ali gradnje »na ključ«

»Za stranke, ki se odločijo za nakup nepremičnine ali gradnjo 'na ključ', je navadno najzanimivejši namenski stanovanjski kredit, saj sredstva za nakup ali izvedbo najpogosteje nakazujejo enemu ponudniku ali izvajalcu. Namenski stanovanjski kredit je ugodnejši od gotovinskega in ob tem omogoča kreditiranje do 500.000 EUR z dobo odplačevanja vse do 31 let,« pravijo v Novi KBM. Trenutno lahko pri njih izkoristite akcijsko ponudbo stanovanjskega kredita, ki velja do 30. junija 2023. Ugodnejšo obrestno mero stanovanjskega kredita pa si lahko zagotovite s sklenitvijo paketa Komplet ali Premium, ki ponujata tudi druge ugodnosti.

Kredit za gradnjo ali prenovo

»Za stranke, ki bodo same vodile projekt gradnje ali pa se odločajo za obnovo svoje nepremičnine, je zanimiva ponudba gotovinskega stanovanjskega kredita, pri katerem ob upoštevanju določenih pogojev sredstva izplačamo v gotovini,« pravijo v Novi KBM. Dodajajo, da je pri gradnji hiše zanimiv tudi kredit z rastočo hipoteko. V tem primeru izplačujejo denar iz odobrenega kredita v »tranšah«, torej v zaporednih izplačilih, ki so vezana na vnaprej potrjene faze izvedbe del.

Zeleni krediti za trajnostne rešitve

»Zeleni potrošniški in Zeleni stanovanjski kredit sta namenska kredita, kar pomeni, da ju stranka lahko najame, če bo z njima dokazano financirala investicije, ki bodo prispevale k trajnostnemu načinu življenja. Zeleni potrošniški kredit je mogoče najeti za investicije v nakup okolju prijaznejših prevoznih sredstev ali energetsko učinkovitejših gospodinjskih aparatov. Zeleni stanovanjski kredit pa je namenjen investicijam v toplotno črpalko, sončno elektrarno, energetsko obnovo in nakup ali gradnjo energetsko učinkovite nepremičnine. Oba kredita lahko stranke ob izpolnjevanju pogojev najamejo po nižjih obrestnih merah kot pri klasičnih kreditih,« pojasnjujejo v Novi KBM.

Večja varnost pri nakupu še ne dokončane novogradnje

»Strankam, ki kupujejo novogradnjo pri katerem od naših partnerjev, smo letos ponudili nov produkt, in sicer možnost plačila prek dokumentarnega akreditiva. Ta omogoča, da stranka takoj ob podpisu pogodbe za nakup nepremičnine najame stanovanjski kredit, sredstva kredita se ob odobritvi nakažejo na račun kritja za akreditive. Banka pa sredstva akreditiva nakaže izvajalcu, ko z dokumenti izkaže, da je izpolnil akreditivne pogoje, torej dokončal gradnjo. Produkt zagotavlja varno poslovanje kreditojemalcu in izvajalcu,« poudarjajo v Novi KBM in dodajajo, da imajo tudi posebno ponudbo za izbrane novogradnje.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM